昨年5月にリリースした浦上想起とのコラボ曲「舞台の上で」が、最近話題のSpotifyプレイリスト「Gacha Pop」に選曲されるなど、耳の早いリスナーからはすでに支持されている松木美定。

そんな彼が自身初となるアルバム「THE MAGICAL TOUCH」を今月11/29に発売!!

本日11/1からはリード曲「あなたの虜」の配信もスタート、21時にはYouTubeにてMVも公開!







2023年に入り、「Lifetime」「Persona」「光線」と立て続けにシングルを配信し、活発な活動をしている松木美定がこの度、自身初のアルバム「THE MAGICAL TOUCH」を11/29にリリースすることが分かった!また、本日11/1から、アルバムからのリード曲「あなたの虜」が配信リリース!

今回の1stアルバムは、CDとしても全国流通され、各CDショップやオンラインストアなどで購入できるほか、デジタルでも同日11/29に配信される。



JazzシーンからPopsシーンに突如現れた松木美定はコアな音楽ファンを中心にその唯一無二の音楽性で話題となってはいるが、まだまだ謎多きアーティスト。

そんな彼の1stアルバムには、東京喰種の作者、石田スイ先生からの指名で依頼された『超人 X』とのタイアップ曲「人生の銀幕」や、Apple Music 2022ベストソング100、Spotify Best of Early Noise2022にも選出され、今年話題のSpotifyプレイリスト「ガチャポップ」にも入り高い評価を得ている「舞台の上で」<浦上想起とのコラボ曲>、そして、先行シングルとして本日11/1に配信リリースした珠玉のPOPS「あなたの虜」、そして、以前からコーラスやベースで楽曲サポートをしていたオオツカマナミ(ayafuya)をゲストボーカルに迎えた幻想的な新曲「柔らかい影」を含めた完全未発表の新曲3曲が追加された全9曲。



松木美定らしい、複雑なコード進行、絶妙に楽器が絡み合ったアレンジ、シンコペーションを多用した独特なメロディ、コーラスワークの美しさはもちろん、魅力的な彼の歌声もしっかり聴ける、音楽ファン大注目のアルバムとなっている。一人自宅で完結する宅録楽曲から、今旬なジャズミュージシャンを揃えた生楽器レコーディングした曲など、彩鮮やかで個性豊かな9曲が出揃った。

聴きごたえ十分、松木美定純度100%の記念すべき1stアルバム。

ぜひ令和の新しい音楽的才能をたっぷりとご堪能ください!



なお、ジャケットなど、今回のアートワークも松木美定自身が描いたもの。CDのブックレットでは、歌詞カードを広げると裏側が1枚のポスターになる仕掛けで、そこにもアルバムのために描き下ろされたイラストが見られるので、ぜひ楽しみにしていて欲しい。



今夜21時~はリード曲「あなたの虜」のMVも公開!初めての実写のMVで、曲のテーマでもある、不器用でうまくいかなくても創作活動を続けている、そんな悩めるすべての人へのメッセージが描かれている。

そして、今回のアルバムタイミングで初めて、松木美定本人が実際に全曲解説してくれるという貴重なイベント「THE MAGICAL TOUCH アルバムリスニング会」が12/1(金)に開かれるので、そちらも楽しみにして欲しい。チケットは11/3より発売予定。詳細は、松木美定のSNSをぜひチェックしてみてください!



【松木美定コメント】

活動開始以来、初めてのアルバムです。

2023年冬、現時点での僕の音楽性のプロフィールのようなものにしました。

プレイリスト文化の今、プレイリストから僕のページにたどり着いた人が、僕のことを知る方法が「シングルを細々とチェックする」しかなかったので、初見の方が手軽に僕の全体像を知ることができるものになってほしいとも思っています。

昔はもっと消極的だったのですが、いまは考え方が違っていて、もっと多くの人に聴いてもらうため努力は惜しまないつもりです。



【商品情報】



「THE MAGICAL TOUCH」

▼価格・品番 ¥2,500・ BITEI-0001

▼収録曲

M1 あなたの虜

M2 Persona

M3 舞台の上で

M4 柔らかい影

M5 人生の銀幕

M6 光線

M7 瞳

M8 Lifetime

M9 So Long



【CD購入特典】

1)タワーレコード・・・未発表音源シリアルコード入りポストカード

2)アマゾン・・・オリジナル缶バッジ



【イベント情報】

「THE MAGICAL TOUCH アルバムリスニング会」

日時:2023年12月1日(水)

1回目 15時開場 15時半スタート

2回目 18時開場 18時半スタート

場所:御茶ノ水リットーベース https://rittorbase.jp/

チケット代:¥1,200(税込)※11/3(金)正午よりチケット販売開始予定

https://themagicaltouch.peatix.com



● YouTubeチャンネル:

「あなたの虜」」MV https://youtu.be/iF03m9uswnk <11/1 21:00~公開>



● X (旧Twitter) https://x.com/matsukibitei?s=20

● Instagram https://www.instagram.com/matsuki_bitei/



▼松木美定(マツキビテイ) プロフィール

1993年生まれ。静岡県出身。20歳からピアノと作曲を独学で始め、Horace Silver等の楽曲を研究し、ハードバップスタイルの楽曲を趣味で書くようになる。2018年に友人の影響で邦楽に目覚め、DTMでPOPSを作りはじめると同時に松木美定としてアーティスト活動をスタート。楽曲は作詞作曲編曲に加え、アートワークも全て自身で行うマルチクリエイター。ジャズシーンからJ-POPの世界に突如現れた松木美定の作り出す音は、感度の高い音楽好きリスナーを中心に広がり、現在、確実にファンを増やしている。

今年11月には自身初のアルバム「THE MAGICAL TOUCH」をリリース!

ーー

The Orchard Japanは、音楽配信とアーティスト&レーベルサービスにおけるテクノロジーを駆使したディストリビューター。

ニューヨークに本社を置き、世界45以上の市場でアーティストがグローバルに活躍し、最大限のパワーを発揮するための多角的サポートをしている。



