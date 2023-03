[ダスキン]

~ 周年記念サプライズ、ぞくぞく ~「ポン・デ・リング」20周年、「飲茶」30周年、「フレンチクルーラー」50周年を記念して、『ドーナツ・ソング covered by 菅田将暉』をBGMに起用



株式会社ダスキン(本社:大阪府吹田市、社長: 大久保 裕行)が運営するミスタードーナツでは、2023年に「ポン・デ・リング」が20周年、「飲茶」が30周年、「フレンチクルーラー」が発売50周年を迎えます。記念すべき周年を迎えられた感謝を込めて、たくさんのうれしいサプライズで「ワッ!」と言わせる一年にします。そのはじまりとして、俳優・菅田将暉さんが出演する新TVCM 「今年のミスドはワッ!」篇(15秒)を3月22日(水)から全国で放映開始します。







<ミスタードーナツ新TVCM「今年のミスドはワッ!」篇より>



特別な一年の始まりに、まず公開となる今回の新TVCMでは、1996年にミスタードーナツのCMソングとして書き下ろされた、山下達郎さんの「ドーナツ・ソング」を菅田将暉さんが歌われています。その曲に合わせて、周年を迎えたポン・デ・リングの20周年企画「白いポン・デ・リング」やフレンチクルーラー、飲茶の記念商品が発売されることが紹介されます。菅田将暉さんの「ワッ」と驚く表情にも注目です。

『ドーナツ・ソング covered by 菅田将暉』は、ミスタードーナツショップの店内BGMとしても、3月22日(水)からお聴きいただけます。TVCMとミスタードーナツショップの店内BGMで聴ける、特別なコンテンツです。ぜひお楽しみください。

※店内BGMは3月22日(水)から放送いたします。

※店舗設備により店内BGMを放送していないショップがございます。

※店内BGMでの放送時間はミスタードーナツ公式HPにてご確認いただけます。



■山下達郎さんコメント

「ドーナツ・ソング」は、ミスタードーナツのキャンペーン・ソングとして1996年に制作されました。あれから四半世紀あまり、時代は移り、この歌の舞台だった渋谷公園通りのミスドは残念なことにもうありませんが、歌の中では美しい想い出となって生き続けています。そしてまた今回は、菅田将暉さんの歌唱によって「ドーナツ・ソング」に新しい命が吹き込まれ、よみがえりました。素敵なトラック。自分もこれでまたライブで演れます。



■撮影エピソード

◇周年CMを引き立てる華やかな“紅白仕様”で撮影

今回は赤一色の空間に、白いスーツ姿の菅田さんという、周年CMにふさわしい紅白仕様で撮影しました。台に置かれたテイクアウトボックスに手をかけるシーンでは、監督から「何が入っているんだろう、と期待が膨らんでいく感じを表現してください」という指示を受けた菅田さん。まずはテストで、徐々にトラックインしながら上昇していくカメラの動き、スピードを把握すると、本番ではカメラワークに合わせて、高まっていく菅田さんの胸の内が垣間見えるようなベストスマイルを披露し、あっという間にOKテイクを獲得していました。



◇スロー再生した自らの“驚き顔”のインパクトに大満足!

箱の中のおいしいサプライズに嬉しそうに驚くシーンは、アップの表情を印象的に捉えるべく、撮影した映像をスローモーションで再生できるハイスピードカメラで収録しました。ここではスローになる分、映像の使い所が限られているため、よりインパクトの強い瞬間的な芝居が求められましたが、「リアクションをやや抑え目で」「全体的にコンパクトに」「嬉しさをもっと前面に出して」という細かい演出にも的確に対応していた菅田さん。モニターでプレイバックを確認した際には、スロー再生で徐々に表情が変化していく自らの演技を見て、「めっちゃ驚いてる~(笑)」と、無邪気なコメントがとびだす場面がありました。



■菅田将暉さんインタビュー

――20周年の「ポン・デ・リング」、30周年の「飲茶」、50周年の「フレンチクルーラー」にまつわる思い出やエピソードがありましたらお聞かせください。

「ポン・デ・リング」が20周年なんですね。それは、僕も“世代”なわけですね。(発売当初)10歳ですもん。地元にある1号店によく行っていて、「ポン・デ・リング」ばかり食べていた時期がありました。その後、沢山バリエーションが出ましたけど、なんだかんだで、やっぱりシンプルなポン・デ・リングを一番食べている気がします。



――「飲茶」についてはいかがでしょうか?

