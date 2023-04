[株式会社ヒューマンフォーラム]







アパレル事業を展開する株式会社ヒューマンフォーラム(本社:京都市中京区 代表取締役会長:出路 雅明)が運営するアパレルブランド「SPINNS」は、A-Lightに所属する7人組ダンス&ボーカルグループ「IVVY」とのコラボレーションアイテムを販売いたします。



コラボレーションアイテムのメインは、「ロングTシャツ」。

「IVVY」をトレンドのスペース感のあるロゴで表現し、控えめなデザインで普段使いしやすくなっています。ロングTシャツの他に、IVVY×SPINNSのコラボ限定のトレーディング缶バッチを発売いたします。



またIVVYメンバー「ポストカードお渡し会」のイベントも開催決定。ぜひイベントのご参加もお待ちしております。





■各店舗販売期間/受注予約期間●SPINNS SHIBUYA109店 2023年5月4日(木)※OPENより販売・ポストカードお渡し会参加券配布開始

●SPINNS公式通販(受注販売)/2023年5月4日(木)12:00~2023年5月14日(日)23:59迄

※受注受付期間終了後は生産に取り掛かりますため、キャンセルの受付は一切いたしかねます。※商品のお届けは6月上旬以降を予定しております。



■商品一覧



■ロングTシャツ ONE SIZE ¥4,000+TAX



■トレーディング缶バッチ ¥500+TAX ※ランダム



※対象商品の返品・返金対応は一切行いません。万一不良の場合は良品と交換させていただきます。



■SPINNS公式通販限定 購入特典

コラボグッズ¥5,000ご購入ごとにランダムブロマイド1枚を配布いたします。

※ランダムで直筆サイン入り封入。

※メンバーはお選びいただけません。



🔻WEB受注予約はコチラから

https://www.spinns.jp/p/search?sort=latest&keyword=IVVY



■イベント概要・日時/場所

5/4(木)/SPINNS SHIBUYA109 店

1部14:00~ MASAKI、TAICHI、KEY

2部15:00~ YU-TA、TAIYU

3部16:00~ HIROTO、KENTO.i



・イベント内容:ポストカードお渡し会

※お渡しするメンバーに関してはご希望のメンバーがお選びいただけます。※お客様はマスクを着用の上ご参加をお願いします。

※前の部が伸びた場合、後の部は多少開始時間が遅くなる場合がございます。※イベントは列が途切れ次第終了とさせていただきます。※ポストカードお渡し会参加券に記載されているお時間の15分前にはイベント会場にお集まりください。



・イベント参加条件2023年5月4日(木) イベント当日にIVVY×SPINNSコラボレーション商品税込5,000円毎お買い上げで1枚ポストカードお渡し会参加券を配布いたします。お会計の際にご希望されるメンバーをお申し付けください。※ポストカードお渡し会参加券の紛失による発行はいたしません。ご了承ください。



ポストカードはこちらになります。



■特典会参加時の注意事項※特典会時間:準備が出来次第始めさせて頂きます。 ※『特典会参加券』はポストカードお渡し会参加の際に回収いたします。 ※しゃがみこんでの受け取りおよびお話はお控えください。※内容は変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。※特典会列は当日アナウンス致します。※イベントは列が途切れ次第終了とさせていただきます。※前の部が伸びた場合、後の部はお時間変動する場合がございます。※複数枚の『特典会参加券』をお持ちのお客様は、1枚終了ごとに列の最後尾にお並び頂きます。※お渡しする特典会用ポストカードの絵柄は一種類になります。※特典会を希望しないメンバーの列へのお並び、同行者の方とのお並びはご遠慮ください。※特典会参加券をお持ちでない方は、すみやかにご退場頂きますようご協力お願い致します。

<その他注意事項>※特典会参加券及び特典ポストカードの譲渡・転売・複製は禁止させていただきます。またいかなる場合も再発行・再配布は致しません。※特典会中の録音・録画は禁止とさせて頂きます。※スマートフォン・携帯電話は荷物の中へ入れて頂きますようご協力お願いいたします。※特典会参加券参加のお客様は必ずマスク着用にてお願い致します。着用されていない方のご参加はお断りさせていただきますので予めご了承ください。尚、参加前に検温・手指消毒のご協力をお願い致します。

