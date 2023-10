[株式会社ジュン]

株式会社ジュン(本社:東京都港区/代表:佐々木進)は、羽毛循環サイクル社会の実現を推進している「Green Down Project(グリーンダウンプロジェクト)」に賛同し、本年も羽毛製品の回収に10月5日(木)より全国の対象直営店にて取り組みます。各ブランドの2023年秋冬アイテムにおいても、リサイクルダウンを使用した商品企画を実施。本プロジェクトへの参加は4度目で、今回はお客さまからのご要望をもとに、例年より期間を1カ月延長して実施します。







回収した羽毛をリサイクルし、限りある資源の有効活用を目指すGreen Down Project。

当社では2020年より4年連続でお取組みをしており、年々回収量が増加しています。一昨年の17.7kgに比べ、昨年は回収店舗数も増え、53kgもの羽毛製品を回収させていただきました。

前回実施時、お客さまより衣替えの時期に合わせた回収のお声をいただいたことから、本年は回収期間を1カ月延長し、2023年10月5日(木)から2024年4月30日(火)まで、7ブランド全国148店舗で、レジでの受け取りまたは回収BOX設置にて実施します。

なお回収期間中、GLOBAL IDポイントプレゼントキャンペーンを開催。対象のダウン製品の回収にご協力いただいた「JUN GLOBAL ID」会員さまには、1回につきJUN GLOBAL IDポイントを500ポイント、その場でプレゼントいたします。新規でご入会いただいた方も対象です。



羽毛製品回収期間





2023年10月5日(木)~2024年4月30日(火)



回収対象商品





・ダウンジャケットなど衣類製品のみ。(羽毛布団・寝袋は不可)

・ダウン(羽毛)率50%以上のもの。(他社製品も可)

・Green Down Project「VIRGIN DOWN」のハングタグが購入時に付いている商品。

・汚れのある商品や、穴のあいている商品も対象となります。

※弊社では羽毛布団の回収は行っていません。



回収実施ブランド及び店舗





ロペ/サロン アダム エ ロペ/ロペピクニック/ビス/ジュンレッド/ナージー/ジュンアンドロペ/アウトレット店

店舗限定キャンペーンのため一部対象外の店舗がございます。

回収BOX設置店舗一覧はこちらのページ(https://www.jun.co.jp/news/company_1005/)よりご確認ください。



過去回収の様子











Green Down Projectについて





一企業の技術だけでは、「羽毛循環サイクル社会」は実現できません。羽毛に関わる企業をはじめ地域社会、そして生活者一人ひとりの理解と協力により羽毛循環システムが作られます。それを推進していくのが、Green Down Projectです。

公式サイト:https://www.gdp.or.jp/



株式会社ジュンについて





1958年創業。Fashion、Food、FitnessからなるVISION FFFを事業フィールドの核として捉え40以上のブランドを展開するアパレル&ライフクリエーションカンパニー。YOU ARE CULTURE.を合言葉に社会に新しいカルチャーを提案しています。

コーポレートサイト:https://www.jun.co.jp/



