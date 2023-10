[株式会社ジュン]



株式会社ジュン(本社:東京都港区/代表取締役社長:佐々木進)が運営する「ADAM ET ROPE’(アダム エ ロペ)」FEMMEでは,“Authentic Modern ”をコンセプトに展開するユニセックスクローゼット「ADMERP(エーディーエムイーアールピー)」の2023AWコレクションが公開となりました。



ADAM ET ROPE’ FEMMEが展開する「ADMERP(エーディーエムイーアールピー)」は、普遍的、伝統的なアイテムをモダンな素材とディテールで、クリーン且つ上質に仕上げたユニセックスクローゼット。

2シーズン目となる今回はファンシーツイード素材のシャツジャケットや、ヘリンボン柄のクラシカルな雰囲気漂うオーバーサイズのジャケットやパンツなど、 Authentic Modernの中に艶っぽさとトラッド感を併せもったアイテムを全7型ご用意いたしました。



10月4日(水)より2023AWコレクションのビジュアルが公開するとともにJ’aDoRe JUN ONLINEにて予約受付を開始、10月11日(水)よりADAM ET ROPE’限定店舗とJ’aDoRe JUN ONLINEにて発売いたします。



ADMERP 2023AW COLLECTION VISUAL





https://www.adametrope.com/special/23aw_admerp/





【取り扱い店舗】





札幌ステラプレイス店/仙台エスパル店/アトレ恵比寿店/ルミネ有楽町店/ルミネ北千住店/名古屋タカシマヤゲートタワーモール店/なんばCITY店/ルクア大阪店/福岡パルコ店/アミュプラザくまもと店



LINE UP











ヘリンボンオーバージャケット

ITEM NUMBER:GAV63010

PRICE:¥66,000 tax in

SIZE:0.1/3.4

COLOR:BROWN























ヘリンボンスラックス

ITEM NUMBER:GAS63020

PRICE:¥31,900 tax in

SIZE:0.1/3.4

COLOR:BROWN























エンブロイダリーシャツ

ITEM NUMBER:GAH63010

PRICE:¥20,900 tax in

SIZE:F

COLOR:WHITE





















クレイジーチルデンカーディガン

ITEM NUMBER:GAK63010

PRICE:¥37,400 tax in

SIZE:F

COLOR:OFFWHITE

























ツイードジャケット

ITEM NUMBER:GAL63010

PRICE:¥37,400 tax in

SIZE:F

COLOR:BLACK























【左】サキソニースラックス

ITEM NUMBER:GAS63030

PRICE:¥31,900 tax in

SIZE:0.1/3.4

COLOR:BLACK



【右】

サキソニーラガーシャツ

ITEM NUMBER:GAH63000

PRICE:¥27,500 tax in

SIZE:F

COLOR:BLACK









ADAM ET ROPE’ (アダム エ ロペ)

WEBSITE https://www.junonline.jp/adam-et-rope-femme/

Instagram https://www.instagram.com/adametrope/?hl=ja



