[パナソニック株式会社]

OKAMOTO'Sのハマ・オカモトが登場。







Hi-FiオーディオブランドTechnics(テクニクス)の完全ワイヤレスイヤホン「EAH-AZ80」の発売を記念して、音楽ナタリーにて6月30日(金)から特集記事を順次公開中です。4組のゲストにAZ80を試してもらい、その性能や魅力を語っていただきました。第1弾は、音楽クリエイターのヒャダイン。そして第2弾には、OKAMOTO'Sのメンバーで、ベーシストとしてさまざまなアーティストのサポートも務めるハマ・オカモトが登場。7月14日(金)より記事を公開します。ぜひ「ハマ・オカモト meets Technics」の記事をご覧ください。第3弾以降のゲストも順次発表予定です。







▼Technics「EAH-AZ80」|4組のアーティスト / クリエイターが語る、新作ワイヤレスイヤホン「EAH-AZ80」の魅力

https://natalie.mu/music/pp/technics_az80



▼ハマ・オカモト(OKAMOTO'S) meets Technics特集|作り手のこだわりを再現する高音質ワイヤレスイヤホン

https://natalie.mu/music/pp/technics_az80_hamaokamoto



第2弾 ハマ・オカモト(OKAMOTO'S)

◆プロフィール



1991年東京生まれ。ロックバンドOKAMOTO'Sのベーシスト。さまざまなミュージシャンのサポートも行い、2013年には日本人ベーシストとしては初の米国Fender社とエンドースメント契約を結んだ。ラジオやテレビ、雑誌などあらゆるフィールドで活躍しており、2020年5月にはムック本「2009-2019“ハマ・オカモト”とはなんだったのか?」を発売。TOKYO FM「THE TRAD」、テレビ朝日「ハマスカ放送部」、NHK「沼にハマってきいてみた」に出演中で、音楽ナタリーでは細野晴臣、安部勇磨(neveryoungbeach)との鼎談連載「細野ゼミ」に参加している。OKAMOTO'Sとしては、2022年7月に東京・NHKホールでライブイベント「90'S TOKYO BOYS IN HALL SPECIAL ~アフタースクール~」を開催。2023年5月にテレビアニメ「Dr.STONE」のエンディングテーマ「Where Do We Go?」を収録したシングルをリリースし、6月からはTHE BAWDIESとのスプリットツアー「ON STAGE」で各地を回っている。



Technics(テクニクス)について

パナソニックグループのHi-Fiオーディオ製品のブランド名です。

Technicsは、音と人との関係を大切に思い、音楽を愛するすべての人々に音楽の感動を提供し続け、世界中の音楽文化の発展に貢献したいと考えています。



◆完全ワイヤレスイヤホン EAH-AZ80



TechnicsがHi-Fiオーディオ機器の開発で長年培われた音響技術の粋を注いだ完全ワイヤレスイヤホン。10mmドライバー×アルミニウム振動板が搭載されており、低域から高域まで再現性の高いクリアな音を楽しむことができる。ノイズキャンセリングの性能は業界最高クラス(※1)。長時間の使用でも疲れにくい “コンチャフィット形状”を採用しているほか、業界初(※2)の3台マルチポイント接続にも対応している。



※1:国内のノイズキャンセリング機能付き完全ワイヤレスイヤホン市場において。JEITA(一般社団法人 電子情報技術産業協会)基準に則る。 2023年3月31日現在。当社調べ。

※2:OSアカウントやIDで連携しなくても動作するマルチポイント機能として業界初。2023年3月31日現在。2023年6月15日発売製品。当社調べ。



