[株式会社ジュン]

数量限定!2023.9.26 Tue. 発売スタート|愛媛・大三島でとれた柑橘をお酒にしたフルーツワイン



株式会社ジュン(本社:東京都港区/代表取締役社長:佐々木進)が運営する、日本ワインの楽しさを提案するオンラインショップ「wa-syu OFFICIAL ONLINE SHOP(ワシュ オフィシャルオンラインショップ/以下 wa-syu)」と、大三島の魅力を表現する方法のひとつとして2015年に設立された、株式会社大三島みんなのワイナリー(本社:愛媛県今治市/代表取締役社長:伊東豊雄/以下大三島みんなのワイナリー)とのコラボレーションワインを2023年9月26日(火)にリリースしました。







瀬戸内海に浮かぶ美しい島、愛媛・大三島に位置する「大三島みんなのワイナリー」が手がける、wa-syuでしか手に入らないコラボレーションワイン「島みかん ブラッドオレンジ スパークリング 2022」が完成しました。瀬戸内の豊かな自然と、心地よい風に育まれた柑橘を使用して造られる「島みかん」は、大三島ならではの珍しい果実酒としても人気のシリーズです。サステナビリティの観点をワイン造りにも取りいれる「大三島みんなのワイナリー」の新たな挑戦で誕生した、フルーツワイン「島みかん ブラッドオレンジ スパークリング 2022」を、wa-syuが独自のコンテンツとともに数量限定でお届けします。



━━━━━━━━━━━━━━━━ COLLABORATION コラボレーションワイン ━━━━━━━━━━━━━

大三島みんなのワイナリー×wa-syuとのコラボレーションワインが初登場!色鮮やかなフルーツワイン「島みかん ブラッドオレンジ スパークリング 2022」



■栽培・醸造責任者、川田佑輔氏がナチュラルな造りで生み出した、サスティナブルなブラッドオレンジのワイン



世界的建築家の伊東豊雄(いとうとよお)氏が展開する「日本一美しい島・大三島をつくろうプロジェクト」の一環で設立された、「大三島みんなのワイナリー」と、日本ワインのオンラインショップ「wa-syu」の初コラボレーション!ソムリエの資格も有する、栽培・醸造責任者を担う川田佑輔(かわたゆうすけ)氏のさまざまなチャレンジでシリーズ化された「島みかん」から、大三島産のブラッドオレンジ「タロッコ」と「モロ」を主体に、「伊予柑」をブレンドした、珍しいスパークリングタイプのフルーツワインが誕生しました。自然環境の中で収穫する前に地面に落ちてしまった柑橘を使用することで、農家の破棄を減らすことにもつながっている、サステナブルなワインです。野生酵母発酵で亜硫酸無添加のナチュラルな造りと、ブラッドオレンジならではの鮮やかな色合い、爽やかな酸味、ジューシーな味わいをお楽しみください。



【大三島みんなのワイナリー×wa-syu】 島みかん ブラッドオレンジ スパークリング 2022

Price:4,400yen(in tax)

[カテゴリ]フルーツワイン[産地]愛媛県[ワイナリー]大三島みんなのワイナリー[品種・ブレンド比率]タロッコ、伊予柑、モロ(ブレンド比率:非公開)[生産年度]2022年[タイプ]辛口[味わい]フルーティー[アルコール度数]6.5%[サイズ]750ml[おすすめペアリング]辛すぎない中華料理、スイートチリソースの生春巻き、レモンを絞る料理、マルゲリータ、BBQ、エクレア



「【大三島みんなのワイナリー×wa-syu】島みかん ブラッドオレンジ スパークリング 2022」商品詳細ページはこちら

https://wa-syu.com/products/cbe93800



━━━━━━━━━━━━━━━━━━ LABEL DESIGN ラベルデザイン ━━━━━━━━━━━━━━━━

日本を代表するデザイナー、原研哉氏がデザインしたラベルを「wa-syu」コラボレーションバージョンに!



写真左)ブラッドオレンジの色合いにあわせてアレンジしたラベルデザイン

写真右)大三島の地形をモチーフにしたワイナリーのロゴデザイン



コラボレーションワインのラベルデザインを手がけたのは、日本を代表するデザイナー、原研哉(はらけんや)氏。ブラッドオレンジの独特な色合いと、wa-syuのキーカラーでもある「憧れ葛(あこがれかずら)をイメージした色合いを特別にアレンジし、大三島の風景を表現しています。穏やかな瀬戸内海の景色が広がる、柑橘畑の香りに包まれた美しい島「大三島」の魅力がラベルデザインにも詰まっています。



「初コラボレーションは珍しいみかんのお酒!大三島みんなのワイナリー×wa-syu『島みかん ブラッドオレンジ スパークリング 2022』」特集コンテンツはこちら

https://wa-syu.com/blogs/feature/omishima_shimamikan_bloodorange_sparkling_2022



■大三島みんなのワイナリー

愛媛県今治市大三島町宮浦:株式会社大三島みんなのワイナリー



写真左)建築家の伊東豊雄氏

写真右)コミュニティースペース「大三島みんなの家」



大三島みんなのワイナリーは、島の魅力を表現する方法のひとつとして2015年11月に設立。えひめ産業振興財団地域密着型ビジネスにも認定されました。ワイナリー代表は、建築家の伊東豊雄氏。2015年に耕作放棄地を開墾しシャルドネとヴィオニエを、翌年にはマスカット・ベーリーAを植樹。2017年に大三島産醸造用ブドウを初収穫し、委託製造によるワイン製造をスタート。2019年秋、大三島に自社の醸造所が完成し、今では栽培から醸造までを一貫して島内でおこなっています。大三島を象ったロゴは、グラフィックデザイナー・原研哉氏がデザイン。



■川田佑輔

大三島みんなのワイナリー 栽培・醸造責任者



ご夫婦でワイナリー経営に携わる川田家

写真左から)

ワイナリー事務局/川田祥子氏

栽培・醸造責任者/川田佑輔氏



1985年生まれ、静岡県出身。ワイン好きが高じてレストランサービスの仕事に就き、ソムリエ資格を取得後、ワイン醸造の魅力に魅かれ、日本唯一のワイン専門機関であるワイン科学研究センターを持つ山梨大学へ進学。在学中には、ワインのコルク臭の原因と改善策についての研究や、非ブドウ栽培適地におけるブドウ栽培について研究する傍ら、日本各地のワイナリー研修に参加。その後、大三島に移住し、2015年に建築家・伊東豊雄氏が代表を務める株式会社大三島みんなのワイナリーを有志の協力のもと創立。現在は大三島みんなのワイナリーにて栽培・醸造をおこなう。



「初コラボレーションは珍しいみかんのお酒!大三島みんなのワイナリー×wa-syu 『島みかん ブラッドオレンジ スパークリング 2022』」特集コンテンツはこちら

https://wa-syu.com/blogs/feature/omishima_shimamikan_bloodorange_sparkling_2022



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ wa-syu Selection ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■瀬戸内の島と海が織りなす美しい風景に想いを馳せながら、大三島産のワインを堪能してみて!



写真左から:

2021 島みかん HANAZAWA NATURE 温州スパークリング[375ml]/Price:1,650yen(in tax)

【wa-syu限定】島みかん3種飲み比べセット/Price:5,280yen(in tax)

【大三島みんなのワイナリー×wa-syu】島みかん ブラッドオレンジ スパークリング 2022/Price:4,400yen(in tax)

島いちご 2022 スパークリング[375ml]/Price:2,310yen(in tax)

島で醸す 2022 デラウェア オレンジ/Price:3,850yen(in tax)



