ニューヨークを舞台に、夢を追う男女のラブロマンスを描いたアジア映画『マンハッタンで運命的な出会い』が映像配信サービスdTVで配信スタートいたしました。







主人公は、ニューヨークで暮らしながら女優を夢見るバイ・チイ。



映画の撮影現場に忍び込んで知り合いの助監督に強引に売り込もうとするも、まったく目が出ず。ついには家賃を支払えなくなり、友人の家に転がり込む羽目に。



一方、ウケないスタンダップコメディで日銭を稼ぐソン・ウェイドンもまた、俳優を夢見て苦しい生活を送っていました。



そんな中、たまたま同じ映画にエキストラとして参加したことで出逢った、バイ・チイとソン・ウェイドン。



口論になりお互い険悪なムードで別れますが、その後駅ですれ違ったり、街中で助けられたりと偶然が重なります。



そして、ブロードウェイミュージカル『ムーラン』の主役オーディションに挑んだバイ・チイは、その現場でまたしてもソン・ウェイドンと遭遇。



なんと、最終選考でふたりが残り、ムーラン役を競い合うことに!



バチバチにぶつかり合う一方で、徐々にお互いの良さに気付くふたりでしたが……。



果たしてムーラン役を射止めるのはどちらなのか? ふたりの恋の行方は?





バイ・チイに扮するのは、『封神演義2019』で妲己役を務めたワン・リークン。なんにでも正面からぶつかっていく勝気な女性像をキュートに演じています。



そして、ソン・ウェイドン役には、『シャドウハンター』でハリウッドデビューを果たした台湾出身のゴッドフリー・ガオ。モデルとしても国際的に活躍していましたが、2019年に35歳で突然の逝去。



今作では、歌やダンスからコミカルな表現まで幅広い魅力を発揮し、ハリウッドでも愛されていた彼の実力をたっぷり感じられます。



男装の麗人・ムーランを題材としているからこそ、男女で同じ役を争うという展開がおもしろいところ。



最初はライバルとして容赦なく敵対しながらも、だんだん心を開いていくふたりの関係に注目です。





きらびやかなニューヨークの風景の中、夢に向かって懸命に生きるアジア系移民の若者たちの姿と、ロマンチックな恋模様にときめく『マンハッタンで運命的な出会い』。



今注目を集めるアジア映画作品を、ぜひこの機会にお楽しみください。





■『マンハッタンで運命的な出会い』



~あらすじ~



ニューヨークでチャンスを探し続けるバイ・チイ(ワン・リークン)は、いよいよ『ムーラン』に出演するオーディションに参加できた。競争相手は今まで何回か言葉を交わしたソン・ウェイドン(ゴッドフリー・ガオ)だったことに驚いた。結ばれた運命の相手とは、どのような展開になるだろうか。



作品URL:https://bit.ly/3WD4HAg



コピーライト:(C)Jetsen Huashi Media US Co., Ltd.





