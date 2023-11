[The Orchard Japan]

著名人からお祝いコメントも!



美しい最先端CGで発信されるK-POP仕込みの歌やダンスで世界を魅了し、今や世界中にSNS総フォロワー数500万人以上を抱える韓国No.1のバーチャルK-POPアーティスト APOKIが、ついに本日1stアルバム『Earth Space Time』をリリース!



今夏8/9にリリースされた初の日本語オリジナル・シングル「Hold On」はリリースから3カ月以上のロングヒットとなり、USENリクエストチャート(J-POP)(11/8付)で4位にランクイン。また9/13にリリースされた韓国語シングル「Space」はUSENリクエストチャート(ポピュラー)(11/8付)で前週に続き2週連続1位を記録するなど、日本のリスナーの間でも曲の良さで話題になっている。



同時に先日11/1には、日本の10代女性から絶大な支持を得ている「Popteen」のクリエイターモデルに抜擢されたことが発表されるなど、ファッショナブルでアーティスト性も高い無二のバーチャル・アーティストとして注目度最高潮の中、アルバム『Earth Space Time』がついにリリース!







APOKIは「宇宙のどこかに住むウサギに似ている存在」で、韓国No.1のバーチャルK-POPアーティスト。2019年の活動開始以来、美しい最先端CGで発信されるK-POP仕込みの歌やダンスで世界を魅了し、今や世界中にSNS総フォロワー数500万人以上を抱えるトップ・バーチャル・アーティストへと成長した。

2021年からオリジナル曲を発表しながら本格的なアーティスト活動を続けてきたAPOKIが、ついに本日1stアルバム『Earth Space Time』をリリース!

今夏8/9にリリースされた初の日本語オリジナル・シングル「Hold On」はリリースから3カ月以上のロングヒットとなり、USENリクエストチャート(J-POP)(11/1付)で5位にランクイン。また9/13にリリースされた韓国語シングル「Space」はUSENリクエストチャート(ポピュラー)(11/1付)で1位を記録するなど、日本のリスナーの間でも曲の良さで話題になっている。

同時に先日11/1には、日本の10代女性から絶大な支持を得ている「Popteen」のクリエイターモデルに抜擢されたことが発表されるなど、ファッショナブルでアーティスト性も高い無二のバーチャル・アーティストとして注目度最高潮の中、アルバム『Earth Space Time』がついにリリースされた。





アルバム『Earth Space Time』には、時空を超えて宇宙と地球、リアルとバーチャルを行き来するAPOKIの旅の物語がつまっている。サウンド面でもK-POPマナーを備えた豪華作家/制作陣が手掛ける最先端K-POPが満載だ。

一方で日本語詞にも早くからトライしたり、日本のガールズ・パフォーマンスグループ“Girls²”と交流を重ねてきたAPOKIらしく、アコースティックギターに押尾コータロー氏を迎えた「冬の桜 feat. Kotaro Oshio」がこのアルバムで初めて聴けるなど、日本が大好きなAPOKIらしい趣向も楽しめる。





今作リリースに当たり、APOKIと交流のある著名人から以下のお祝いコメントが寄せられた。(敬省略)





■押尾コータロー(アコースティックギタリスト 収録曲「冬の桜 feat. Kotaro Oshio」に参加)

アルバム発売おめでとうございます!

「冬の桜」に参加できたことがとても嬉しいです。APOKIの深く優しい歌声とアコースティックギターの音色がたくさんの人の心に届きますように…。





■Verbal from M-flo, Teriyaki boyz, Ambush

I love what Apoki is doing, especially the new song Space. It definitely aligned with a lot of asperations that i've had as a musician and also much of my creativity spending from music to fashion to tech. Shout out to Apoki and new track SPACE.

(APOKIがやっていること、特に新曲「Space」が大好きです。この曲は、僕がミュージシャンとして抱いてきた多くの願望、そして音楽からファッション、テクノロジーに至るまで、僕のクリエイティビティの多くと間違いなく合致しています。APOKIと新曲「SPACE」におめでとう!)





■Girls² (Girls²「Countdown feat. APOKI」で共演)

ファーストアルバムのリリース、おめでとうございます!

APOKIさんの楽曲はどれも洗練された素敵な楽曲ばかりで、普段からたくさん楽しませてもらっています。今回のリリースもいちリスナーとして、とても楽しみにしていました。

以前Girls²の「Countdown」というEPのタイミングでコラボさせていただいてから、今でもTikTokなどSNSを通して交流できていること、とっても嬉しく思います。可愛くてかっこいいAPOKIさんが大好きです!