「飲茶」はよくセットで食べていました。学生の頃は担々麺が好きだったので、それとドーナツ3個、もしくは「D-ポップ(※)」を学校終わりに食べたり、休みの日に家族で出かけたりする時に食べていました。担々麺がすごく好きな時期があって、ポン・デ・リングがすごく好きな時期もあったし、オールドファッションの時期もありました。ちょっとお茶というノリで店内に入って、ドーナツと飲み物を頼むんですけど、誰かが担々麺や飲茶系を頼むと、つられて「僕も!」って追加する感じでしたね(笑)。

※現在は「ドーナツポップ」という名称で販売しております。



――「フレンチクルーラー」がすごく好きな時期もありましたか?

「フレンチクルーラー」期か「オールドファッション」期のどっちかが最初だったと思います。そこが2強のイメージでしたね。食感も好きで、子供心をくすぐるというか。あの食感、他にないですよね。ホント、あっという間になくなるじゃないですか。溶けていく感じというか。50年売られているって本当にすごいですよね。



――ラストシーンの、菅田さんの驚きの表情にも注目してほしい今回のCMですが、普段の生活の中で、最近“ワッ”と驚かれたエピソードがありましたらお聞かせください。

武道館のライブでステージに立った時の気持ちは、まさに驚き、の感覚だったかもしれません。客席の上の方がせり出ていて急なので、お客さんの視線や声が降ってくるような感覚なんですよ。あんなにたくさんの視線が、上から降ってくるみたいなのは初めてだったので、不思議だったというか。ワッというか、ワーッという感じでしたね。



――テーマの「周年」になぞらえて、菅田さんが今年「〇周年」を迎えるような出来事・趣味は?

音楽は5周年を超えて、俳優業は、そろそろ15周年ですね。16歳からこの仕事を始めたので、もう少しで人生の半分になるんだなと、30歳になった時に思いました。菅田将暉業というか、菅田将暉になってからの人生の方が長くなるんだなと。さっきスタイリストさんから現場で「関西弁は出そうと思って出るの?」と聞かれて。あんまり考えたことなかったんですけど、標準語のイメージがあると言われることもあるので、友達と関西弁で喋ることもありますし、たまにセリフで標準語を喋っている時も、未だに『イントネーションが関西になっています』と注意されることがあるんです。だから、その辺はちょっとファジーなんですけど、関西と東京の半々でミックスされ始めている感覚はあります。



――CMリリース日の前日3/14は「ホワイトデー」ですが、学生時代などもふくめて、「ホワイトデー」の思い出はありますか?

もらった方には、お返ししています。学生時代に、手作りチョコをもらった時は、ちょっと頑張って手作りのお菓子をあげたこともあります。作るのが好きなので、最近もガトーショコラが食べたくなって作りました。



――お菓子作りは難しくないですか?

難しいですよね。オリジナルとかは無理ですけど、今は調べたらいろいろ出てきますし、分量通り、時間通りやれば、それなりにうまくできるので、たまに自分でも作ることがあります。



――実際に「ドーナツ・ソング」を歌ってみての心境の変化や感想を教えてください。

まず、歌詞がすごいです。本当にミスタードーナツのための歌詞というか。そこを訪れる人たちのムードだったり、人とドーナツとの距離感みたいなものが書かれていて。それは今回歌ってみて初めて気付きました。



――歌ってみて苦労されたところはありましたか?

全部難しかったです。今までの自分の歌には無い歌い方で、見当もつかない感じでした。仮歌を歌ってくださった方が山下達郎さん風に歌うのがうまくて。さらっとしているけど、明るくハッピーな感じも漂う歌い方をされていて。自分の声だと、重い話のようになってしまうので、すごく苦労しました。ポップに歌えるようにというのを心掛けました。



――完成した「ドーナツ・ソング」を聴いてみていかがでしたか?

