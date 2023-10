[エムエスアイコンピュータージャパン株式会社]

「秋らめない自作PCレビューキャンペーン」開催のお知らせ



この度、エムエスアイコンピュータージャパン株式会社は、2023年10月8日(日)から2023年11月30日(木)までの間、対象のZ790/B760/X670/B650チップセットを搭載したDDR5メモリ対応のマザーボード又は一部のMSI簡易水冷クーラーや電源ユニット、PCケースを購入後、価格.comなどの指定サイトにレビューを投稿いただいた方全員に、最大2,000円分のえらべるPayをプレゼントする秋らめない自作PCレビューキャンペーンを実施いたします。



~2023年10月8日(日)より開催~

キャンペーンURL:https://jp.msi.com/Promotion/JP_Review-campaign







【応募期間】

レビュー投稿期間 :2023年10月1日(日) ~ 2023年11月30日(木)

キャンペーン期間 :2023年10月8日(日) ~ 2023年11月30日(木)

※2023年10月1日(日)~11月30日(木)までに対象機種をレビュー投稿した全てのお客様が対象です。

受付期間終了後はご応募頂けません。予めご了承ください。





【キャンペーン応募方法】

1.価格.comなどの指定サイト*にて製品のレビューを投稿

2.MSIオンライン製品登録センターで製品を登録

3.製品登録センターのキャンペーンページにて投稿したレビューのURLを入力

4.プレゼントをゲット

*指定サイトの詳細は応募ページをご覧ください

応募ページ : https://jp.msi.com/Promotion/JP_Review-campaign





【プレゼント】

・えらべるPay 2,000円分 (全員貰える)



※注意事項

ログアウト後のレビューページのURLをご入力ください。ログインが必要なページのURLでは外部からの確認ができず、キャンペーン対象外となる可能性があります。ログアウト後、レビューページを開くことができるかご確認の上、ご応募いただくようご注意ください。

※ご応募の際、入力頂いたメールアドレスに誤りがございますと、プレゼントをご提供できない場合がございます。

その場合、MSIは責任を負いかねますのでご注意ください。

※本キャンペーンは【エムエスアイコンピューター株式会社】による提供です。 本キャンペーンについてのお問い合わせは Amazon ではお受けしておりません。 【エムエスアイコンピュータージャパン株式会社】サポートセンターまでお願いいたします。





MSIサポートセンター:https://jp.msi.com/support/mb

※Amazon、Amazon.co.jp およびそれらのロゴは Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

「えらべるPAY」のロゴは登録商標です。PayPayポイントは出金、譲渡不可です。PayPay/PayPayカード公式ストアでも利用可能です。

※販売店によって取扱製品が異なりますので、取扱製品在庫の詳細は各販売店にご確認ください。また、アウトレット品や中古品(リファービッシュ品)、並行輸入品、展示品など一部キャンペーン対象外となる製品がございます。



キャンペーン対象製品

■ Intelチップセット搭載マザーボード





■ AMDチップセット搭載マザーボード





■ MSI製電源ユニット & 水冷クーラー



※販売店によって取扱製品が異なりますので、取扱製品在庫の詳細は各販売店にご確認ください。また、アウトレット品や中古品(リファービッシュ品)、並行輸入品、展示品など一部キャンペーン対象外となる製品がございます。





【参考レビューポイント】

・この製品の気に入ったところ

例:デザインが好み、必要な機能が十分に搭載されている、RGBライティングが好み、強力な電源回路等

・製品を使用して、あなたの環境で変わったところ

例:ゲームプレイ時に安定して動作するようになった、Wi-Fi環境を使用できるようになった、

ネットワークが安定した、コンパクトなPCに変更した等

・他社製品と比べてMSI製品を選んだ理由について

例:コストパフォーマンスに優れていた、電源回路が強力、2.5G LANが搭載されていた等

・この製品の良いところ、悪いところについて

例:コストパフォーマンス、デザイン、機能、内容物等



MSIについて

MSIは世界を牽引するゲーミングブランドとして、ゲーミング業界とeSports業界からもっとも信頼されているベンダーの一社です。MSIは、デザインの革新性、卓越した性能の追求、そして技術のイノベーションという基本原則に則り行動しています。すべてのゲーマーが熱望する機能を統合した製品を開発することで、ゲーミング機器に対する長い試行錯誤から解放し、ゲーマーの限界をも超えるパフォーマンス向上に貢献します。過去の実績さえ乗り越えようという決意のもと、MSIは業界の中でもゲーミングスピリットを持った「真のゲーミング(True Gaming)」ブランドであり続けます。

