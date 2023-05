[株式会社ヒューマンフォーラム]





アパレル事業を展開する株式会社ヒューマンフォーラム(本社:京都市中京区 代表取締役会長:出路 雅明)が運営するアパレルブランド「SPINNS」は、エイベックス・マネジメントに所属する男女7人組ダンス&ボーカルグループ「GENIC」とのコラボレーションアイテム第2弾を販売いたします。



第2弾は、70年代カルチャーをテーマとしたデザインとなっております。

コラボレーションアイテムのメインは「ボーリングシャツ」。

バックロゴにGENICを味わいたくない?を英訳した「Do you want a taste of genic?」が刺繍されており、ボディカラーはライトピンク、ライトベージュの2カラー展開と可愛さが詰まった逸品となっております。

ボーリングシャツの他に、Tシャツ、スマホショルダーストラップ、ヘアバンを展開します。どのアイテムもGENICの魅力が最大限に詰まった豪華ラインナップとなっております。



SPINNS公式YouTubeチャンネルにて、メイキングムービーも公開。

https://youtu.be/dhsJ3xXF-Fw



またGENICメンバーからの「トレーディングカードお渡し会」のイベントも開催決定。

ぜひイベントのご参加もお待ちしております。



■各店舗販売期間/受注予約期間

●SUPER SPINNS梅田HEPFIVE店/SPINNS SHIBUYA109店/SPINNSイービーンズ仙台店 2023年5月27日(土)~2023年6月11日(日)迄

※2023年5月27日(土)OPENより販売・トレーディングカードお渡し会参加券配布開始



●SPINNS公式通販(受注販売)/2023年5月27日(土)12:00~2023年6月11日(日)23:59迄

※「トレーディングカードお渡し会」に参加されるお客様は2023年5月27日12:00~ 2023年6月1日23:59迄に受注予約をしていただきますようお願いいたします。2023年6月1日23:59を過ぎますと、ご参加出来ませんのでご注意ください。



※受注予約商品は、数に限りがございますのでご注意ください。



【SPINNS公式通販(受注販売) お支払い方法・決済時期に関して】

・クレジットカード、PayPay、d払い、ソフトバンクまとめて支払い、auかんたん決済がご利用いただけます。

(代金引換・NP後払い、Amazonペイメント、楽天ペイ、あと払い(ペイディ)はご利用いただけません)

・6/2~6/12に引き落としの手続きをさせていただきます。



※店舗で販売します対象商品は、無くなり次第終了となります。再販、店舗予約は致しませんのでご注意ください。

※対象商品の返品・返金対応は一切行いません。万一不良の場合は良品と交換させていただきます。

※トレーディングカードお渡し会参加券のメンバーはお選びいただけます。お会計時スタッフにお申し付けください。

※トレーディングカードお渡し会参加券の紛失による発行はいたしません。ご了承ください。

※公式通販での受注販売のお客様へのお届けは7月中旬以降を予定しております。



■商品一覧





ボーリングシャツ ONESIZE 7,200円+税



Tシャツ ONESIZE 4,000円+税



ヘアバン 2,500円+税



スマホショルダーストラップ 2,000円+税



🔻WEB受注予約はコチラから

https://www.spinns.jp/p/search?sort=latest&keyword=GENIC



■イベント概要

・日時/場所

6/3(土)/SPINNS SHIBUYA109 店

1部15時~:宇井優良梨様

2部16時~:西本茉生様

3部17時~:増子敦貴様



6/4(日)/SPINNS イービーンズ仙台 店

1部15時~:西澤呈様

2部16時~:金谷鞠杏様



6/11(日)/SUPER SPINNS 梅田HEPFIVE店

1部15時~:雨宮翔様

2部16時~:小池竜暉様





※前の部が伸びた場合、後の部はお時間変動する場合がございます。

※イベントは列が途切れ次第終了とさせていただきます。

※トレーディングカードお渡し会参加券に記載されているお時間の15分前にはイベント会場にお集まりください。



・イベント内容:トレーディングカードお渡し会

各会場、メンバーが並んだ状態でトレーディングカードをお渡しさせていただきます。

お渡しするメンバーに関してはご希望のメンバーがお選びいただけます。

お客様はマスクを着用の上ご参加をお願いします。



※メンバーが横一列に並んでおりますが、トレーディングカードをお渡しするメンバーは、お選びいただいた参加券のメンバーからのみとなります。



・イベント参加条件(店舗でお買い求めのお客様)

2023年5月27日(土) ~ イベント当日迄の期間にGENIC×SPINNSコラボレーション商品税込4,000円毎お買い上げで1枚トレーディングカードお渡し会参加券を配布いたします。お会計の際にご希望されるメンバーをお申し付けください。



・イベント参加条件(公式通販にて受注予約のお客様)

1.2023年5月27日12:00~ 2023年6月1日23:59迄に受注予約されたお客様に、2023年6月2日23:59迄にイベント参加案内のメールをお送り致します。

2.6/3(土)or6/4(日)or6/11(日)にお客様にて、開催店舗のレジで参加案内のメールと身分証明書をご提示ください。スタッフが確認し、トレーディングカードお渡し会参加券にお引き換えいたします。



