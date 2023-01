[エイベックス通信放送株式会社]

1970年代のテレビドラマシリーズとして誕生し、2000年代には映画版2作が大ヒットした『チャーリーズ・エンジェル』シリーズ。ガールズアクションの金字塔を現代にリブートさせた最新作が映像配信サービスdTVで配信スタートいたしました。







映画版2作で主演を務めたのは、キャメロン・ディアス、ドリュー・バリモア、ルーシー・リューの3人。



チャーリー・タウンゼント探偵社で働く「チャーリーズ・エンジェル」としてド派手なアクションと破天荒な大騒動を繰り広げ、何よりそのポップなファッション性が大きな話題を集めました。



それから約16年、2019年に公開された本作『チャーリーズ・エンジェル』は、リブート作でありつつ、シリーズから続く「続編」という位置づけ。



チャーリー・タウンゼント社は世界中に女性エージェント「エンジェル」たちを派遣する国際機密企業になり、これまで声だけで指令を出していた「ボスレー」も男性女性問わず多数存在するなど、設定が大幅にアップデートされています。



ある時、IT企業でエンジニアとして働くエレーナは、自身が開発したエネルギー装置「カリスト」に不具合があることを発見。上司に申告するも却下されたため、内部告発をしようとチャーリー・タウンゼント社に証拠を持ち込みます。



ところが、エレーナを狙う謎の敵が現れ、その場にいた「エンジェル」のサビーナとジェーンとともに命からがら逃げ出す羽目に。改めて証拠を手に入れるべく、エレーナは個性的な「エンジェル」たちと潜入ミッションに挑むことになるのですが……。





エレーナ役を演じるのは、実写版『アラジン』のジャスミン役で知られるナオミ・スコット。そして、新たな「エンジェル」であるサビーナに『スペンサー ダイアナの決意』のクリステン・スチュワート、ジェーンに『ラン・スイートハート・ラン』のエラ・バリンスカら、今注目の女優陣が集結した華やかさは必見!



等身大でナチュラルなエレーナ、パンキッシュでカッコいいサビーナ、長身スタイルを活かした着こなしのジェーンと、それぞれのキャラクターやファッションにも注目です。



そして、エンジェルを率いるボスレー役に、監督も務めるエリザベス・バンクス、『X-MEN』のパトリック・スチュワート、『シャザム!』のジャイモン・フンスーと実力派キャストが勢揃い。





前作の派手さやパワフルさをしっかり引き継ぎつつ、自分らしく生きる女性像をスタイリッシュに描き、名作の世界を進化させた『チャーリーズ・エンジェル』。さらに、dTVでは前2作をレンタル配信中! 是非、シリーズ作品合わせてお楽しみください。





■『チャーリーズ・エンジェル』



~概要~



新生チャーリーズ・エンジェルが集結! 直面する危機に挑むスタイリッシュな女性スパイアクション。



~あらすじ~



国際機密企業チャーリー・タウンゼント社で特殊訓練を受けたエリート女性エージェント組織、通称“チャーリーズ・エンジェル”のサビーナ(クリステン・スチュワート)、ジェーン(エラ・バリンスカ)のもとに、巨大テクノロジー企業に勤める天才プログラマーのエレーナ(ナオミ・スコット)から「新開発のエネルギー源”カリスト”を会社が軍事利用しようとしている」という情報がもたらされる。それを阻止すべく3人は命を懸けた戦いに挑む。新生チャーリーズ・エンジェルが特技と才能を生かし、直面する危機に立ち向かう、スタイリッシュ・スパイアクションー。



作品URL:https://bit.ly/3WpsFyD



コピーライト:(C)2019 Columbia Pictures Industries, Inc., Perfect World Pictures (USA) Inc. and 2.0 Entertainment Borrower, LLC. All Rights Reserved.





■dTVサービス概要





【ライブも見るならdTV】



人気の映画、ドラマはもちろん、K-POPをはじめ話題の音楽ライブをゾクゾク追加中!



月額550円で見放題。※1※2さらに、最新のオンラインライブも毎月配信で音楽ライブ作品数NO.1※3!





大ヒット映画や話題のドラマのほか、人気アーティストのライブ映像やミュージックビデオなど音楽コンテンツも充実。dTVでしか見られない独占作品やオリジナルドラマまで多彩な作品が月額550円で見放題※1※2の映像配信サービスです。



さらに追加料金のお支払いで、最新のオンラインライブや新作映画も視聴可能。



スマートフォンはもちろん、TVやプロジェクターにも対応しているので臨場感あふれる大画面で音楽ライブや映画を楽しめます。



そして、Wi-Fiでダウンロードしておけば、通信制限の心配もなし!



誰でもWEBやアプリからカンタンに登録&解約ができて、初めて登録される方は、初月無料でお試しいただけます。※4





※1 App Store、Google Playでの購入は650円(税込)。

※2 一部個別課金コンテンツあり

※3 GEM Partners社調べ/2021年11月時点



国内主要定額制動画配信サービスにおける定額見放題の映画・ドラマ・アニメ(音楽映画・ミュージカルなど)を除く音楽コンテンツをカウント

※4 キャンペーン期間中(2014年11月1日~)に初回お申込みの場合に限り、7日間の初回無料期間を31日間に延長して適用します。その他の適用条件は、初回7日間無料と同様となります。ただし、31日間の初回無料期間が適用されている間は、権利者の都合により、一部ご視聴になれないコンテンツがあります。

過去に7日間の初回無料の適用を受けたお客さまで、本キャンペーンの適用を受けていないお客さまは適用対象となります。App Store、Google Play、dTVプリペイドカードの利用は除きます。本キャンペーンを終了する際は、「ドコモのホームページ」にてお知らせいたします。本キャンペーンは予告無く内容を変更させていただく場合がございます。





※別途パケット通信料がかかります。

※デバイスによっては一部ご視聴いただけないコンテンツがあります。

※ドコモの回線契約がないお客さまが本サービスをご利用いただくには、「dアカウント(R)」が必要です。「spモード(R)」契約でのご利用とサービス内容やお支払方法が異なる場合があります。また利用料のお支払いはクレジットカードのみとなります。

※「dTV」「dアカウント」「spモード」は株式会社NTTドコモの登録商標です。



