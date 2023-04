[株式会社第一興商]

【声優】1位は松本梨香「めざせポケモンマスター」【VTuber】1位は星街すいせい「Stellar Stellar」



株式会社第一興商は、リクエストコマンダー・デンモクのジャンルに、【声優】と【VTuber】を新たに追加することを記念して、通信カラオケDAMにおけるランキング調査を実施しました。【声優】ジャンルは、松本梨香 の「めざせポケモンマスター」が、【 VTuber 】ジャンルは、星街すいせいの「Stellar Stellar」がそれぞれ1位に輝きました。





近年のアニメブームから台頭した声優は、アニメ作品タイアップソングの歌唱、アーティスト顔負けのライブ活動、バラエティ番組への出演など、マルチな活躍を見せています。

また、YouTubeでここ数年、爆発的な人気を博しているのが「バーチャルYouTuber」、通称「VTuber(ブイチューバー)」と呼ばれる配信者です。CGで描かれたキャラクターが動画に登場するもので、近年は企業とのコラボレーションなど、活動の場を広げています。

これらのジャンルの楽曲はカラオケでも数多く歌われていることから、当社が展開するデンモクシリーズの検索用ジャンルとして、【声優】と【VTuber】 を新設します。

そこで、通信カラオケDAMでは、2ジャンルのカラオケランキングを調査しました。





【声優】ランキングの1位は、松本梨香の「めざせポケモンマスター」です。 4月から放送を開始した「ポケットモンスター」新シリーズ は、少年・少女のW主人公が注目を集めています。また、2位と3位は、ディズニーアニメ映画の日本語吹替版挿入歌となりました。





【VTuber】ランキングの1位は、星街すいせいの「Stellar Stellar」です。ミュージシャンによる一発撮りを披露するYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」にて、同チャンネル史上最大の同時視聴者数16万人を記録したことで話題となりました。2位の「I‘m Your Treasure Box *あなたは マリンせんちょうを たからばこからみつけた。」を歌う宝鐘マリンは、5位にもランクイン。 「にじさんじ」の活動1周年を記念する楽曲「 Virtual to LIVE」が3位となりました。





当ランキングは、当社が提供する通信カラオケDAMの歌唱度数を算出しました。

通信カラオケDAMは、全国のカラオケ設置店舗・施設においてシェアナンバーワンの業務用通信カラオケ機器です。



