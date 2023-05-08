「13歳のハローワーク公式サイト（13hw）」から2023年…
［株式会社 幻冬舎］
株式会社幻冬舎(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：見城 徹)と株式会社トップアスリート（本社：東京都渋谷区、代表取締役：松尾 和祥）が運営する「13歳のハローワーク公式サイト」（https://www.13hw.com）にて2023年４月の人気職業ランキングを発表いたしました。この職業ランキングは、サイトに掲載中の1,034職種をアクセスユーザ数、ページビュー数などからポイント化して算出、100位までを発表しています。
2023年４月の人気職業ランキングTOP20は以下の通りです。
1位 ユーチューバー（YouTuber）
2位 プロスポーツ選手
3位 臨床心理士
4位 公務員[一般行政職]
5位 警察官
6位 外交官
7位 自然観察指導員
8位 司書
9位 イラストレーター
10位 美容師
11位 中学校・高校教師
12位 PA[音響]
13位 ファッションデザイナー
14位 パティシエ
15位 医師
16位 校務員
17位 舞台俳優
18位 漫画家
19位 声優
20位 保育士
【ランクイン・ランクアウト】
20位外からランクイン、または20位からランクアウトした職業は・・・
ランクイン ： 自然観察指導員、中学校・高校教師、公務員、声優
ランクアウト： 薬剤師、フラワーデザイナー、歌手、編集者
【順位変動】
順位の変動が激しかったものTOP3は・・・
順位を上げたもの： 古本屋、古着屋、入国警備官
順位を下げたもの： ドアパーソン、洋裁師、ピアニスト
13歳のハローワーク公式サイトでは、毎月100位までを発表しています。
→ こちらからご覧いただけます。
https://www.13hw.com/jobapps/ranking.html
●サイトについて
村上龍氏のベストセラー書籍『13歳のハローワーク』の公式サイト。書籍収録の職業紹介をはじめ、働く大人への質問コーナー、著名人・働くプロへのインタビュー、特集記事などがあり、また子どもたちの将来につながるイベント、ワークショップを開催しています。コンセプトは「中高生のための・・・未来のヒントに出会う場所」。
サイト名：13歳のハローワーク公式サイト
サイトURL：https://www.13hw.com/
企画・運営：株式会社幻冬舎・株式会社トップアスリート
企業プレスリリース詳細へ （2023/05/08-18:46）
データ提供
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