楽しみですね。ほどよいBGMになっていたらいいなと思います。しっかり聴いてもらうというよりは、ちゃんと溶け込んで、なじんでくれることを願っています。



■菅田将暉さんプロフィール

1993年2月21日生まれ、大阪府出身。

2009年「仮面ライダーW」でデビュー。以降、ドラマ・映画・舞台・ラジオなど幅広く活躍中。

近年の主な出演作品は、ドラマ「dele」「3年A組―今から皆さんは、人質ですー」「MIU404」「コントが始まる」、映画「あゝ、荒野」「火花」「アルキメデスの大戦」「タロウのバカ」「糸」「浅田家!」「花束みたいな恋をした」「キャラクター」「キネマの神様」「CUBE」など。2022年は主演ドラマ「ミステリと言う勿れ」(フジテレビ)、源義経役を演じる大河ドラマ「鎌倉殿の13人」、主演映画「百花」などに出演。待機作に、映画「銀河鉄道の父」(2023年5月5日公開予定)、主演映画「ミステリと言う勿れ」(2023年秋公開予定)がある。

2020年9月より、「ドを超える。」をテーマに展開したミスタードーナツ50周年アンバサダーに就任。



■新TVCM「今年のミスドはワッ!」篇 概要

◇CMタイトル :商品周年「今年のミスドはワッ!」篇(15秒)

◇出演 :菅田将暉

◇放映開始日 :2023年3月22日(水)

◇放映地域 :全国(一部エリアを除く)

◇CM本編URL :https://youtu.be/EH6Xqv5USJ8



■新TVCM「今年のミスドはワッ!」篇 ストーリーボード

※ストーリーボード画像の二次使用はご遠慮ください。







菅田さんV.I.)

ミスタードーナツ♪





















菅田さんOFF)

周年の









感謝を込めて、









美味しいサプライズを次々と!







今年のミスドは



菅田さん)

ワッ!





■「ワッ!」特設キャンペーンサイト

今年、ミスタードーナツは、そのおいしさ、あたらしさ、なつかしさで、みんなをワッ!と言わせ、ワクワクするサプライズでお迎えします。

詳細については、下記キャンペーンサイトをご覧ください。

◇特設キャンペーンサイトURL:https://www.misterdonut.jp/2023_misdo_wa/



■周年記念商品関連 今後の予定

2023年 3月22日(水):『ドーナツ・ソング covered by 菅田将暉』を店内BGMで放送開始

Twitter 「#周年ドドドキャンペーン」開始

2023年 4月下旬 :『ドーナツ・ソング covered by 菅田将暉』スペシャルムービー公開予定

記念デザインテイクアウトボックス展開予定

2023年 6月 :ポン・デ・リング20周年記念商品「白いポン・デ・リング」発売予定



2023年 夏 :フレンチクルーラー50周年記念商品発売予定

2023年 秋 :飲茶30周年記念商品発売予定(飲茶取り扱いショップのみ)

※詳細は決まり次第、ニュースリリースや公式ホームページにてお知らせいたします。



■Twitter「#周年ドドド」キャンペーン概要





ミスタードーナツ公式Twitterアカウント(@misterdonut_jp)

をフォローの上、キャンペーン期間中に「#周年ドドド」と、各商品のハッシュタグ「#ポン・デ・リング」「#フレンチクルーラー」「#飲茶」のいずれかを付けて、各商品の思い出を投稿ください。投稿くださった方から選考で30名様には、キャンペーン終了後に投稿文を、キャンペーンサイト、店頭販促物、および各種SNS(Twitter/Instagram/メルマガ)に掲載&ギフティ1,000円分をプレゼントいたします。さらに抽選で70名様には、ギフティ1,000円分をプレゼントいたします。



◇応募方法

1.Twitterでミスタードーナツ公式Twitterアカウント(@misterdonut_jp)をフォロー。

2.「#周年ドドド」と、各商品のハッシュタグ「#ポン・デ・リング」、「#フレンチクルーラー」、「#飲茶」のいずれかを付けて、各商品の思い出をツイート。



◇応募期間

2023年3月22日(水)10:00 ~ 2023年4月11日(火)23:59













企業プレスリリース詳細へ (2023/03/16-11:16)