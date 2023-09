[株式会社ドワンゴ ニコニコ事業本部]

2023年10月1日(日)に大阪・GORILLA HALL OSAKAにて開催される話題のボーイズグループが一同に集結するイベント「BOYS SUMMiT in GORILLA HALL OSAKA」をニコニコ生放送にて生中継いたします。







2023年10月1日(日)に大阪・GORILLA HALL OSAKAにて開催される、話題のボーイズグループが一同に集結するイベント「BOYS SUMMiT in GORILLA HALL OSAKA」をニコニコ生放送にて独占生中継!

パフォーマンスや音楽性、ジェネレーションが異なる4組のライブパフォーマンスは必見です。

また、各グループのライブの間には、ライブを終えたばかりのグループの生コメントも放送予定。

会場にいる方も、行けない方も、勢いが止まらないボーイズグループシーンを体感できる絶好の機会をお見逃しなく。





番組概要





番組名:BOYS SUMMiT in GORILLA HALL OSAKA 独占生中継

放送日時:2023年10月1日(日)17:00~

視聴URL:https://live.nicovideo.jp/watch/lv342626205



■備考

※各アーティストの出演パート後半及びトークコーナーはプレミアム会員限定視聴となります。

番組全編を視聴するには、 プレミアム会員のご登録が必要です。

※ニコニコ生放送・番組タイムシフト(アーカイブ)期間:番組終了後3日間(一度のみ視聴可能)

タイムシフト視聴権は、 視聴を開始した時点から「放送時間+24時間」が経過すると失効しますのでご注意ください。

※タイムシフトは、 プレミアム会員の場合番組開始前に予約をしなくても後から見逃し配信の視聴が可能です。

※一般会員の場合、 番組開始前にタイムシフト予約が必須です。

※一般会員の場合、 タイムシフトではプレミアム会員限定視聴パートはご視聴頂けません。





タイムスケジュール





■17:00~ ICEx



ICEx OFFICIAL SITE:https://icex.jp/



■17:40~ 学芸大⻘春



学芸大⻘春 OFFICIAL SITE:https://gjunes.com/



■18:20~ 円神



円神 OFFICIAL SITE:https://enjin-official.jp/



■19:00~ BOYS AND MEN



BOYS AND MEN OFFICIAL SITE:https://boysandmen.jp/





イベント情報





BOYS SUMMiT in GORILLA HALL OSAKA



■日程

2023年10月1日(日)

OPEN 16:00 / START 17:00 / CLOSE 19:30(予定)

■会場

大阪・GORILLA HALL OSAKA

https://gorillahall.jp

■出演

BOYS AND MEN / 円神 / 学芸大⻘春 / ICEx

■チケット

オールスタンディング ¥6,800(税込) / ドリンク代¥600(税込)別途

(チケットは全て電子チケットとなります)

一般発売中 https://eplus.jp/boys_summit/



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/25-09:46)