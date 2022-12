[アイリックコーポレーション]

SOMPOひまわり生命「ライフプランコーチ」と連携しコンサルティング機能をさらに強化



株式会社アイリックコーポレーション(本社:東京都文京区 代表取締役社長:勝本竜二、証券コード:7325、以

下「当社」) の生命保険の現状把握・検索提案システム『ASシステム』(以下、『ASシステム』)を、株式会社八十二銀行(本店:長野県長野市 取締役頭取:松下正樹)が、2022 年12月19日(月)よりお客様へのサービスを開始しました。

SOMPOひまわり生命保険株式会社(本社:東京都新宿区 取締役社長:大場康弘、以下「ひまわり生命」)が八十二銀行に提供しているライフプランシミュレーションアプリ「ライフプランコーチ for 八十二銀行」と当社の『ASシステム』を連携することにより、コンサルティング機能がさらに強化されます。









『ASシステム』の保険証券分析機能



現在加入されている保障内容をビジュアル化するもので、「いつまで」「いくら」保障されているのかがグラフになります。また、複数の保険にご加入されている場合はそれらを合算して表示することができるので、保障内容が一目でわかるようになります。保険証券分析は、「かんたん入力」※なら最短3分!

※「かんたん入力」は、主要48保険会社・共済1,100商品以上に対応



【『AS システム』導入行での保険証券分析数】

対前期比128%(2022年11月末現在) と分析数が増加いたしました。

これは、導入行の増加に加え、お客様の来店誘致やオンライン保険相談などで積極的に保険証券分析を活用いただいていることに起因しています。銀行での顧客サービスの拡充により、益々の拡大が見込まれます。



【ひまわり生命「ライフプランコーチ for 八十二銀行」と連携】

『ASシステム』は、ひまわり生命が八十二銀行に提供しているライフプランシミュレーションアプリ「ライフプランコーチ for 八十二銀行」とAPI 連携しています。

「ライフプランコーチ for 八十二銀行」では、スマートフォンやパソコンで手軽にライフプランシミュレーションが可能で、その結果から将来のライフプランにおける課題を認識できます。『ASシステム』と連携することにより、「必要保障額」と「既にもっている保障」を重ねて表示することが可能となり、保険の見直しへの気づきをダイレクトに提供できるようになりました。



(『ASシステム』と「ライフプランコーチ for BANK」のAPI連携の詳細)

https://www.irrc.co.jp/pdf/press20200416.pdf





【今後の展開】

当社は、従来の『ASシステム』をはじめとする保険販売のためのシステムとそれを通じたノウハウ提供に加え、100%子会社であるIT企業・株式会社インフォディオの技術を駆使し、AI技術を活用した新たなシステム・アプリの開発や、保険代理店のニーズに合わせた専用のシステムの新規開発等、フィンテック分野への取り組みを強化しています。

今後も保険ショップだけでなく様々な販売チャネルでのより良い保険コンサルティングのためのサービス提供を行ってまいります。



【ASシリーズ概要】

■ASシステム

当システムへ必要項目を入力すると、保障内容などが分かりやすくビジュアル化された「分析シート」を誰でもかんたんに作成することができます。また、オプションである「証券分析AIアシスト機能」により、入力に代えて保険証券の画像取込だけで「分析シート」を作成することができます。

※1ID 初期登録料20万円、月額利用料8万円~(税抜、定価)



■AS‐BOX

複数の保険会社の商品を一括試算し、異なる保険会社の商品内容を同一書式で並列した「商品比較表シート」を作成することができます。このシートの活用により、お客様へ各商品の差異を分かりやすく説明することができます。

※1ID 初期登録料33,000円、月額利用料18,000円~(税抜、定価)





会社概要

■株式会社アイリックコーポレーション(https://www.irrc.co.jp/)

(東京証券取引所 グロース市場:証券コード 7325)





*「日本初の来店型乗合保険ショップチェーン**」

**店舗数11店舗以上または年商10億円以上をチェーン店と定義

東京商工リサーチ調べ(2018年6月)



