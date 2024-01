[株式会社バロックジャパンリミテッド]

2024年1月1日(月)に発生した「令和6年能登半島地震」により被害にあわれた皆様に心よりお見舞い申し上げます。







株式会社バロックジャパンリミテッド(本社:東京都目黒区、代表取締役社長:村井博之)は、被災地の救援と復興を目的とした募金活動を開始いたします。全国の当社店舗および公式通販サイトにて、「令和6年能登半島地震」復興支援金を募ります。被災地の皆さまの安全と一日も早い復旧をお祈り申し上げます。



【 BAROQUE “All for JAPAN” PROJECT 能登半島地震復興支援募金 概要 】

■ 実施期間

2024年1月6日(土)~ 2024年2月29日(木)



■ 募金方法

・全国の当社店舗にて募金箱の設置 ※諸事情により募金箱設置のない店舗もございます

・公式通販サイトでのWEB募金 ※1月10日(水)開始予定

SHEL'TTER WEBSTORE:https://www.ec-store.net/sws/r/rSWS/

AZUL BY MOUSSY WEBSTORE:https://azul-m.com/



■ 募金箱設置店舗一覧

MOUSSY、AZUL BY MOUSSY、SLY、rienda、RODEO CROWNS WIDE BOWL、

SHEL’TTER、STYLEMIXER、LAGUA GEM、ENFÖLD、någonstans、

BLACK BY MOUSSY、STACCATO、RIM.ARK、HeRIN.CYE、OUTLET、

SHEL’TTER GREEN、TUIN greenery





■ その他

お寄せいただいた募金は、公的機関を通じて被災された方々の支援にお役立ていただきま

す。





BAROQUE “All for JAPAN” PROJECTでは、上記の支援活動を通じて、被災地の復興支援に取り組んでまいります。



企業プレスリリース詳細へ (2024/01/05-18:16)