[エムエスアイコンピュータージャパン株式会社]

冷却性能を維持したままサイズを小さくしたGAMING SLIMシリーズのホワイトモデル



この度、エムエスアイコンピュータージャパン株式会社は、第3世代のRTXであるNVIDIA(R) GeForce RTX(TM) 4060 Tiを搭載したグラフィックスカードとして、「GeForce RTX(TM) 4060 Ti GAMING X SLIM WHITE 16G」を10月13日(金)より販売店限定で発売いたします。

NVIDIA(R) GeForce RTX(TM) 4060 Tiは、NVIDIA Ada Lovelaceアーキテクチャを採用し、最新のRTコアやTensorコア、ストリーミングマルチプロセッサーを搭載することで、レイトレーシングやAIを活用したグラフィックスを劇的に向上させ、あらゆるワークフローに従来よりもさらに高速で快適なフレームレート及びニューラルグラフィックスをもたらします。





【 GeForce RTX(TM) 4060 Ti GAMING X SLIM WHITE 16G】







本製品は、第3世代のRTXであるNVIDIA(R) GeForce RTX(TM) 4060 Tiを採用したグラフィックスカードのGAMING SLIMシリーズのホワイトモデルで、従来の「TRI FROZR 3」を小型軽量化した冷却クーラーを搭載しています。TORX FAN5.0やCORE PIPEなどの冷却機能を継承し、本来の冷却性能はそのままに本体サイズは一回りスリムになっています。アルミニウムバックプレートを採用し、前面と背面の両方でグラフィックスカードを冷却します。オーバークロックと高性能クーラーによる強力な冷却性能にZERO FROZRといった静音機能も備えており、静音、冷却、パフォーマンスを高いバランスで実現しつつ、取り回ししやすくなったグラフィックスカードです。



【GeForce RTX(TM) 4060 Ti GAMING X SLIM WHITE 16Gの主な特徴】

●Ada LovelaceアーキテクチャのGPU NVIDIA(R) GeForce RTX(TM) 4060 Tiを採用

NVIDIA(R) GeForce RTX(TM) 4060 Ti は、最新の第3世代RTコア、第4世代Tensorコア、およびストリーミングマルチプロセッサーを搭載しています。DLSS 3やNVIDIA Studioなどの機能で、ゲームやクリエイティブなアプリケーションにおいて、高速で快適なフレームレートおよびAIアクセラレーションをもたらします。



●強力な冷却技術を備え、スリムになったオリジナルクーラー「TRI FROZR 3」

改良された「TRI FROZR 3」冷却システムは、従来よりもクーラーの長さ、高さ、厚みが小さくなっており、クーラーの大きさに悩まされていたユーザーへの新しい選択肢として誕生しました。TORX FAN 5.0やCORE PIPEによって冷却性能は変わらずに、GPUの性能をフルに発揮しても安心して使用できます。



●連結されたファンブレードが高圧の気流を生み出す「TORX FAN5.0」

「TORX FAN5.0」は、3枚のファンブレードを外輪部分で結合させることで、従来のファンよりも高い風圧と風量を生み出します。またファンカウルを延長し、下部にノッチを追加することで気流の安定性を向上させ、より効率的に冷却することが出来ます。



●クリアサイドパネルのケースにおススメの白基調のデザイン

冷却クーラーはもちろん、背面のバックプレートや付属のサポートステイまでホワイトイメージで統一されており、白いパーツを使用した自作パソコンに最適なデザインとなっています。さらにMystic Light対応のLEDを白く光らせることでさらなる統一感を演出できます。



さらにMSI独自のオーバークロックユーティリティAfterburnerを利用することで、システムに応じてより高クロックかつ安定したオーバークロック動作を試すことができます。また、MSI製マザーボードや水冷クーラーなどをご利用の方は、MSI独自のアプリケーションであるMSI Centerにより、1つのユーティリティで簡単かつ包括的な設定を実現します。



【製品仕様】







■GeForce RTX(TM) 4060 Ti GAMING X SLIM WHITE 16G

https://jp.msi.com/Graphics-Card/GeForce-RTX-4060-Ti- X-SLIM-WHITE-16G





■BCN AWARD 2023「グラフィックボード」部門No.1受賞

MSIは、POSデータに基づいてNo.1メーカーを讃えるBCN AWARDの「グラフィックボード」部門において、最優秀賞を受賞致しました。

BCN AWARDとは、全国の家電量販店などから集計している実売データ(POSデータ)をもとに、部門(ジャンル)ごとに年間販売数量1位の企業を表彰する制度です。

(https://www.bcnaward.jp/award/section/detail/contents_type=214)



MSIについて

MSIは世界を牽引するゲーミングブランドとして、ゲーミング業界とeSports業界からもっとも信頼されているベンダーの一社です。MSIは、デザインの革新性、卓越した性能の追求、そして技術のイノベーションという基本原則に則り行動しています。すべてのゲーマーが熱望する機能を統合した製品を開発することで、ゲーミング機器に対する長い試行錯誤から解放し、ゲーマーの限界をも超えるパフォーマンス向上に貢献します。過去の実績さえ乗り越えようという決意のもと、MSIは業界の中でもゲーミングスピリットを持った「真のゲーミング(True Gaming)」ブランドであり続けます。

●All rights of the technical, pictures, text and other content published in this press release are reserved. Contents are subject to changes without prior notice.



