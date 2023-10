[The Orchard Japan]



“NHKみんなのうた”のために書きおろした「カヌーのうえでひとやすみ with LAGHEADS」に続く、凄腕ミュージシャン集団・LAGHEADSとのコラボレーション第2弾が2023年11月15日(水)にリリースされる。



本作品は先行でリリースされている「カヌーのうえでひとやすみ with LAGHEADS」のカップリングとして制作された曲で70年代のソウル・ミュージックを想起させるピースフルなメロディーが印象的なナンバーだ。



EP「甘い予感」リリースライブにLAGHEADS出演決定!

10/27(金)にリリースされるEP「甘い予感」リリースライブが2023年11月15日(水)に渋谷7th floorで開催される。このライブに今回のシングルで共演したLAGHEADSも出演することが決定!



楽曲情報



大和田慧 New Single「Hello Hello! (with LAGHEADS)」



1. Hello Hello! (with LAGHEADS)



2023年11月15日(水)配信リリース

StyleBook



作詞:大和田慧

作曲:大和田慧、宮川純

編曲:大和田慧とLAGHEADS



大和田慧 - vocals

小川翔(LAGHEADS)- e.guitar, clap

山本連(LAGHEADS)- bass

宮川純(LAGHEADS)- wurlitzer, piano, organ, clap

伊吹文裕(LAGHEADS)- drums, clap

荒田洸(WONK)- Tambourine, Glockenspiel

Mixed by 荒田洸(WONK)

Recorded by 曽雌宏樹 (SCI) at studio eggman

Mastered by 山崎翼 (Flugel Mastering)

Illustration by 安達茉莉子



大和田慧プロフィール

大和田 慧(おおわだけい / Kei Owada)

音楽家。シンガーソングライター / 作詞 / 作曲家。東京都出身。



音楽好きな父の影響により、60~70年代の洋楽を聴いて育つ。映画をきっかけに14歳からゴスペルを歌い始め、ソウル・ミュージックにのめり込む。一方でジョニ・ミッチェルやキャロル・キングに憧れて曲作りを始める。早稲田大学第二文学部卒業後、バンドなどを経て、2012年よりシンガーソングライターとして本格的に活動を開始。やさしくソウルフルな歌声と深いまなざしを持つ言葉で、感情を解放するような音楽を目指している。

東京を拠点に定期的に渡米して活動。NYアポロシアター・アマチュアナイトに自曲で出演し、準決勝進出経験を持つ。映画音楽で知られる音楽プロデューサー Jon Brion氏とLAでレコーディングも行う。映画のようなソングライティングにも定評があり、2018年、自身で作詞作曲・歌唱したNHKみんなのうた「まどろみ」オンエア。MONDO GROSSO、Tokimeki Records、さかいゆうなど様々なアーティストの作品・ライブに参加、楽曲提供など多岐に渡り活動。作詞を担当したMONDO GROSSO「偽りのシンパシー feat.アイナ・ジ・エンド」はTBS系ドラマの挿入歌となる。ショートフィルム形式のMusic Videoの制作、コンテンポラリーダンスなど様々なアートとのコラボレーションも積極的に行なっている。

2021年6月、コロナ禍で制作した最新EP「LIFE」をリリース。荒田洸(WONK)、角田隆太(モノンクル)、吉田サトシ、伊吹文裕(LAGHEADS)、越智俊介(CRCK/LCKS)らが参加。プロデュースは大野雄二からKing Knu、KIRINJI、awesome city clubなど多くの現場で活躍するキーボーディスト宮川純(LAGHEADS)。表題曲「LIFE」を始め、今を共にいきるすべての人への肯定的なメッセージを放つ。収録曲『Seasons』は多数のSpotify公式プレイリストに入り注目される。丸の内Cotton Clubにてリリースライブを行なった。翌2022年はイスラエルを拠点に世界で活躍するコンテンポラリーダンサー柿崎麻莉子とタッグを組み、丸の内Cotton Clubにてダンスと音楽を融合させた公演を実現させた。



Website: https://www.keiowada.com/

Youtube: https://m.youtube.com/keiowada

Instagram: https://www.instagram.com/keiowadasinger/



ライブ情報

EP「甘い予感」リリースツアー 2023



-- 東京 --



2023年11月15日(水)

OPEN 19:00 / START 19:30

会場:渋谷7th floor

[ 出演 ]

大和田慧

Special Guest: ZIN

Special Band: 宮川純(key)、小川翔(gt)、伊吹文裕(dr)、山本連(ba)

[ チケット ]

前売:自由席 5,300円 / スタンディング 4,500円 (共に + 1drink order)

10/5(木)20:00 Live Pocketにて販売開始



https://t.livepocket.jp/e/amaiyokan1115



-- 札幌 --



2023年12月10日(日)

OPEN 18:30 / START 19:00

会場:札幌JAMUSICA http://www.jamusica.jp/

[ 出演 ]

大和田慧(vo, gt)

宮川純(key)

Special Guest: 笠原瑠斗(vo)

[ チケット ]

前売(自由席):4,000円/当日¥4,500(共に+1 drink)

本日10/4(水)よりJAMUSICAのウェブサイトにて予約受付開始



http://www.jamusica.jp/yoyaku.php



-- 神戸 --



” 大和田慧 × 桑原睦実

~大和田慧『甘い予感』Release Tour 2023 in 神戸~”



2023年12月16日(土)

OPEN 18:30 / START 19:30

会場:RINKAITEN https://www.instagram.com/rinkaiten/

兵庫県神戸市中央区下山手通2-12-6 Jタワー神戸3F

[ 出演 ]

大和田慧

with 宮川純(key)、越智俊介(ba)、伊吹文裕(dr)

桑原睦実 (vo)

with 広瀬未来(tr)、加納新吾(key)、熊代崇人(ba)、坪田英徳(dr)

Special Guest: ZIN (vo)

DJ : Penny

[ チケット (スタンディング) ]

前売:4,500円/当日¥5,000(共に+1 drink)

10/6発売予定*プレイガイドにて発売準備中



https://eplus.jp/sf/detail/3973740001-P0030001



ーー

