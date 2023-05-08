［株式会社 幻冬舎］



株式会社幻冬舎(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：見城 徹)と株式会社トップアスリート（本社：東京都渋谷区、代表取締役：松尾 和祥）が運営する「13歳のハローワーク公式サイト」（https://www.13hw.com）にて2023年４月の人気職業ランキングを発表いたしました。この職業ランキングは、サイトに掲載中の1,034職種をアクセスユーザ数、ページビュー数などからポイント化して算出、100位までを発表しています。





2023年４月の人気職業ランキングTOP20は以下の通りです。



1位 ユーチューバー（YouTuber）

2位 プロスポーツ選手

3位 臨床心理士

4位 公務員[一般行政職]

5位 警察官



6位 外交官

7位 自然観察指導員

8位 司書

9位 イラストレーター

10位 美容師



11位 中学校・高校教師

12位 PA[音響]

13位 ファッションデザイナー

14位 パティシエ

15位 医師



16位 校務員

17位 舞台俳優

18位 漫画家

19位 声優

20位 保育士





【ランクイン・ランクアウト】

20位外からランクイン、または20位からランクアウトした職業は・・・

ランクイン ： 自然観察指導員、中学校・高校教師、公務員、声優

ランクアウト： 薬剤師、フラワーデザイナー、歌手、編集者



【順位変動】

順位の変動が激しかったものTOP3は・・・

順位を上げたもの： 古本屋、古着屋、入国警備官

順位を下げたもの： ドアパーソン、洋裁師、ピアニスト







13歳のハローワーク公式サイトでは、毎月100位までを発表しています。

→ こちらからご覧いただけます。

https://www.13hw.com/jobapps/ranking.html





●サイトについて

村上龍氏のベストセラー書籍『13歳のハローワーク』の公式サイト。書籍収録の職業紹介をはじめ、働く大人への質問コーナー、著名人・働くプロへのインタビュー、特集記事などがあり、また子どもたちの将来につながるイベント、ワークショップを開催しています。コンセプトは「中高生のための・・・未来のヒントに出会う場所」。



サイト名：13歳のハローワーク公式サイト

サイトURL：https://www.13hw.com/

企画・運営：株式会社幻冬舎・株式会社トップアスリート



企業プレスリリース詳細へ （2023/05/08-18:46）