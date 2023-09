[株式会社Cygames]

ゲームの企画・開発・運営事業を展開する株式会社Cygames(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:渡邊耕一)は、弊社が展開するクロスメディアコンテンツ『ウマ娘 プリティーダービー(以下、ウマ娘)』について、新シリーズCM「Become a Legend」を、本日9月30日(土)より放送することをお知らせします。







『ウマ娘』では、これまでにも世代をテーマに描いた「GENERATIONS」や、春のG1レースを題材にした「Glories」など、さまざまなシリーズCMを放送して参りました。今回のシリーズは秋の競馬シーズンに合わせて、秋のレースで活躍した競走馬がモチーフのウマ娘たちが登場します!



第1弾には、ダイイチルビー、シーキングザパール、アストンマーチャンの3人が登場! いずれも、スプリントを中心に功績を残したウマ娘たちとなっています。本CMのナレーションは、競馬番組などのナレーションを務める藤岡健一郎さんにご担当いただきました。スタイリッシュに描かれるウマ娘たちの躍動感あるビジュアルにもご注目ください。



CMには、今後もさまざまなウマ娘たちが登場します。これまでのCMシリーズでは見られなかったウマ娘たちも登場予定ですので、ぜひ今後の展開を楽しみにお待ちください。



『ウマ娘』は、TVアニメ第3期を10月4日(水)から放送予定です。さらに初のアリーナツアー「ウマ娘 プリティーダービー 5th EVENT ARENA TOUR GO BEYOND」の第3公演を2024年2月に東京で開催するほか、初のコンシューマータイトル『ウマ娘 プリティーダービー 熱血ハチャメチャ大感謝祭!』の発売も控えています。さまざまなクロスメディアで展開する『ウマ娘』に、ぜひご注目ください。



●【ウマ娘 プリティーダービー】CM「Become a Legend 最速」篇

URL:https://youtu.be/PHedGj1w184













●ゲーム概要

タイトル:ウマ娘 プリティーダービー

配信開始日:スマートフォン版2021年2月24日(水)、DMM GAMES版2021年3月10日(水)

開発・運営:株式会社Cygames

対応機種:iOS/Android/PC(DMM、Google Play Games (ベータ)版)

推奨環境:公式サイトの下記「推奨端末一覧」をご確認ください

https://umamusume.jp/device/





●ダウンロードURL

AppStore https://apps.apple.com/jp/app/id1325457827

GooglePlay https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.cygames.umamusume

DMM GAMES https://dmg.umamusume.jp



●URL

「ウマ娘 プリティーダービー」公式ポータルサイト:https://umamusume.jp/

「ウマ娘 プリティーダービー」公式X(Twitter):@uma_musu(https://twitter.com/uma_musu)