※イベント参加案内のメールを確認し、受注予約のお会計が税込4,000円毎に1枚トレーディングカードお渡し会参加券にお引き換えいたします。

※「トレーディングカードお渡し会」に参加されるお客様は2023年5月27日12:00~ 2023年6月1日23:59迄に受注予約をして頂きますようお願いいたします。2023年6月1日(木) 23:59を過ぎますと、ご参加出来ませんのでご注意ください。



※店舗で販売します対象商品は、無くなり次第終了となります。再販、店舗予約は致しませんのでご注意ください。

※イベント当日も店舗にて対象商品の販売は行っておりますが、売り切れている商品がある可能性がございます。

※受注予約商品は、数に限りがございますのでご注意ください。

【公式通販にて受注予約のお客様 イベント参加券お引き換え日時】

●SPINNS SHIBUYA109店:6月3日(土)10:00~12:00迄

●SPINNSイービーンズ仙台店:6月4日(日)10:00~12:00迄

●SUPERSPINNS梅田HEPFIVE店:6月11日(土)11:00~13:00迄

※お引き換え日時を過ぎるとお引き換えが出来ませんのでご注意ください。

※上記お引き換え日時でのお引き換えしか出来ませんのでご注意ください。

※公式通販にて受注予約のお客様は、事前にご希望のメンバーをお選びすることはできません。上記お引き換え日時にて、開催店舗のレジで参加案内のメールと身分証明書をご提示いただきまして、トレーディングカードお渡し会参加券にお引き換えいたします。



■注意事項

※イベント参加のお客様には事前に検温・アルコール消毒をご協力いただきます。

※体調不良・体温が37.5度以上のお客様にはイベント参加をお断わりさせていただきます。

※イベント当日は係員の指示に従っていただきますようご協力お願いいたします。

※係員の指示に従っていただけない場合にはイベントへの参加をお断りする場合がございます。

※参加券の盗難・紛失等による再発行は一切いたしませんのでご注意ください。

※飲酒をされているお客様の入場はお断りさせていただきます。

※会場内・外で発生した事故・盗難・器物破損等は主催者・会場・出演者は一切責任を負いません。 貴重品は各自で管理してください。

※前日及び当日の会場周辺での座り込みや集会等は、 他のお客様の迷惑となりますので禁止させていただきます。

※都合により、 イベント内容の変更・中止となる場合がございます。 予めご了承ください。

※イベントが変更・中止の場合でも交通費・宿泊費などの補償はいたしません。

※商品のご返金はいたしかねます。 不良品は良品にお取替えさせていただきます。

※イベント会場は万全を期した上での運営をさせていただいておりますが、 不審者・不審物を見かけた際にはスタッフにお声かけください。



トレーディングカードはこちらになります。



■GENIC

avexのDNAを継承する新グループ育成プロジェクト=a-genic PROJECTを経て2020年5月にメジャーデビューした男女7人組ダンス&ボーカルグループ。

コロナ渦でのデビューでありながらも着実にリリースとツアーを重ね、2023年2月からは16会場32公演の全国ツアー「GENIC LIVE HOUSE TOUR 2023 -Flavors-」もスタートし、4月29日にはスペシャル・エディションとして、LINE CUBE SHIBUYAにて追加公演を完走した。

メンバーの増子敦貴は、俳優としても活動しており、これまでミュージカル『テニスの王子様』3rdシーズン、テレビ朝日系『機界戦隊ゼンカイジャー』ツーカイザー/ゾックス・ゴールドツイカー役、ミュージカル『東京ラブストーリー』などに出演。現在、NHK Eテレ「ビットワールド」、仙台放送「あらあらかしこ」の準レギュラーとして出演中。

また金谷鞠杏は、「ミス・ワールド2020」の日本代表に選出と、各方面で活躍の場を広げている。

西澤呈もソロ名義“JOE”として活動しており、自ら作詞・作曲・編曲を行った「誰も知らない君を見せて」がTikTokを中心に「誰きみ」旋風が沸き起こり総再生回数は1億回超え、ABEMA恋愛番組「恋する(ハート)週末ホームステイ 2023春 ~ Sweet Orange Memory ~」の第1話挿入歌に起用されている。



GENIC OFFICIAL WEBSITE https://avex.jp/genic/

GENIC OFFICIAL Instagram https://www.instagram.com/genic_staff/?hl=ja

GENIC OFFICIAL Twitter https://twitter.com/genic_staff?s=11

GENIC OFFICIAL YouTube https://www.youtube.com/channel/UCvCtSa1pWNTC0GnnkhbJw-w



●SPINNS(スピンズ)

「ATTITUDE MAKES STYLE!」(主張がスタイルをつくる!)をコンセプトに常に時代のトレンドに沿いながらも、自分達の主張を大切にした“スタイル提案”をし続ける”スタイルマーケット”。「NEW&VINTAGE STYLE MARKET」という言葉の通り、独自のスタイルを貫いたオリジナル商品に加え、新商品から中古商品までワールドワイドなセレクトによる幅広い商品を取り扱っています。その品揃えはファッションだけでなく、音楽、アート、など様々な”ユースカルチャー”をスピンズ風にミックスし「ライフスタイル」として提案し続ける。まさにファッション、音楽、アート、人などの様々なユースカルチャーがスピンする(渦巻く)お店である。



公式サイト → https://www.spinns.com/

公式通販 → https://www.spinns.jp/

店舗リスト → https://www.spinns.jp/?post_type=shop

公式Twitter → https://twitter.com/spinns_com

公式Instagram→ https://www.instagram.com/spinns_official/



