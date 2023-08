[株式会社アデランス]

~フルウィッグはハイトーンメッシュが楽しい2色を新開発~ 9月1日(金)より発売



毛髪・美容・健康のウェルネス事業をグローバル展開する株式会社アデランス(本社:東京都品川区、代表取締役社長 津村 佳宏)は、女性用レディメイド・ウィッグ(既製品)ブランド「フォンテーヌ」の姉妹ブランド「スワニー by フォンテーヌ」からフルウィッグ『SGW10』とトップピース(R)『GE503』『SGP104』を9月1日(金)より新発売いたします。





フルウィッグの『SGW10』は、程よいカールと毛長でショートレングスが楽しめるスタイルです。本商品は3色展開のうち、多色性の色が楽しめる2色を新開発しました。ベースの色よりも暗いカラーを補色として取り入れることで、よりハイトーンのメッシュを際立たせて立体感を演出し、個性的なカラーが秋のファッションを引き立たせます。地肌に触れるネットの素材にはリサイクル素材で作られた再生繊維を使用し、環境にも配慮した商品です。



『GE503』と『SGP104』は、部分的なボリュームアップや白髪カバーに適したトップピース(R)です。ベースには、どこから分け目を作っても思い通りのヘアスタイルと自然な見た目が叶うスキン(人工皮膚)を全面に採用し、抗菌・防臭加工も施しています。毛材は耐熱性とスタイル保持性のあるポリエステルに自然な質感の人毛をミックスし、ヘアアイロン(130℃まで)の使用やお湯(30℃~40℃程度まで)でのシャンプーも可能です。『GE503』は頭頂部をカバーする手のひらサイズのため、部分ウィッグが初めての方にも最適な商品です。『SGP104』は毛長が約30cmと長めのため、ボブスタイルやロングヘアの方におススメです。

































■フルウィッグ『SGW10』商品特徴

▶ ハイトーンのメッシュで立体感のある華やかな印象に

今回開発した新色「R262」と「R465」は、ベースの色よりも暗いカラーを補色として取り入れることで、よりハイトーンのメッシュを際立たせ、立体感を演出します。加えて、ナチュラルカラーの人気色「R134」の3色で展開し、ご自身のファッションに合わせたウィッグが楽しめます。





▶ ベースネットは再生繊維素材を採用

地肌に触れるベースネットには、抗菌・防臭加工を施した再生繊維素材を採用しました。衛生面に加え、環境にも配慮したSDGs視点のウィッグです。





▶ 「ジャスピタストッパー(R)」で着脱が簡単

「ジャスピタストッパー(R)」(特許第6063078号)は、くし歯の開きが大きいため、自髪をしっかりすくい取ることができ、取り外しも簡単です。さらに、ストッパーの幅が広いため、髪の柔らかい方、髪が短い方、ボリュームの少ない方も使いやすいストッパーです。

品番 :SGW10

カテゴリー:フルウィッグ

カラー :R134(根元:ブラック、毛先:栗色)

R262(ローアンバーブラウンベースにシルキーベージュのメッシュ)

R465(アースブラウンベースにグレージュのメッシュ)

税込価格 :176,000円

発売日 :2023年9月1日(金)

販売店 :スワニー by フォンテーヌ



■トップピース(R)『GE503』『SGP104』

▶ オールマイティなショートソフトカールスタイル

どなたにも合わせやすい、ふんわりとしたショートソフトカールスタイルです。『GE503』はショートスタイルの方のボリュームアップや白髪カバーに最適な商品で、『SGP104』は毛長が約30cmと長めのため、ボブスタイルやロングヘアの方におススメです。



▶より自然な見た目を追求したスキン(人工皮膚)タイプ

地肌に触れるベースは全面に人工皮膚がついているため、より地肌に近い質感で、どこで分け目を作っても自然に馴染みます。また、抗菌・防臭加工も施しています。



品番 :GE503

カテゴリー:トップピース

カラー :F2B(自然色)

F4(栗色)

H6(黄味のある栗色)

F7(明るい栗色)

税込価格 :99,000円

発売日 :2023年9月1日(金)

販売店 :スワニー byフォンテーヌ



品番 :SGP104

カテゴリー:トップピース

カラー :F2B(自然色)

F4(栗色)

F6(マットブラウン系)

税込価格 :121,000円

発売日 :2023年9月1日(金)

販売店 :スワニー byフォンテーヌ



■キャンペーン情報

全国のスワニー by フォンテーヌ、ルネ オブ パリス by フォンテーヌの店舗では、2023年9月1日(金)~11月30日(木)まで、期間限定キャンペーンを開催します。キャンペーン期間中、対象のお客様に「シブヤフォント」とコラボレーションした素敵なプレゼントをご用意しております。

※いずれもお一人様、1 点までとさせていただきます

※数に限りがございますので、なくなり次第、終了とさせていただきます

※他キャンペーンとは併用できない場合がございます

※本キャンペーンは予告なく変更または終了する場合がございますので、あらかじめご了承ください



▶ ご試着プレゼント

ウィッグやトップピース(R)をご試着の上、アンケートにお答えいただいたお客様に先着で、たためるシリコーン製「オリジナル携帯コップ」をプレゼントします。



▶ お買い上げプレゼント

ウィッグやトップピース(R)を税込33,000円以上(奉仕品除く)お買い上げいただいたお客様に先着で「オリジナルスクエアポーチ」をプレゼントします。























<シブヤフォントについて>

一般社団法人シブヤフォントは「障がいのある人の力を、デザインの力で、みんなの力にする」をミッションに、渋谷で働く障がいのある人の描いた文字や絵から、デザインを学ぶ学生がフォントやパターンを制作し、「シ



ブヤフォント」として誰でも利用できるように公開しています。

ホームページ:https://www.shibuyafont.jp/







株式会社アデランスは、おかげ様で2023年をもって創業55周年を迎えます。新時代を表す「NEXT ADERANS」として掲げ、創業当初からの理念「世界のブランド アデランス」を目指し、毛髪・美容・健康・医療・衛生のグローバルウェルネスカンパニーとして夢と感動を提供し続けていきます。



