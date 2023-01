[エイベックス通信放送株式会社]

その1年に活躍したK-POPアーティストが一堂に介する、年末恒例の音楽祭「SBS歌謡大典」。

2022年12月24日に開催され、映像配信サービスdTVで日本独占生配信された「2022 SBS歌謡大典」が、早くも見放題で配信スタートいたしました。







SHINeeのキー、ASTROのチャウヌ、IVEのユジンが司会を務め、韓国の高尺スカイドームに超豪華アーティストが集結。



第1部は、2022年にデビューしたTEMPEST、NewJeans、LE SSERAFIMらニューフェイスのパフォーマンスでスタート。日本の「NHK紅白歌合戦」出場でも話題を呼んだLE SSERAFIMは、ユンジンの「ハバネラ」独唱から壮麗なダンスに繋ぐ圧巻のステージを繰り広げます。



SNSでダンス動画がバズッた楽曲たちを、TOMORROW X TOGETHERのヨンジュンやTHA BOYZらが披露する「K-POPチャレンジ」のコーナーも必見!





第2部では、サンタクローステイストの衣装でクリスマスムード全開のIVEで幕を開け、ゴージャスできらびやかなムードのaespa、ヒップホップでクールにキメた(G)I-DLEなど、個性派揃いのガールズグループが次々に登場。



韓国映画やドラマのOSTをフィーチャーしたパートも要チェックです。





そして、第3部では、毎年クリスマスにちなんだ演出で話題を集めてきたStray Kidsが、今回はパンキッシュな衣装でアグレッシブなヒップホップナンバーを披露。



さらに、IVEがKARAの「Pretty Girl」、LE SSERAFIMが少女時代の「The Boys」、NewJeansがWonder Girlsの「Tell Me」、NMIXXがBLACKPINKの「How You Like That」をカバーするここだけのスペシャルステージも!



ラストは、多国籍ボーイズグループNCTからNCT DREAM、NCT 127が登場し、多彩なパフォーマンスで魅了します。



「All I Want For Christmas is You」に合わせて全員が登場する華やかなフィナーレまで、見逃せないシーンが盛りだくさん!





dTVでは、リハーサルやスペシャルインタビューなど舞台裏に迫った「ビハインド映像」が配信中のほか、過去の「SBS歌謡大典」も絶賛配信中! 進化し続けるK-POPの魅力を、是非dTVでたっぷりお楽しみください。





■『2022 SBS歌謡大典』



~概要~



韓国の地上波放送局SBSの年末歌謡祭「2022 SBS歌謡大典」日本独占配信!



配信URL:https://bit.ly/3GYI8QD



コピーライト:(C)SBS





