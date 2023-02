[株式会社スター・チャンネル]

『トップガン』シリーズ一挙放送!初代『トップガン[4Kリマスター版] 』吹替版も、“トム・クルーズ公認声優”森川智之が担当した[木曜洋画劇場 追録ノーカット版]でお届け!



2022年洋画NO.1ヒット!アカデミー賞で作品賞含む6部門ノミネート中!何度でも観たい…世界大ヒットのスカイアクション映画が、待望のTV初放送!







(C) 2023 Paramount Pictures.



「BS10 スターチャンネル」(株式会社スター・チャンネル:東京都港区)は、1980年代に一世を風靡したトム・クルーズ主演のヒット作『トップガン』の続編『トップガン マーヴェリック』をいよいよ3月9日(木)夜、待望のTV最速放送いたします!



昨年劇場公開され世界的に大ヒットを記録した本作は、2010年以降に日本で公開された実写映画の1位に輝くほどの大成功を収めました。また現地時間3月12日(日)発表のアカデミー賞では、作品賞含む6部門にノミネート、受賞が注目されます。トム・クルーズ本人が『トップガン』の続編製作権を保持し、自らのタイミングで世に送り出した最新作は、リアルを追求するためにIMAXカメラを戦闘機に搭載しながら撮影をするなど、今の時代だからこそ実現した大迫力の映像の数々や、1作目で亡くなった元相棒グースの息子が登場するなど、前作との繋がりを随所に盛り込んだ演出で多くのファンを熱狂!スターチャンネルではこのTV最速放送を記念して、前作『トップガン』と新旧2作合わせて一挙放送いたします!



またグースの息子ルースター役を好演したマイルズ・テラーの傑作選として、スターチャンネルが昨年TV初放送した海外ドラマ『ジ・オファー/ゴッドファーザーに賭けた男』を一挙放送。



さらに、トム・クルーズ本人から自身の吹替声優として公認されている森川智之が『トップガン マーヴェリック』の魅力を語るオリジナルのミニ番組のほか、森川吹替をたっぷりお届けする「トム・クルーズ公認声優・森川智之吹替作品特集」もあわせて放送します。そのミニ番組「声優・森川智之が語る『トップガン マーヴェリック』」 の映像が本日解禁!憧れの作品に抜擢され「運を使い果たした」と語る森川が体験した『トップガン』と『~マーヴェリック』の吹替収録の変化など、吹替の舞台裏を語る映像は映画ファン必見。3月のスターチャンネルは『トップガン』尽くし!どうぞお見逃しなく!





『トップガン マーヴェリック』TV最速放送記念!『トップガン』シリーズ一挙放送









(C) 2023 Paramount Pictures.

『トップガン マーヴェリック』 【STAR1 字幕版】 3月9日(木)20:30~他

『トップガン』シリーズ一挙放送

【STAR1 字幕版】3月11日(土)19:00~ 一挙放送(全2作品)

【STAR3 吹替版】3月12日(日)19:00~ 一挙放送(全2作品)

1980年代を代表するスカイ・アクションにしてトム・クルーズを 一躍トップスターの座に押し上げた『トップガン』。海軍の協力を得て本物の戦闘機を使用したスピード感溢れる 空中アクションの数々が最大の見どころ。アカデミー主題歌賞を受賞したケニー・ロギンスの 「Danger Zone」を筆頭に、数々の楽曲がドラマを彩っている。今回は続編『トップガン マーヴェリック』と共に一挙放送!





『トップガン[4Kリマスター版][吹][木曜洋画劇場 追録ノーカット版]』

【STAR3 吹替版】3月12日(日)19:00~







(C) 2023 by Paramount Pictures. All Rights Reserved.

2009年にテレビ東京「木曜洋画劇場」で放送された吹替音声を元に、欠落箇所を追加録音したノーカット吹替版。

特集サイト:https://www.star-ch.jp/feature/detail.php?special_id=20230302





『トップガン マーヴェリック』で再注目!マイルズ・テラー傑作選

【STAR1 字幕版】 3月11日(土)21:00~&3月12日(日)10:00~ 2日連続放送 (全2作品&1シリーズ)



(C) 2023 Paramount Pictures.

▶『トップガン マーヴェリック』3月11日{土}21:00

▶ 『セッション』3月11日(土)23:30

▶ 『ジ・オファー/ゴッドファーザーに賭けた男』(全10話)3月12日(日)10:00





トム・クルーズ公認声優・森川智之吹替作品特集

【STAR3 吹替版】 3月18日(土)~3月19日(日)10:00~2日連続放送(全13作品)



トム・クルーズの吹替といえば、本人から公認まで受けているという森川智之。吹替でも放送する『トップガン マーヴェリック』のTV最速放送を記念して、ほかにもキアヌ・リーヴスやマーク・ウォルバーグ、ジュード・ロウ、アル・パチーノまで、錚々たるスターたちの声を演じてきた日本を代表する声優・森川智之吹替作品を一挙放送!



トム・クルーズ吹替 『トップガン[4Kリマスター版][木曜洋画劇場 追録ノーカット版]』3月18日(土)10:00~/『トップガン マーヴェリック』3月18日(土)12:00~

キアヌ・リーヴス吹替 『地球が静止する日』3月19日(日)14:20~

/『47 RONIN』3月19日(日)16:15~



『47 RONIN』(C) 2013 Universal City Studios Productions LLLP. All Rights Reserved.



マーク・ウォルバーグ吹替 『アンチャーテッド』 3月18日(土)14:30~ /『ミニミニ大作戦(2003)』 3月18日(土)16:45~

ベン・アフレック吹替 『ゴーン・ガール』3月18日(土)21:00~

ジュード・ロウ吹替 『SPY/スパイ』3月19日(日)12:15~

ピーター・ディンクレイジ吹替 『パーフェクト・ケア』3月18日(土)18:45~

アル・パチーノ吹替 『ゴッドファーザー[4Kレストア版]』3月18日(土)23:45~/

『ゴッドファーザーPART II[4Kレストア版]』3月18日(土)27:00~

クリス・ヘムズワース吹替 『ゴーストバスターズ(2016)[エクステンデッド版]』3月19日(日)18:30~

クリストフ・ヴァルツ吹替 『アリータ:バトル・エンジェル』3月19日(日)10:00~



ミニ番組「声優・森川智之が語る『トップガン マーヴェリック』」 放送決定!

【STAR1】 2月23日(祝・木)17:40~17:45ほか随時 無料放送

TV最速放送記念!“トム・クルーズ公認声優”森川智之が『トップガン マーヴェリック』を語る特別映像









【BS10 スターチャンネル】ハリウッド大作のTV初放送や最新注目の海外ドラマを独占最速放送でお届けするBS3チャンネル編成のプレミアムチャンネル。日本で唯一の24時間吹替専門チャンネルを含め、最新映画から、メガヒット作や不朽の名作、話題の海外ドラマまで。充実のラインアップで放送。https://www.star-ch.jp