Girls² 一同





■Mayu Wakisaka (シンガー・ソングライター)

Apokiさん 1st リリースおめでとうございます!Apokiさんの素晴らしい楽曲や歌声もさることながら、作られたアニメキャラクターとはまたひと味違うリアルな彼女の表情や笑顔のファンになりました。日本語楽曲の歌詞やディレクションで関わらせていただけてとても幸せです。





■imma (バーチャルモデル)

同じバーチャルの兄弟がニューアルバムをリリースすることにワクワクしていますっ!あたしもAPOKIちゃんと同じで、宇宙と地球についてよく考えます。バーチャルな存在である以上、考えるべきことだとも思ってる。





■メラニー・フォンタナ (シンガー・ソングライター)

未来は確かにここにあります。個人的な意見ですが、APOKIは最も愛らしいバーチャル・アーティストであるだけではなく、彼女のボーカルは多くのヒューマンアーティストのスキルを超えていると思います。このような素晴らしく革新的なプロジェクトのために作曲できて幸運です。





■GG ラミレス (シンガー・ソングライター)

APOKIは、近未来的で現実世界にはないスタイルと、女の子なら誰でも親しみやすい魅力がシームレスにブレンドされている存在です。彼女の音楽を聴いていると、バーチャル・アーティストであることを忘れてしまう。こうして音楽の未来に携われてとても幸せです!





■Lil Cherry (ラッパー 「Shut Up Kiss Me feat. Lil Cherry」で共演)

多次元スペースに行っちゃったAPOKI。毎回サプライズをプレゼントしてくれている感じです。p.s. グリーンと紫の衣装、私のお気に入りです。PYE 🦷🐬





アルバム発売当日には、「冬の桜 feat. Kotaro Oshio」と並んで初公開音源となる韓国語曲「Hashtaggg」のリリックビデオも公開される。

日本でも注目度最高潮の中リリースされるAPOKIの1stアルバム『Earth Space Time』で未来のミュージックシーンをいち早く感じてほしい。





【アルバム『Earth Space Time』リリース情報】



2023年11月10日リリース

APOKI 1st Full Album「Earth Space Time」

配信URL:https://lnk.to/apoki_1st_album

CDご購入はこちらから

TOWER RECORDS : https://shorturl.at/dzLX4

HMV : https://t.ly/Bdnir

Amazon Japan : https://shorturl.at/crzX0





【新曲「Hashtaggg」MVリンク】







【APOKIプロフィール】

「宇宙のどこかに住むウサギに似ている存在」で、韓国初、そしてNo.1のバーチャルK-POPアーティスト。2019年2月よりYouTube、TikTokを中心にK-POPやグローバルヒット曲のダンス・歌カバーで注目を集め、世界中のSNS総フォロワー数は500万人を超える。

2021年2月 「GET IT OUT」でデビュー。以降、オリジナル曲をリリースし、愛らしいルックス、抜群のファッションセンス、そして圧倒的な歌唱力とキレの良いパ

フォーマンスでグローバルな人気を獲得。2022年8月には米国のレジェンド・ラッパー“E-40”を迎えた「West Swing feat.E-40」をリリース。韓国・日本・北米を

中心にスマッシュヒットとなった。

アーティストとして音楽リリースを続ける傍ら、インフルエンサーとしてもバーチャルとリアルを繋いでおり、これまでにCASIO G-SHOCK Women、Charles &

Keith、Tommy Hilfiger、Dolce&Gabbana、Burberryなどのブラントとコラボレーションを行っている。

2023年11月、ついに待望の1stアルバム『Earth Space Time』をリリース!





【関連サイト リンク集】

公式ウェブサイト:https://apoki.ai/

公式YouTube:https://www.youtube.com/c/APOKITV

公式Instagram:https://www.instagram.com/imapoki/

公式TikTok:https://www.tiktok.com/@apoki.vv?

ーー

The Orchard Japanは、音楽配信とアーティスト&レーベルサービスにおけるテクノロジーを駆使したディストリビューター。

ニューヨークに本社を置き、世界45以上の市場でアーティストがグローバルに活躍し、最大限のパワーを発揮するための多角的サポートをしている。



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/10-12:46)