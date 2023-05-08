時事ドットコムニュース

>

PR TIMES

>

「13歳のハローワーク公式サイト（13hw）」から2023年…

「13歳のハローワーク公式サイト（13hw）」から2023年４月（月間）の人気職業ランキングを発表！

［株式会社 幻冬舎］


株式会社幻冬舎(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：見城 徹)と株式会社トップアスリート（本社：東京都渋谷区、代表取締役：松尾 和祥）が運営する「13歳のハローワーク公式サイト」（https://www.13hw.com）にて2023年４月の人気職業ランキングを発表いたしました。この職業ランキングは、サイトに掲載中の1,034職種をアクセスユーザ数、ページビュー数などからポイント化して算出、100位までを発表しています。


2023年４月の人気職業ランキングTOP20は以下の通りです。

1位　ユーチューバー（YouTuber）
2位　プロスポーツ選手
3位　臨床心理士
4位　公務員[一般行政職]
5位　警察官

6位　外交官
7位　自然観察指導員
8位　司書
9位　イラストレーター
10位　美容師

11位　中学校・高校教師
12位　PA[音響]
13位　ファッションデザイナー
14位　パティシエ
15位　医師

16位　校務員
17位　舞台俳優
18位　漫画家
19位　声優
20位　保育士


【ランクイン・ランクアウト】
20位外からランクイン、または20位からランクアウトした職業は・・・
ランクイン　： 自然観察指導員、中学校・高校教師、公務員、声優
ランクアウト： 薬剤師、フラワーデザイナー、歌手、編集者

【順位変動】
順位の変動が激しかったものTOP3は・・・
順位を上げたもの： 古本屋、古着屋、入国警備官
順位を下げたもの： ドアパーソン、洋裁師、ピアニスト



13歳のハローワーク公式サイトでは、毎月100位までを発表しています。
→ こちらからご覧いただけます。
https://www.13hw.com/jobapps/ranking.html


●サイトについて
村上龍氏のベストセラー書籍『13歳のハローワーク』の公式サイト。書籍収録の職業紹介をはじめ、働く大人への質問コーナー、著名人・働くプロへのインタビュー、特集記事などがあり、また子どもたちの将来につながるイベント、ワークショップを開催しています。コンセプトは「中高生のための・・・未来のヒントに出会う場所」。

サイト名：13歳のハローワーク公式サイト
サイトURL：https://www.13hw.com/
企画・運営：株式会社幻冬舎・株式会社トップアスリート

企業プレスリリース詳細へ （2023/05/08-18:46）

本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。

こんな記事も

PR TIMES

もっと見る
　| ニッポンの魅力
日中韓「東アジア文化都市」事業
yayoi
問われる世界への「文化」発信力 [PR]

ページの先頭へ
【時事通信インターンシップ開催】
2024年卒の学生の皆様を対象にビジネス職の1Dayインターンシップを開催します。 現役社員と一緒に報道機関のビジネスを疑似体験しませんか？ 東京と大阪で開催します。 詳しくはこちらから。
【e-World Premium】
「国際情報電子書籍」
4月号の特集は「習近平政権、本格始動」。 国内経済・社会に不安要素を抱えた船出となった。
【農林水産業のデジタル情報誌】
デジタル情報誌「Agrio」は２０１４年３月創刊。「６次産業化」「輸出」「ＴＰＰ対策」などをテーマに週１回発行。農林水産ビジネスのヒントも満載です。
【時事メディカル】
医療情報サイト「時事メディカル」が伝える最新の医療ニュースに加え、気になる慢性疾患や流行中の感染症など時宜にかなった情報を日々、紹介します。
【新刊】「怒る上司のトリセツ」
あなたの周りの「困った人」に、振り回されていませんか？ 理不尽な怒りは相手の問題で、あなたの問題ではありません。怒りは「初期消火」が肝心。怒りのストーリーを見極めて、上手に対処しましょう。
【新刊】
社団法人・地方行財政調査会の「全国知事・市町村長ファイル2021-2022」発売開始！
【専門情報誌】
教育・福祉・地方行政・税務・ビジネスの最前線にいるあなたに新聞が書かない情報を！
【重要事実情報】
「売買管理支援情報」とも呼ばれる当情報サービスは、インサイダー取引の防止や、株式投資情報として活用できます。Webサービスの他、データ提供サービスも。
バロンズ・ダイジェスト
時事エクイティ
長期投資応援団
商品ヒストリー
時事通信の商品・サービス　ラインナップ