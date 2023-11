[The Orchard Japan]

日本時間11月10日(金)23時からInstagramライブ配信でデビューシングル「Eye to Eye」MVを初公開







香港初インターナショナルアイドルグループ「 Me&(ミーアン)」が、デビューシングル「Eye to Eye」を11月10日(金)に世界同時リリースする。



Me&は、香港出身のZ世代3人組、Feanna(フィアンナ)・ Mandy(マンディー)・Vian(ヴィアン)によるアイドルグループで、K-POPの音楽やダンスに香港のポップミュージックのエッセンスを取り入れたスタイルが特徴。コロナ禍にプロジェクトは発足し、Zoomを通して歌やダンスのトレーニングに励んできたメンバー達が、1年間の韓国での実践的なトレーニングを経て、グローバルチャートを席巻するポップスにMe&のユニークなスタイルを融合させ、グループカラーであるピンクの世界観を全面に打ち出したデビューシングルをリリース。



デビューシングル「Eye to Eye」は、大切なパートナーとの親密な関係を歌った愛に溢れるポップアンセムで、自分を特別な存在として扱ってくれるパートナーへの思いを表現し、「ひとりじゃない」ことの尊さや力強さを歌った曲になっている。グループカラーのビビッドなピンクの世界観を引き立てるキャッチーでダンサブルなビートは、大切なパートナーへの気持ちや愛情を掻き立て、2023年のアジア音楽シーンを締めくくりにふさわしい曲になるだろう。



Me&(ミーアン)は、Media Asia Music Hong Kongによって結成された香港のガールグループ。メンバーは、「セクシーでキュート」なFeanna(フィアンナ)、「クール」なMandy(マンディー)、そして「いじわるでキュート」なVian(ヴィアン)の香港出身のZ世代3人で構成されている。



14歳から歌手活動を始めたFeannaは、2015年の香港映画「She Remembers, He Forgets」のテーマ曲を担当。2019年にはファーストソロアルバム「Feanna 17+」をリリースし、香港のチャートで一位を獲得した。Mandyは、タレント活動を開始した2019年以降、香港内で急速に知名度を獲得し、日本の企業を含む多くの広告のタイアップタレントとして活躍。日本のアニメ好きでもあり、Instagramのプロフィールには進撃の巨人の主題歌「心臓を捧げよ」と書いてある。ダンサーのVianは、Kpopのカバーダンスチーム「CINQ HK」を2016年に結成し、香港内のあらゆるダンスコンテストに出場。香港最大級のダンスコンテストでファイナリストとして勝ち残り、J.Y. Parkで知られるJYPやグローバルK-POPチャレンジ番組「ステージK」の関係者に才能を認められ、Me&への参加が決定した。



リリースに先駆けて、6日(月)より公式のInstagram(https://www.instagram.com/me_and.official/ )でメンバーが1人ずつ公開され注目を集めてきた。Me&はコロナ禍に結成され、対面でレッスンができない困難を乗り越えながら、Zoomを通して歌やダンスのトレーニングに励み、韓国でのボーカルやダンスのレッスンを経て、デビューシングルが日本時間の11月10日(金)午後11時に、各デジタルストリーミングプラットフォームにて、ついに解禁となる。公式ミュージックビデオは、Me&の公式Instagramで同時刻からライブ配信で初公開される。



(Photo credits Media Asia)



リリースに合わせて、メンバー3人のコメントとともに、メンバーによる日本ファン向けの特別メッセージも到着。合わせてチェックしてもらいたい。



Feanna (フィアンナ・リードボーカル)

Me&としての活動は、ジェットコースターのような経験です。毎日がワクワクの連続で目まぐるしく、音楽制作、スタッフさんとのコミュニケーションなど、いろんな人と協力して創り出すことに喜びを感じています。これまでさまざまな壁に立ち向かってきましたが、支え合い、影響を与え、サポートしあうことで、全てが成長につながるものだと今は断言できます。多くの人に私たちのデビューシングルを楽しんでいただけたら嬉しいです!



Mandy(マンディー・ビジュアル&サブボーカル)

モデル、女優、ダンス、パフォーマンスが大好きですが、自分ですらMe&が誕生するなんで想像していませんでした。しかし、この数年間、自分でさえ不可能だと思っていた多くの夢を叶えることができ、ついにデビュー曲「Eye To Eye」をリリースできました。この1年間、ボーカルやダンスの練習、韓国でのミュージックビデオ撮影など、できる限りの準備をしてきました。これ以上ない素晴らしい機会に挑戦することで、信じていれば誰もが無限の可能性を持つことができます。ぜひみんなにデビュー曲を聴いてほしいです!



Vian(ヴィアン・メインダンサー)

Me&としてデビューが決まって、夢がかなったようです。とてもワクワクしていて、これからがとても楽しみです!世界中から集結したトップクリエイターが、この曲を制作くださり、デモを初めて聞いたときからファンの皆さんと共有できる日を心待ちにしていました。レコーディングやダンスレッスンで私たちが「Eye to Eye」から元気をもらったように、多くの人にこの曲が持つパワーを感じてもらいたいです。ダンスチャレンジも開催予定なので、世界中のいろんな人がこの曲を踊って、Me&のピンク色の世界に一員になってくれるとを嬉しいです!



(Photo credits Media Asia)



プロフィールProfile



Me&(ミーアン)

「セクシーでキュート」なFeanna(フィアンナ)、「クール」なMandy(マンディー)、「いじわるでキュート」なVian(ヴィアン)の全員が香港出身のZ世代からなる3人組・香港初インターナショナルアイドルグループ。K-POPの音楽やダンスに、香港のポップミュージックのエッセンスを取り入れたスタイルが特徴。コロナ禍に結成され、対面でレッスンができないなどの困難を乗り越えながら、Zoomを通して歌やダンスのトレーニングに励み、韓国でのボーカルやダンスのレッスンを経て、2023年11月10日(金)「Eye to Eye」で世界同時デビュー。



Feanna (フィアンナ・リードボーカル)

2001年6月8日生。14歳から歌手活動を開始。2015年の香港映画「She Remembers, He Forgets」のテーマ曲を担当。2019年にはファーストソロアルバム「Feanna 17+」をリリースし、香港のチャートで一位を獲得した。

https://www.instagram.com/feannasswag/



Mandy(マンディー・ビジュアル&サブボーカル)

2000年11月15生。2019年末にタレント活動を開始以降、香港内で急速に知名度を獲得し、日本企業を含む多くの広告のタイアップタレントとして活躍。日本のアニメ好きでもあり、Instagramのプロフィールにはアニメ「進撃の巨人」の主題歌「心臓を捧げよ」と書いてある。

https://www.instagram.com/tmh_xd/



Vian(ヴィアン・メインダンサー)

2001年3月10日生。Kpopのカバーダンスチーム「CINQ HK」を2016年に結成し、香港内のあらゆるダンスコンテストに出場。香港最大級のダンスコンテストでファイナリストとして勝ち残り、J.Y. Parkで知られるJYPやグローバルK-POPチャレンジ番組「ステージK」の関係者に才能を認められ、Me&への参加が決定した。

https://www.instagram.com/vian_vn/





「Eye to Eye」Pre-save

Stream Me&, ‘Eye to Eye’

https://orcd.co/eye2eye



Me& Official Instagram

https://www.instagram.com/me_and.official/



