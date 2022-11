[三栄]



株式会社三栄(本社所在地:東京都新宿区、代表取締役社長:伊藤秀伸)は、2022年11月26日より『GENROQ(ゲンロク) 2023年1月号』を発売いたします。いつの時代も先端を走る「ポルシェ」を特集テーマとしたゲンロク1月号。最新ポルシェの情報が満載の一冊です。







GENROQ(ゲンロク)2023年1月号

11月26日発売

本誌カラー224ページ

定価1100円(税込)

ゲンロク 2023年1月号 | 三栄 (sun-a.com)



いつの時代も先端を走る「ポルシェ」特集。

マクラーレン・アルトゥーラのサーキット試乗、新型フェラーリ296GTS詳報。

THE BATTLE特集……etc。



最新ポルシェの情報が満載。

スーパースポーツの刹那を写真家・小林邦寿が切り取るグラビア連載。

言いたい放題、清水和夫×渡辺敏史。









【4リッター水平対向6気筒NA対決】

911GT3 vs 718ケイマンGT4 RS

【サスセッティングの妙味】

911GT3 RS

【NEW COMER】

911ダカール/911カレラT





【タイプ992再考】

911GT3/911カレラ4GTS/911カレラ・カブリオレ

【ハイパフォーマンス4ドアBEVの哲学】

タイカンターボS vs メルセデスAMG EQS 53 4マティック+









GENROQ(ゲンロク)2023年1月号は11月26日発売。

本誌カラー224ページ

定価1100円(税込)。

ゲンロク 2023年1月号 | 三栄 (sun-a.com)





■株式会社三栄について

三栄は70年以上の歴史の中で自動車、レース関連の雑誌を中心に刊行を続け、その活動のなかで蓄えられた様々なリソースや業界内外との多様なネットワーク、専門性の高い知識とアーカイブを武器に、スポーツ、ファッション、アウトドアなど様々なジャンルに裾野を広げてきました。雑誌やイベント等を通じて、ブランド力を高め、ウェブや映像でもコンテンツを大きく展開しています。



代表取締役:伊藤秀伸

創業:昭和22年10月

設立:昭和27年9月17日

資本金:9,800万円

従業員:141名



〒163-1126

東京都新宿区西新宿6-22-1

新宿スクエアタワー26F



三栄公式ウェブ:https://san-ei-corp.co.jp/





2022年11月26日

株式会社三栄



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/26-12:46)