[エムエスアイコンピュータージャパン株式会社]

~2023年10月12日(木)よりビックカメラグループにて販売開始~



この度、エムエスアイコンピュータージャパン株式会社は2023年10月12日(木)より、ビジネス向けモニターブランド『PRO MP』シリーズの新モデルをビックカメラグループにて発売いたします。24.5インチフルHD(1,920 × 1,080)解像度の高画質IPSパネル、多機能スタンドと目に優しいEyesErgo機能を搭載した「PRO MP251P」が新たにラインナップに加わります。







「PRO MP251P」は24.5インチの丁度よいサイズ感と高画質なIPSパネルを搭載し、フルHD(1,920 × 1,080)解像度でビジネス・テレワークにお勧めのモデルです。ゲーミングモニター並みの高いリフレッシュレート100Hzに対応し、スクロール時にも滑らかな表示に加え、反射を抑えるノングレアパネル、チラつきを抑制するアンチフリッカー、ブルーライトカットと目に優しいEyesErgo機能を備えたモニターです。目の疲労具合や乱視、姿勢の確認などを行うことが可能なEye-Q Check機能も搭載し、90°回転して縦表示にすることも可能な多機能スタンド搭載で様々なポジションで使用することができ、スピーカー(2W + 2W)搭載により、別途スピーカーを用意する手間とスピーカーの設置スペースを省くことができます。また、3辺フレームレスデザインでマルチモニター環境の構築や、ユーティリティソフト「Display Kit」の使用で、キーボード・マウスからモニターの設定を行うことができます。さらに、スピーカー(2W + 2W)搭載により、別途スピーカーを用意する手間と設置スペースを省くことができ、映像入力端子はHDMI 1.4b ×1、D-sub ×1を備え、ノートPCやデスクトップPC等の2台の機器を接続し、背面のジョイスティック操作で簡単に入力切り替えやメニュー操作を行うことが出来ます。VESA規格にも対応しており、モニターアームへの取り付けを行うことができるので、机の上のスペースを節約することが出来ます。



【PRO MP251P】









■ PRO MP251P製品ページ

https://jp.msi.com/Business-Productivity-Monitor/PRO-MP251P





MSIについて

MSIは世界を牽引するゲーミングブランドとして、ゲーミング業界とeSports業界からもっとも信頼されているベンダーの一社です。MSIは、デザインの革新性、卓越した性能の追求、そして技術のイノベーションという基本原則に則り行動しています。すべてのゲーマーが熱望する機能を統合した製品を開発することで、ゲーミング機器に対する長い試行錯誤から解放し、ゲーマーの限界をも超えるパフォーマンス向上に貢献します。過去の実績さえ乗り越えようという決意のもと、MSIは業界の中でもゲーミングスピリットを持った「真のゲーミング(True Gaming)」ブランドであり続けます。

