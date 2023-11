[株式会社バロックジャパンリミテッド]

2023年11月9日(木)より順次発売スタート



株式会社バロックジャパンリミテッド(本社:東京都目黒区、代表取締役社長:村井博之)が展開するファッションブランド「SLY(スライ)」は、2023年秋冬シーズンを通して展開するアーティストとのコラボレーションプロジェクトの第三弾として、アーティストのPEDRO NEKOIとのコラボレーションアイテムを11月9日(木)より順次発売いたします。







コラボレーションプロジェクト第三弾として、3DコラージュアーティストPEDRO NEKOIを起用。過去と現在の変わりゆく価値観から着想した作品を提供いただき、PEDRO NEKOIならではの世界観でコレクションを展開いたします。



PEDRO NEKOIオリジナルのロゴを立体感のあるサガラ刺繍で施したスウェットトップスや、ハートモチーフが目を引くクロップド丈のニットトップス、ユニセックスでも着用可能なフーディーとジョガーパンツ、総柄プリントのトップスやエコバックなどメッセージ性のあるキャッチーなアイテム全6型が揃います。

購入特典として、自身がアートディレクションを手掛けたオリジナルのZINEとステッカーをご用意。※なくなり次第終了となります。



アーティストとSLYが交わり新たに紡ぐ世界観にぜひご期待ください。















SLY公式HP

https://sly.jp/collaboration/pedronekoi/

SHEL’TTER WEBSTORE

https://www.ec-store.net/sws/secure/sly_231027pedro.aspx





コラボレーションプロジェクト詳細





これまでに数多くのアーティストコラボレーションに取り組んできたSLYが、新たなコラボレーションプロジェクトを展開いたします。今までのコラボレーションとは異なり、シーズンを通して共通したテーマを設け、アート関連事業に精通するGas As Interface Co.,Ltd.に協業いただき、SLYが注目する3名のアーティストを起用。【not≠real】をテーマにデジタルとフィジカルが混同する世界で各アーティストが考えるリアルと非リアルについてアートワークで表現いただきました。アートワークから垣間見える多様な顔をもつ彼らのリアリティに迫る事で、あなたの未来に対するヒントが何か見つかるかもしれません。



第一弾

MINORI MURATA

https://sly.jp/collaboration/minorimurata/

第二弾

GIDDRA STUDIO

https://sly.jp/collaboration/giddrastudio/

第三弾

PEDRO NEKOI

https://sly.jp/collaboration/pedronekoi/



商品詳細









NAME:PEDRO NEKOI x SLY CROP RIB TOPS

PRICE:¥13,200 tax in

COLOR:O/WHT,BLK,L/BLU

SIZE:FREE





NAME:PEDRO NEKOI x SLY RIB TOPS

PRICE:¥10,989 tax in

COLOR:M/BLU,M/ORG

SIZE:FREE







NAME:PEDRO NEKOI x SLY FLUFFY SW

PRICE:¥8,998 tax in

COLOR:IVOY,RED

SIZE:FREE





NAME:PEDRO NEKOI x SLY OVERSIZE HOODIE

PRICE:¥10,989 tax in

COLOR:T/GRY,NVY

SIZE:FREE





NAME:PEDRO NEKOI x SLY JOGGER PT

PRICE:¥10,989 tax in

COLOR:T/GRY,NVY

SIZE:1,2





NAME:PEDRO NEKOI x SLY ECO BAG

PRICE:¥4,994 tax in

COLOR:M/WHT,M/LIME

SIZE:FREE



発売詳細





■2023年11月9日(木)先行発売

SLYルミネ店舗

■2023年11月10日(金)発売

SLY直営店、The SHEL’TTER TOKYO東急プラザ表参道原宿店

SHEL'TTERタカシマヤゲートタワーモール店 ※一部商品のみ展開

SHEL’TTER WEBSTORE (https://www.ec-store.net/sws/r/rSSLY/)

ZOZOTOWN(https://zozo.jp/brand/sly/)

▼WEBSTORE 特集ページはこちら

https://www.ec-store.net/sws/secure/sly_231027pedro.aspx



_____________________________



ABOUT 【PEDRO NEKOI】

3Dコラージュアーティスト。

自身の思想や夢をデジタルコラージュの手法を通して表現する。

シュールレアリスムなテーマを色彩豊かに表現する3Dコラージュ作品を発表。

これまでに NikeやNetflix、雑誌『TIME』や『New York Times』などとのコラボレーションを果たす。

_____________________________



ABOUT 【 Gas As Interface Co.,Ltd. 】

「クリエイターの創造性と企業や社会のニーズを繋ぐ」をテーマに、国内外のクリエイターと企業を繋げた商品開発、販促、ブランディングの支援を手がける。

また、国内外のアーティストを独自の視座で発掘し紹介する目的で、2006年から西麻布でCALM & PUNK GALLERYを運営。2022年には山梨・北杜市に1000平米以上の巨大工場跡地を利用した多目的施設「GASBON METABOLISM(ガスボン メタボリズム)」をオープン。他にも、現代の最先端のアートを紹介する媒体としてファンの支持を集める『GASBOOK』の出版は発行から25周年を迎えるなど、多くの取り組みを行っている。

GAS AS INTERFACE CO.,LTD.

Instagaram @bygasbook(https://www.instagram.com/bygasbook/)

_____________________________



【 SLY / BRAND CONCEPT】

「Casual」「Girly」「Mode」をベースに発信する、ディテールへのこだわりが詰まった、どこか必ず女性らしさを感じるアーバンスタイル。

さまざまなエッセンスをミックスした、時代の空気を体現するコレクションを展開。

SLY HP https://sly.jp

SLY WEB STORE https://www.ec-store.net/sws/r/rSSLY/

SLY Instagram @sly_official https://www.instagram.com/sly_official/

SLY APP https://yappli.plus/sly

_____________________________



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/08-17:46)