株式会社パル(本社:大阪市中央区道修町3-6-1 代表取締役社長 松尾勇)が展開するブランド「GRAIN(グレイン)」は、株式会社そごう・西武(東京豊島区)が西武渋谷にて展開するメディア型OMOストア「CHOOSEBASE SHIBUYA(チューズベースシブヤ)」に2023.11.1から出店いたします。

GRAINはオンラインサイトのみ(D2C形式)のブランドのため、アイテムを直接お試しいただける店舗となります。









公式HP:https://www.palcloset.jp/grain/?ssviam=ot_87356_0234be88aa96cd1e58c2186d8bd9a2e0

公式Instagram:https://www.instagram.com/grain_tokyo/?ssviam=ot_87356_bfbe10034dc7664122be6d0f649edb50



GRAINとは?





GRAIN(グレイン)は、2022年8月に誕生したD2C形式のバッグブランド。

遊び心あるデザインとカラーで、「持つだけで、“ちょっと嬉しい”“気分上がる”“一日がハッピーになる”存在になりますように。」をテーマにオリジナリティあるアイテムをしている。

また、CIAOPANIC(チャオパニック)でもGRAINの一部アイテムを主にZOZOTOWNで取り扱っている。



出店商品ラインナップ







◇Item No. GRZ1032112A0002

ギャザーハンドル巾着トート #Loon

Price. ¥8,800 (tax in)

https://www.palcloset.jp/display/item/GRZ1032112A0002/?b=grain&ssviam=ot_87356_344b66916bdc8c24d6b462d76fb7c64d





◇Item No. GRZ1032412A0001

【ベロア素材】ギャザーハンドル巾着トート #Loon

Price. ¥8,800 (tax in)

https://www.palcloset.jp/display/item/GRZ1032412A0001/?b=grain&ssviam=ot_87356_c5b7d87a06d110adcd94bbc1f073c7cc





◇Item No. GRZ1032412A0002

【ベロア素材】ミニ巾着ショルダー #Owl

Price. ¥7,260 (tax in)

https://www.palcloset.jp/display/item/GRZ1032412A0002/?b=grain&ssviam=ot_87356_2b81a7be7356f3bc4a3e165ae7e2f3b3



上記アイテム以外にも展示を行っております。

ぜひこの機会にアイテムを直接ご覧くださいませ。



CHOOSEBASE SHIBUYA概要





店舗名:CHOOSEBASE SHIBUYA(チューズベース シブヤ)

場所:東京都渋谷区宇田川町21-1 西武渋谷店パーキング館1F

営業時間:11:00~21:00

HP:https://choosebase.jp/?ssviam=ot_87356_d22e77cb7ddc956133274b353d705e54



<株式会社パルについて>

株式会社パルは、3COINS、ラシット、チャオパニック、ガリャルダガランテなどのブランドを展開するアパレルおよび雑貨の企画製造小売業。



