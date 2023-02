[株式会社シュクレイ]

ご主人様!ホワイトデーギフトにもぴったりな期間限定品ですぞ!



株式会社シュクレイ (代表取締役社長:阪本良一 本社:東京都港区)は【Butter Butler(バターバトラー)】より2023年2月10日(金)「バトラーフィナンシェキャニスター」を発売いたします。







バターバトラー初のキャニスターに、外はカリッと中はしっとり人気No.1の「バターフィナンシェ」と、バターのコクとチョコレートの美味しさが詰まった季節味「バターチョコレートフィナンシェ」の2種類を詰め合わせました。



アンティーク風の色合いとマットな質感が相まった、温かさと洗練さが感じられるキャニスターのデザインは、インテリアにも馴染みやすく、フィナンシェを食べ終わってもずっと飾っておきたくなるプレゼントにもオススメな期間限定品です。数量限定につき無くなり次第終了となりますので、お早めにお買い求め下さいませ。





◆商品情報

【商品名】 バトラーフィナンシェキャニスター

【内 容】 バターフィナンシェ 3個

バターチョコレートフィナンシェ 3個

【価 格】 1,782円(税込)

【発売日】 2023年2月10日(金) ~

【取扱店舗】常設店舗:NEWoMan新宿店、エキュートエディション渋谷店、東京ギフトパレット店

催事店舗: 羽田空港第2ターミナルスマイルトーキョー、EXPASA海老名(下り)、他

※限定品につき、なくなり次第終了となります。



◆Butter Butler (バターバトラー)の代表的な商品について





◇バターフィナンシェ

ヨーロッパ産の発酵バターとフランス産ゲランドの塩を使ったバターフィナンシェでございます。

表はカリッと焼き上げ、中はメープルシロップを染み込ませ、しっとりと仕上げてございます。



4個入 864円(税込)

8個入 1,620円(税込)

12個入 2,268円(税込)

16個入 3,240円(税込)







季節限定

◇バターチョコレートフィナンシェ

スペイン産のチョコレートとチョコチップをヨーロッパ産発酵バターと合わせて仕立てたバターチョコレートフィナンシェ。

バターのコクとチョコレートの美味しさが詰まった季節限定の商品でございます。



4個入 972円(税込)









◇バターガレット

フランス産の発酵バターとフランス産ゲランドの塩を使ったガレットでございます。

サクッホロッと口の中でほどける食感が特徴のフランス伝統菓子でございます。



9個入 972円(税込)









◇バターキャラメルポット

バターをきかせたタルト生地の器にカスタードクリーム、ビターなキャラメルソース、さらにマスカルポーネのクリームを流した3層仕立ての贅沢な逸品でございます。



1個 2,592円(税込)【要冷凍】





◆Butter Butler(バターバトラー)について







ご主人様。 こちらバターが主役のお菓子でございます。

「バターバトラー」は、世界中の産地から選りすぐったバターでお作りした、バターが主役のスイーツでございます。

いつもはコクや香りを引き出したり、サクサクの食感を演出したり、陰ながら洋菓子のおいしさを支えている脇役のバターでございますが、この度はバターを主役に据えてお作りいたしました。

当家のパティシエの自信作を、是非ご賞味くださいませ。





◆店舗情報

・NEWoMan新宿店

所在地 :東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目 24番55号

JR新宿駅構内 NEWoMan SHINJUKU内2F



・エキュートエディション渋谷店

所在地 :東京都渋谷区渋谷2丁目24番12号 渋谷スクランブルスクエア1階



・東京ギフトパレット店

所在地 :東京都千代田区丸の内1-9-1 JR東京駅内八重洲北口



◆公式サイト

〈ホームページ〉 https://butterbutler.jp/

〈ツイッター〉 https://twitter.com/butterbutlerjp

〈インスタグラム〉https://www.instagram.com/butterbutler_official/



<株式会社シュクレイ>

設立 :2011 年 12 月 15 日

本社所在地 :東京都港区北青山 1-2-7

展開ブランド:東京ミルクチーズ工場、ザ・メープルマニア、築地ちとせ、コートクール、オリエンタルショコラ by コートクール、 バターバトラー、ザ・マスター by バターバトラー、GENDY、ミルフィユメゾン フランセ、フランセ、レモンショップ by フランセ、イチゴショップ by フランセ、キャラメルゴーストハウス、ベリーアップ!、ザ・テイラー、ネコシェフ、ココリス、ドレ、フィオラッテ、ドローリー、モカボン



