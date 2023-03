[プラザスタイル]

株式会社スタイリングライフ・ホールディングス プラザスタイル カンパニー(東京都新宿区)は、2023年3月10日(金)から4月6日(木)まで、全国のPLAZA・MINiPLAにて、プラザスタイルがマスターライセンスを保有するプロパティ『PEZ(ペッツ)』デザインの限定コスメをはじめ、春の新作コスメを展開するプロモーション「Brand New Cosmetics(ブランニュー コスメティクス)」を開催します。







3月10日(金)スタート!全国のPLAZA・MINiPLAで、春の新作コスメプロモーションを開催します。PLAZAの人気コスメが、キャラクターヘッドのついたコレクタブルなディスペンサーでおなじみのキャンディ『PEZ(ペッツ)』とコラボレーション!コスメ好きの方も、PEZコレクターの方も見逃せない、スペシャルなPLAZA・MINiPLA限定アイテムが集結します。



PLAZAコスメのベストセラー「ラブライナー リキッドアイライナー」や、話題沸騰中の韓国コスメ「ミルクタッチ オールデイ ボリューム&カールマスカラ」が、キュートなPEZデザインに。そのほかスキンケア、ヘアケアの人気アイテムも、PEZデザインで登場します。レトロでポップなPEZのディスペンサーアートや、パステルトーンでPEZのキャンディモチーフをオンした、かわいすぎるアイテムをぜひチェックしてみてください。



商品ラインアップはプロモーション特設ページからご覧いただけます。



●プロモーション特設ページ:https://www.plazastyle.com/bnc2023ss?press=bnc0303





PEZ コラボレーションコスメ ラインアップ(一部)















その他、商品ラインアップはプロモーション特設ページからご覧いただけます。

プロモーション情報









PLAZA 春の新作コスメプロモーション

「Brand New Cosmetics」



期間:2023年3月10日(金) ~ 4月6日(木)



