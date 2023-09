[株式会社ジュン]

株式会社ジュン( 本社: 東京都港区/ 代表: 佐々木進) が運営するD2Cブランド「M TO R( ムウ ト アール)」は、

〈Henri Matisse ( アンリ・マティス)〉の絵画を使用したカプセルコレクションを発売いたします。





マティス晩年の代表作である、ジャズ音楽のような自由で即興的なアートワークが魅力の「Jazz」のシリーズから“道化師”“ イカロス”、踊りにフォーカスした「Two dancers」に着目し、モダンかつユニークに表現したマティスの世界観をリスペクトし、アートな秋をファッションでも楽しめるウエアをスペシャルオーダーいたしました。9月29日(金)より発売いたします。



ロングスリーブT シャツとスウェットに採用したボディにはMサイズとXLサイズをセレクトし、

大きめの2サイズで展開。アートTをあえてルーズなサイズ感で着こなし提案します。

ユニセックスで着用いただけるアイテムです。



■発売日: 9月29日(金)12:00~ 販売開始



■展開店舗: J’aDoRe JUN ONLINE / ZOZOTOWN / Rakuten Fashion







■ ITEM LINE UP

【Henri Matisse】 M TO R 別注LONG SLEEVE T-SHIRTS









Price/ ¥9,900(税込) Color/ black, white, sax Size/ M, L

https://www.junonline.jp/muu/product/tops/tshirt-cutsew/MYM53130





【Henri Matisse】 M TO R 別注 CREW SWEAT SHIRTS







Price/ ¥13,200(税込) Color/ black, sax, grey Size/ M, L

https://www.junonline.jp/muu/product/tops/sweat/MYM53120



Henri Matisse(アンリ・マティス)

アンリ・マティスは、フランスの画家。20世紀初頭の絵画運動“フォーヴィスム( 野獣派)”のリーダー

的存在であり、同活動が短期間で終わった後も20世紀を代表する芸術家の一人として活動を続けた。

自然をこよなく愛し「色彩の魔術師」と謳われ、緑あふれる世界を描き続けた画家であった。彫刻およ

び版画も手がけている。



M TO R(ムウ ト アール)

「ファッションの解放」をブランドフィロソフィーに掲げ、2022年秋冬シーズンにローンチしたD2Cブラ

ンド。多様性の時代の中で、自由な感性と遊び心を大切に、ファッションの高揚感や楽しさを提供して

います。



ブランドサイト https://www.junonline.jp/muu/

Instagram https://www.instagram.com/muu____official/