※体調不良・体温が37.5度以上のお客様にはイベント参加をお断わりさせていただきます。

※イベント当日は係員の指示に従っていただきますようご協力お願いいたします。※係員の指示に従っていただけない場合にはイベントへの参加をお断りする場合がございます。

※飲酒をされているお客様の入場はお断りさせていただきます。※会場内・外で発生した事故・盗難・器物破損等は主催者・会場・出演者は一切責任を負いません。 貴重品は各自で管理してください。※前日及び当日の会場周辺での座り込みや集会等は、 他のお客様の迷惑となりますので禁止させていただきます。※都合により、 イベント内容の変更・中止となる場合がございます。 予めご了承ください。※イベントが変更・中止の場合でも交通費・宿泊費などの補償はいたしません。

※商品のご返金はいたしかねます。 不良品は良品にお取替えさせていただきます。※イベント会場は万全を期した上での運営をさせていただいておりますが、 不審者・不審物を見かけた際にはスタッフにお声かけください。※特典会ではメンバーからポストカードを受け取った後速やかにご退場頂けますようご協力をお願い致します。運営側の判断によりマスクを着用したスタッフがお客様の肩や腕に触れて誘導する場合がございますので、予めご了承下さい。



■IVVY

【PROFILE】

2015年9月に結成されたDance&Vocalグループ。

2018年、ビクターエンタテインメントよりメジャーデビュー。これまでリリースした全ての作品がオリコンTOP10入りを果たし現在も記録更新中。

2021年12月、メンバーTOSHIKIが俳優「立石俊樹」の活動に専念するため卒業。

2022年1月より新メンバーのMASAKI、TAICHI、KEYの3人を迎え、新生IVVYによる第二章が開幕。

新生IVVYのメンバーはハイスペックな経験とスキルを持った、個性豊かな7人で構成される。



高校時代サッカー部で全国大会に出場したキャリアをもち、作詞作曲もこなすリーダーのHIROTO。

警察官の内定を持つ異例の経歴と、ミュージカル「新テニスの王子様」The Second Stageへ出演する等、俳優としても活動の幅を広げているYU-TA。

元Jリーグのジュニアユースの所属していたサッカーエリートのラッパーKENTO.i。

陸上競技で北海道3位の経歴をもち、楽曲の振り付け及びダンスプロデュースを担当するTAIYU。

ソロ名義の配信デビュー楽曲でチャートTOP10にランクインを果たした実力派ボーカリストのMASAKI。

日本と韓国のハーフ。海外でのライブ活動経験を生かし、IVVY唯一のボーカルとラップを担当する二刀流メンバーTAICHI。

アメリカへ留学しダンスを学び、有名アーティストのバックダンサーの経験がある最年少メンバーKEY。



それぞれの高い身体能力を活かした圧倒的なダンスパフォーマンス、定評のある歌唱力と美しいコーラスワーク、スタイリッシュなファッションなど、全てにこだわり抜いたライブ活動が話題となっている。

IVVY OFFICIAL WEBSITE https://www.ivvy.jp/

IVVY OFFICIAL Instagram https://www.instagram.com/ivvy_official/

IVVY OFFICIAL Twitter https://twitter.com/ivvy_official

IVVY OFFICIAL YouTube https://www.youtube.com/@IVVY_official



■SPINNS(スピンズ)「ATTITUDE MAKES STYLE!」(主張がスタイルをつくる!)をコンセプトに常に時代のトレンドに沿いながらも、自分達の主張を大切にした“スタイル提案”をし続ける”スタイルマーケット”。「NEW&VINTAGE STYLE MARKET」という言葉の通り、独自のスタイルを貫いたオリジナル商品に加え、新商品から中古商品までワールドワイドなセレクトによる幅広い商品を取り扱っています。その品揃えはファッションだけでなく、音楽、アート、など様々な”ユースカルチャー”をスピンズ風にミックスし「ライフスタイル」として提案し続ける。まさにファッション、音楽、アート、人などの様々なユースカルチャーがスピンする(渦巻く)お店である。公式サイト → https://www.spinns.com/公式通販 → https://www.spinns.jp/店舗リスト → https://www.spinns.jp/?post_type=shop公式twitter → https://twitter.com/spinns_com公式Instagram→ https://www.instagram.com/spinns_official/



企業プレスリリース詳細へ (2023/04/22-14:15)