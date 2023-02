[株式会社スター・チャンネル]

『ステイン・アライブ』放送決定!【STAR1 字幕版】3月19日(日)23:00







「BS10 スターチャンネル」(株式会社スター・チャンネル:東京都港区)は、昨年11月に日本で劇場公開されたSTAR CHANNEL MOVIESレーベルのドキュメンタリー映画『ビー・ジーズ 栄光の軌跡』を、3月19日(日)、独占プレミア放送します!

本作は、英国出身のバリー・ギブと、3歳下の双子の弟たち、ロビン・ギブとモーリス・ギブのギブ兄弟によって結成され、代表曲「ステイン・アライヴ」など数多くの全米1位の曲を生み、全世界で2億2000万枚以上のセールスを記録するスーパー・グループ「ビー・ジーズ」の軌跡を辿ります。

あわせてジョン・トラヴォルタ主演、シルヴェスター・スタローンが監督した『サタデー・ナイト・フィーバー』の続編となる青春ドラマ、映画『ステイン・アライブ』も放送決定!是非ご期待ください!



特集公式サイトURL:https://www.star-ch.jp/feature/detail.php?special_id=20230311



STAR CHANNEL MOVIES『ビー・ジーズ 栄光の軌跡』独占プレミア放送

【STAR1 字幕版】3月19日(日)21:00 ほか

監督:フランク・マーシャル

出演:バリー・ギブ、ロビン・ギブ、モーリス・ギブ、アンディ・ギブ、エリック・クラプトン



イギリスのギブ3兄弟が結成し、8度のグラミー賞に輝いたボーカルグループ“ビー・ジーズ”の軌跡を辿った音楽ドキュメンタリー。貴重な写真や未公開映像を通して名曲誕生の瞬間を振り返ると共に、彼らを敬愛するエリック・クラプトン、ノエル・ギャラガーなどアーティストたちの証言から功績が明らかに。監督はプロデューサーとして『バック・トゥ・ザ・フューチャー』などを製作してきたハリウッドの重鎮フランク・マーシャル。



ビー・ジーズの楽曲が満載!映画『ステイン・アライブ』放送決定!

【STAR1 字幕版】3月19日(日)23:00 ほか



監督:シルヴェスター・スタローン

出演:ジョン・トラヴォルタ、シンシア・ローズ、フィノラ・ヒューズ、スティーヴ・インウッド、フランク・スタローン

『サタデー・ナイト・フィーバー』の続編となるシルヴェスター・スタローンが監督・脚本・製作を務めた青春映画。ジョン・トラヴォルタがトニー役を続投し、前作のディスコダンスから一転、ブロードウェイの本格ダンスを披露。ダンスで生きる覚悟を決めた彼がプロのダンサーへ成長してゆく過程を描く。前回同様、ビー・ジーズの曲が散りばめ、ラスト10分間のステージシーンの迫力は圧巻。スタローンも通行人役でカメオ出演している。





