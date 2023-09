[株式会社ジュン]

株式会社ジュンが運営するbonjour records(ボンジュールレコード)は、「Hotel Olympia(ホテルオランピア)」の新作アイテムを、bonjour recordsで9月16日(土)より先行発売をいたします。









2018年に自身の名を冠したブランドを休止し、現在はニューヨークを拠点にクリエイティブディレクターとして活動するOlympia Le-Tan(オランピア・ル・タン)が 手掛けるプロジェクト「Hotel Olympia」。

世界中のお気に入りのホテルから何年にもわたって小物類を収集しインスピレーションを得て、仮想のホテル空間で展開されるラグジュアリーなホームグッズ、アクセサリー、ワンマイルウェアといったコレクションを展開している「Hotel Olympia」の新作アイテムがbonjour recordsで先行ラインアップ。



ブランドのシグネチャーでもあるドールハウスロゴグラフィックを採用した新しいデザインや、リボンのアーチにロゴが刺繍で施されているスウェット・キャップなどアパレルからアクセサリーまで多数登場します。





PINK HOTEL LOGO TEE

¥17,600(tax in) / Pink



BLACK HOTEL LOGO TEE

¥17,600(tax in) / Black



BLUE HOTEL LOGO TEE

¥17,600(tax in) / Blue



【取り扱い場所】

・bonjour records Daikanyama (東京都渋谷区猿楽町24-1)

・bonjour records Shibuya Scramble Square (東京都渋谷区渋谷2丁目24-12 2F)

・JaDoRe JUN ONLINE https://www.junonline.jp/bonjour-records/

※JaDoRe JUN ONLINEでは9月下旬頃発売予定です。詳細はbonjour recordsのSNSにてご案内いたします。



【Hotel Olympiaとは】

「Hotel Olympia」は、ホテルのような空間の中で展開されるラグジュアリーなホームグッズ、アクセサリー、ワンマイルウェアといったコレクションを通し、休暇の体験を映し出します。作品の多くはシグネチャーである刺繍が特徴で、世界中の職人によって作られています。



■Information

【Instagram】

@bonjourrecords (https://www.instagram.com/bonjourrecords/)

@bonjourrecords_shibuya (https://www.instagram.com/bonjourrecords_shibuya/)



【Online Store】

https://www.junonline.jp/bonjour-records/



