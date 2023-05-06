ゆめタウン佐賀にSPINNSがOPEN！
［株式会社ヒューマンフォーラム］
アパレル事業を展開する株式会社ヒューマンフォーラム（本社:京都市中京区 代表取締役会長:出路 雅明）が運営する「SPINNS」の新店舗を、佐賀県 ゆめタウン佐賀に2023年5月20日(土)にオープンします。
■SPINNS ゆめタウン佐賀店
佐賀県佐賀市に所在する大型ショッピングモール『ゆめタウン佐賀』にてOPENします。
独自のスタイルを貫いたオリジナル商品に加え、新商品から中古商品までワールドワイドなセレクトによる幅広い商品を展開していきます。
【店舗概要】
SPINNS ゆめタウン佐賀店
所在地〒849-0919
佐賀県佐賀市兵庫北5丁目14-1ゆめタウン佐賀２階
営業時間:10:00～21:00
[instagram] https://www.instagram.com/spinns_saga_youmetown/
【会社概要】
株式会社ヒューマンフォーラム
[所在地] 〒604-8061 京都府京都市中京区寺町通蛸薬師上ル式部町 261番地
[公式サイト] https://www.humanforum.co.jp/
■SPINNS(スピンズ)
ATTITUDE MAKES STYLE!(主張がスタイルをつくる!)をコンセプトに、全国展開する10～20代が中心のヒューマンフォーラム社が展開するアパレルショップ
U R L：https://www.spinns.com/
企業プレスリリース詳細へ （2023/05/06-10:46）
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