株式会社バロックジャパンリミテッド(本社:東京都目黒区、代表取締役社長:村井博之)が展開するファッションブランド「SLY(スライ)」は、SNSフォロワー総数170万人を超え、Z世代から絶大な支持を得るモデル ミチとのコラボレーションアイテム「MICHIXSLY(ミチカケルスライ)のセカンドコレクションを2023年12月22日(金)よりSHEL’TTER WEBSTOREにて先行予約発売、2024年1月13日(土)よりSLY全店舗にて発売いたします。







今年5月に発売し即完アイテムが出る程の人気を博したコラボレーションアイテム「MICHIXSLY」のセカンドコレクションの発売が決定。

待望のセカンドコレクションは、女性らしさとカジュアルさのミックス、程よい肌見せで魅せる等身大のミチらしさをテーマに、トータルコーディネートを楽しんでいただけるアイテムが揃います。

切りっぱなしディテールを取り入れラフな印象に仕上げたテーラードジャケットとプリーツミニスカートのセットアップや、ふわふわで肌触りの良いフェミニンなシャギーニットのセットアップ、コラボモチーフロゴがあしらわれた透け感がヘルシーなシアートップスなどアイコニックなアイテムの他、デイリーに着回せるトレンドのフェイクレザージャケットは本格的な表面感にバイカーディテールを取り入れながらも、女性でもデイリーに着こなしやすいよう襟付きにするなど細部にまでこだわりました。

前回好評だったカーゴパンツは、丸みのある女性らしいシルエットを採用しアップデート。今回注目の2ピースのフェイクレザーブーツは、アッパー部分をスナップで取り外しができロングとショートの2WAY仕様で着こなしの幅が広がるデザインに仕上げました。

「M」の文字を象ったモチーフロゴは、トップスやバッグ、シュシュなど様々なアイテムにあしらわれており、今回のコラボレーションでしか手に入らないアイテムとなっています。



◆SLY公式HPにてミチがモデルを務めたLOOK公開中

https://sly.jp/journal/2023_12_MICHIXSLY/

◆SHEL’TTER WEBSTORE 特設ページ

NAME:VOLUME JEANS

PRICE:¥16,500 tax in

COLOR:WHT,BLK,L/BLU

NAME:MOTIF CROP T/SH

PRICE:¥6,996 tax in

COLOR:O/WHT,BLK,RED,L/BLU

NAME:SHEER MOTIF TOPS

PRICE:¥13,200 tax in

COLOR:BLK,BEG

NAME:SHAGGY C/D

PRICE:¥8,998 tax in

COLOR:IVOY,L/YEL,NVY,L/BLU

※L/BLU・・・SHEL’TTER WEBSTORE・ZOZOTOWN・SLY一部店舗限定カラー

NAME:SHAGGY OP

PRICE:¥8,998 tax in

COLOR:IVOY,L/YEL,NVY,L/BLU

※L/BLU・・・SHEL’TTER WEBSTORE・ZOZOTOWN・SLY一部店舗限定カラー

NAME:F/LEATHER JK

PRICE:¥22,000 tax in

COLOR:M/BLK,M/BRN

NAME:RAW CUT JK

PRICE:¥20,900 tax in

COLOR:BRN,NVY

NAME:WIDE PLEATS S/SK

PRICE:¥9,900 tax in

COLOR:BRN,NVY

NAME:LOOSE 2P BOOTS

PRICE:¥20,900 tax in

COLOR:BLK,BRN

※BRN・・・SHEL’TTER WEBSTORE・ZOZOTOWN・SLY一部店舗限定カラー

NAME:MOTIF MOON BAG

PRICE:¥8,998 tax in

COLOR:BRN,BEG

NAME:METAL BUCKLE BELT

PRICE:¥5,995 tax in

COLOR:BLK,BRN

NAME:JQ HIGH SOCKS

PRICE:¥4,400 tax in

COLOR:WHT,T/GRY

「MICHIXSLY」の商品を税込¥12,000以上ご購入いただいたお客様にMOTIF SCRUNCIEをプレゼントいたします。

※数量限定の為、無くなり次第終了となります。予めご了承ください。



■2023年12月22日(金)正午 先行予約発売

SHEL’TTER WEBSTORE (https://www.ec-store.net/sws/r/rSSLY/)

■2024年1月13日(土)発売

SLY直営店、The SHEL’TTER TOKYO東急プラザ表参道原宿店、SHEL'TTER全店舗

ZOZOTOWN(https://zozo.jp/brand/sly/)

【 ABOUT「ミチ」】

女性ファッション誌『sweet』(宝島社)レギュラーモデル。唯一無二のスタイルでZ世代のニューファッションアイコンとして人気を集める。弟の「よしあき」とともに「よしミチ」姉弟としても知られ、SNSのフォロワー総数は150万人超。モデル・タレントとして様々なメディアに活躍を広げ、バイリンガルを生かし海外でも注目を集めている。

■Instagram:https://www.instagram.com/mi0306chi/

■Twitter :https://twitter.com/mi0306chi

■TikTok :https://www.tiktok.com/@mi0306chi36



【 SLY / BRAND CONCEPT 】

「Casual」「Girly」「Mode」をベースに発信する、ディテールへのこだわりが詰まった、どこか必ず女性らしさを感じるアーバンスタイル。

さまざまなエッセンスをミックスした、時代の空気を体現するコレクションを展開。

SLY HP https://sly.jp

SLY WEB STORE https://www.ec-store.net/sws/r/rSSLY/

SLY Instagram @sly_official https://www.instagram.com/sly_official/

SLY APP https://yappli.plus/sly



<会社概要>

・ 名称:株式会社バロックジャパンリミテッド(東証プライム・証券コード 3548)

・ 創業: 2000 年 3 月

・ 代表者: 代表取締役社長 兼 最高経営責任者 村井 博之

・ 所在地: 〒153-0042 東京都目黒区青葉台4-7-7 青葉台ヒルズ

(企業サイト):https://www.baroque-global.com/

(公式通販サイト):https://www.ec-store.net/sws/r/rSWS



