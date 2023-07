[エスダムスメディア]

8月1日~8月31日の間、レモニカ公式アプリから「イオンモールむさし村山店」受取でレモネードを購入いただいた全ての方に、通常の5倍ポイントを進呈!



株式会社レモネード・レモニカ(本社:石川県金沢市、代表取締役:河村 征治)は、オリジナルレシピのレモネード専門店【LEMONADE by Lemonica(レモネード バイ レモニカ)】(以下、レモニカ)を全国に約99店舗展開しています。昨年8月10日に東京都武蔵村山市に開業した「イオンモールむさし村山店」が1周年を迎えます。同店では、8月1日より 1ヶ月間、開業1周年記念ポイント5倍キャンペーンを開催いたします。



【レモニカ】公式サイト https://lemonade-by-lemonica.com











8月は【レモニカ イオンモールむさし村山店】へ。公式アプリ「レモニカ アプリチューモン」からのご購入で通常の5倍ポイントを進呈!





日頃のご愛顧に感謝を込め、対象期間中、公式アプリ「レモニカ アプリチューモン」から商品購入、かつ、同店で商品受け取りをされた方のポイント付与率が通常の2%から10%にアップします。集めたポイントは1ポイントあたり約0.65円として公式アプリからの商品購入時に利用できます。是非この機会にご利用いただき、スタッフが一杯ずつ丁寧に作る本格レモネードをお楽しみください。



■キャンペーン概要

対象店舗:LEMONADE by Lemonica イオンモールむさし村山店

対象期間:2023年8月1日(火)~8月31日(木)

キャンペーン内容:公式アプリ「レモニカ アプリチューモン」を利用した商品購入時、通常の5倍ポイントを進呈

※期間中は何度でも、購入時にポイントを進呈

※ECショップの商品は対象外です



▼レモニカ公式アプリ「アプリチューモン」ダウンロードはこちら▼

https://lemonade-by-lemonica.com/app.html



■店舗概要

店舗名 :LEMONADE by Lemonica イオンモールむさし村山店

所在地 :東京都武蔵村山市榎1丁目1-3 イオンモールむさし村山 つむぐマルシェ内

電話番号:042-843-9004

営業時間:10:00~21:00

定休日:なし(※施設に準ずる)



■店長からのメッセージ





「1周年を迎えることができましたこと、心より感謝申し上げます。この1年間、たくさんの笑顔と応援をいただき、本当にありがとうございました。スタッフが一生懸命働く姿を目にした時が、私にとって最も嬉しかった瞬間です。当店では多くの学生アルバイトが活躍していますが、彼らが働く意味を理解し、真摯に取り組んでくれることが何よりも嬉しいです。また、スタッフの中には初めてアルバイトを経験する子もいましたが、彼らが素直に話を聞いてくれたことで、大変さを楽しみながら乗り越えることができました。彼らの成長や笑顔を見ることが、私の喜びでもあります。」





■店長からお客様へのメッセージ

「当店では、元気よく・愛想良く営業することを大切にしています。お客様には美味しいレモネードを楽しんでいただき、明日の活力につなげていただけると嬉しいです。これからも、新しいメニューやイベントを通じて、お客様に喜びと驚きを提供できるよう、スタッフ一同全力で取り組んでまいります。お客様のお越しを心よりお待ちしております。ぜひ当店にて素敵なひとときをお過ごしください。



当店のイチオシ商品は、『アクアレモネード』です。もちろん、『コーラレモネード』も美味しいのですが、『アクアレモネード』は見た目も鮮やかな青色が特徴です。個人的にも好きな商品で、写真映えもするのでおすすめです!」





■商品情報

商品名:アクアレモネード

販売価格:Rサイズ 380円/Lサイズ 450円/Jサイズ 530円

※すべて税込価格

※価格は店舗により異なる場合がございます。







レモニカの新提案。ご家庭でも本格的なレモネードが楽しめる「究極のボトルレモネード」



夏に向けレモネード人気の高まりが見込まれる中、レモニカでは新たに開発したボトルレモネード2種を発表し、全国のレモニカ店舗と公式アプリ内のECショップにて販売します。フレッシュレモンから作る濃縮したレモネードシロップがボトリングされており、ご家庭でも本格的なレモネードを気軽に味わうことができる新商品です。パッケージには目盛りが付いており、1瓶で約7杯分のレモネードを作ることができます。レモンサワーやカクテルなどとしてお楽しみいただく場合には、1杯あたりの使用量を約半量としても十分にレモンの風味を感じていただけます。特に若年層からのレモネードの人気が高まる中、このボトルレモネードの登場により、あらゆる世代がレモネードをより身近に感じていただけるきっかけとなれたらとレモニカは考えます。





■商品情報

・商品名:レモネードシロップ

スーパーシトリック

・名称:清涼飲料水(希釈用)

・店頭販売価格:レモネードシロップ 1,200円

スーパーシトリック 1,280円

・EC販売価格:2種2本セット(レモネードシロップ 1本/スーパーシトリック 1本) 2,232円

※定価より10%OFFでご購入いただけます。

※送料は別途550円(沖縄、北海道は1,100円)

・販売開始日:2023年7月10日(月)

・内容量:各380g

・保存方法:高温・直射日光を避けて保存

・販売先:全国のレモニカ店舗

公式アプリ「レモニカアプリチューモン」内ECショップ

https://lemonade-by-lemonica.com/app.html

※一部お取り扱いのない店舗もあります。

※数量限定での販売となりますので、品切れの際はご容赦ください。



酸味がよりシャープに際立つ味わいの「スーパーシトリック」は、爽快な飲み心地がリフレッシュ感を運ぶ、格別な一品に仕上げられています。プラスされているクエン酸には、疲労回復や健康維持に効果があるとされており、これから迎える暑い季節にまさにぴったりな成分です。この夏、ボトルレモネード2種が皆様に新しい風味と体験をお届けします。







■会社概要

株式会社レモネード・レモニカ

代表者:代表取締役 河村 征治

所在地:石川県金沢市森山1-2-23

業種:オリジナルレシピのレモネード専門店運営とフランチャイズ本部

URL:http://lemonade-by-lemonica.com



株式会社レモネード・レモニカは、エスダムスメディアJAPAN株式会社の関連会社です。



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/14-11:46)