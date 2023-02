[株式会社ファミリーマート]

~メンバー監修プリンなどファミリーマート限定商品も発売~



株式会社ファミリーマート(本社:東京都港区、代表取締役社長:細見研介)は、2021年から取り組んでいる5つのキーワードの1つである、「『あなた』のうれしい」の一環として、全米No.1ボーイズグループ“Stray Kids”のJAPAN 1st Album『THE SOUND』の発売を記念したコラボレーションキャンペーンを2023年2月28日(火)より全国のファミリーマート約16,500店にて開催いたします。

対象商品をご購入いただくとオリジナルグッズがもらえるキャンペーンを実施するほか、ファミリーマート限定商品も発売いたします。









■対象商品を2個ご購入で、キャンペーン限定オリジナルグッズがもらえる!

対象商品2個ご購入毎に、キャンペーン限定撮りおろしクリアファイルがもらえます。

キャンペーン期間:2023年2月28日(火)AM10:00~3月20日(月)

※対象商品はこちらからご確認ください。

https://www.family.co.jp/campaign/spot/2302_straykids_cp.html

※景品がなくなり次第終了となります。





・第1弾:2023年2月28日(火)AM10:00~3月13日(月) Stray Kids A5サイズ クリアファイル 全5種







・第2弾:2023年3月7日(火)AM10:00~3月20日(月) Stray Kids Aサイズ 5クリアファイル 全8種







■キャンペーンを記念したコラボ商品を発売!

Stray Kids JAPAN 1st Album 発売キャンペーンを記念したファミリーマート限定のコラボ商品を発売

いたします。



【商品詳細】





【商品名】Stray Kidsクランチチョコレート

【価格】700円(税込756円)

【発売日】2023年2月28日(火)

【発売地域】全国

※店舗リストは2月28日(火)AM10:00に特設ページにて公開予定です。

【内容】撮り下ろしショットを使用したオリジナルパッケージの中に、ホワイトチョコレートとオリジナルのクリアカードが入っています。クリアカードは全8種中2枚をランダムで封入。





【商品名】#スキズプリン Lee Knowが愛した味

【価格】274円(税込295円)

【発売日】2023年3月7日(火)

【発売地域】全国

【内容】プリン好きを公言しているメンバーの“Lee Know(リノ)”さん好みの味と食感を再現した、オリジナルプリンです。デザインは全2種。





【商品名】プリントフォト風シールセット

【価格】900円(税込990円)

【発売日】2023年3月17日(金)

【発売地域】全国約5,000店舗

※展開店舗情報は3月14日(火)に特設ページにて公開予定です。

【内容】撮り下ろしショットを使用したプリントフォト風シールです。メンバー8人各1種、メンバー違いの2枚がランダムで入っています。





【商品名】ビッグアクリルスタンド

【価格】1,500円(税込1,650円)

【発売日】2023年4月14日(金)

【発売地域】全国約5,000店舗

※展開店舗情報は4月11日(火)に特設ページにて公開予定です。

【内容】撮り下ろしショットを使用したビッグアクリルスタンドです。メンバー8人各1種がランダムで入っています。※画像はイメージです。

※軽減税率対象商品は、税込価格は消費税8%にて表示しております。

※店舗によって取扱いのない場合がございます。



■Stray Kids(ストレイキッズ)とは

Stray Kidsは、2017年に韓国で放送されたサバイバル・リアリティ番組「Stray Kids」からデビューを果たしたJYP Entertainment所属のK-POPボーイズグループ。

2018年3月にMini Album『I am NOT』でデビューを果たした彼らは、メンバー自ら作詞・作曲・プロデュースを手掛けるなど、非凡な才能をもったグループとして大きな注目を集め、2019年には異例の「新人賞 11冠」を達成した。同じく2019年、アジア、オセアニア、アメリカ、ヨーロッパを巡るワールドツアーをK-POPアーティスト最速クラスで敢行し、全13 地域の公演をソールドアウトさせた。

そして日本では2019年12月に代々木第一体育館にて行われた『Stray Kids Japan Showcase 2019 “Hi-STAY”』でも大きな成功をおさめ、2020年3月待望の日本デビューを果たす。2020年4月より日米韓をはじめ世界各国で同時公開されたアニメ「神之塔 -Tower of God-」のオープニング曲及びエンディング曲を担当するという異例のWタイアップを実施し、6月に発売したJAPAN 1st Single『TOP -Japanese ver.-』は、海外男性アーティスト史上4組目となる オリコン週間ランキング1位を獲得した。同じく、2020年の米TIME誌「The 10 Best Songs of 2020」に「Back Door」が、K-POPとして唯一ノミネートされ、日本でも「第35回日本ゴールドディスク大賞」にて「ベスト3・ニューアーティスト(アジア)」を受賞。

さらに、2021年、世界中が熱狂したサバイバル番組「KINGDOM:LEGENDARY WAR」で堂々優勝を果たし、K-POPボーイズグループの新たな頂点に輝いた。2021年6月に韓国にて発表した配信シングル『Mixtape : OH』はビルボードのワールドデジタルソングセールスチャートで1位を獲得、同年8月にリリースしたアルバム『NOEASY』はJYP Entertainment制作のアルバムで史上初のミリオンセラーを記録。さらに今年3月にはMini Album『ODDINARY』が、K-POP史上3組目の快挙となる、米ビルボードのメインチャート「ビルボード200」で1位を記録、iTunesでは世界56の国と地域で1位を獲得。

10月にはMini Album『MAXIDENT』が2度目の米ビルボード1位を獲得し、トリプルミリオンセラーを記録。さらに2022年に開催した日本2都市6公演が見切れ席まで全てソールドアウトを記録し、このワールドツアーを大成功で収め、2023年に入っても日本アンコール公演もソールドアウト記録を更新、さらなる人気の高さを証明するなど、彼らの人気は韓国のみにとどまらず、日本やアメリカなど世界中で現象化している。

“Stray Kids”というグループ名の“Stray”には、古い伝統や形式、システムを打ち破り、そこから抜け出すという意味が込められており、メンバー構成もバンチャンが中心となり選出するなど、セルフプロデュース能力も大きな魅力となっている。





ファミリーマートは、「あなたと、コンビに、ファミリーマート」のもと、地域に寄り添い、お客さま一人ひとりと家族のようにつながりながら、便利の先にある、なくてはならない場所を目指してまいります。



