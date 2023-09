[エムエスアイコンピュータージャパン株式会社]

~2023年10月12日(木)より販売開始~



この度、エムエスアイコンピュータージャパン株式会社は、大容量メモリ 64GBと専用グラフィックス機能「GeForce RTX 4060 Laptop GPU」、DCI-P3相当の広色域16インチWQXGAディスプレイを搭載した高性能クリエイターノートPC「Creator-Z16-HX-Studio-A13VF-4503JP」を2023年10月12日(木)より発売いたします。







【Creator Z16 HX Studio A13V シリーズの主な特徴】

●『NVIDIA Studio』認定済みでクリエイターが求める性能・機能を満載

「Creator Z16 HX Studio A13V」は、『NVIDIA Studio』認証済みの高性能クリエイターノートPCです。





標準構成で大容量メモリ64GBを搭載し、メモリ消費の多い作業をするクリエイターが安心して使えるよう配慮しつつ、専用グラフィックス機能として「GeForce RTX 4060 Laptop GPU」を搭載することにより、高い3D映像処理性能を提供することで3D CAD、3Dモデリング、3Dアニメーションなど制作の幅を広げ、より自由な創造に取り組むことを可能にします。





一般的なディスプレイよりも縦に長いアスペクト比16:10で解像度WQXGA(2,560×1,600)の16インチディスプレイを搭載し、より多くの情報量を表示可能にしつつ高解像度で高精細で鮮明な映像を提供します。DCI-P3相当の広色域で映像制作クリエイターに最適な色表示を標準搭載ディスプレイで実現します。





この他、マルチタスク処理に強い高性能CPU「Core(TM) i7-13700HX」や様々なプロフェッショナル向けデバイスを接続できる「Thunderbolt(TM) 4 Type-C」、AIを活用したパフォーマンスの最適化やノイズキャンセル機能など最新テクノロジーを薄さ19mmの本体に凝縮し、クリエイティブ環境を持ち運ぶことが可能な点も本製品の大きな特徴となっております。







・Creator Z16 HX Studio A13V 製品ページ:

https://jp.msi.com/Content-Creation/Creator-Z16-HX-Studio-A13VX



■■■■■■■■■■■■■■■■■

MSIについて

MSIは世界を牽引するゲーミングブランドとして、ゲーミング業界とeSports業界からもっとも信頼されているベンダーの一社です。MSIは、デザインの革新性、卓越した性能の追求、そして技術のイノベーションという基本原則に則り行動しています。すべてのゲーマーが熱望する機能を統合した製品を開発することで、ゲーミング機器に対する長い試行錯誤から解放し、ゲーマーの限界をも超えるパフォーマンス向上に貢献します。過去の実績さえ乗り越えようという決意のもと、MSIは業界の中でもゲーミングスピリットを持った「真のゲーミング(True Gaming)」ブランドであり続けます。

■■■■■■■■■■■■■■■■■

●All rights of the technical, pictures, text and other content published in this press release are reserved. Contents are subject to changes without prior notice.



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/21-13:46)