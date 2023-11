[株式会社バロックジャパンリミテッド]

11月23日(木)よりSHEL’TTER WEBSTORE、rienda11店舗限定で発売予定



株式会社バロックジャパンリミテッド(本社:東京都目黒区、代表取締役社長:村井博之)が展開するファッションブランド rienda(リエンダ)はモデル・タレント藤井サチ氏とコラボレーションアイテム第二弾を11月23日(木)より発売いたします。







モデルとして活躍する藤井サチ氏は普段よりスタイルが良く見える洋服選びを意識しており、今回のコレクションでも美しくみえるシルエットや、着心地のよい素材感にこだわりました。

藤井サチ氏らしい柔らかな印象のパステカラーを基調とした女性らしいカラーバリエーションとなっております。

コラボレーションアイテムは、11月23日(木)よりSHEL’TTER WEBSTORE(https://www.rienda.vc)

と、rienda11店舗限定で発売いたします。

※ルミネエスト新宿店、渋谷109店、ららぽーと横浜店、ルミネ立川店、ルクア大阪店、ラゾーナ川崎店、ららぽーと船橋店、名古屋パルコ店、梅田HEP FIVE店、ソラリアプラザ店、札幌店



発売アイテム







☑︎ツイードKnit CD TOP

BLK/GRN/PNK/BLU

¥9,240(tax in)

(110GAA01-0030)





☑︎ブロイダリーチュールBLS

BLK/BEG/L-BLU

¥8,800(tax in)

(110GAA01-0080)





☑︎フロントボタンスリット Knit OP

BLK/L-BRN/PUR

¥13,200(tax in)

(110GAA01-0040)





☑︎ベロアPKTテーパードDENIM PT

D-BLU

¥16,500(tax in)

(110GAA01-0100)





☑︎ピークドラペルチェスターCT

BEG/GRY

¥30,800(tax in)

(110GAA01-0090)



限定ノベルティ









☑︎SRストール

L-YEL/L-PNK

コラボアイテムを含む税込¥20,000以上ご購入のお客様に先着順でプレゼント!



第二弾発売を記念した来店イベントも開催





【 rienda × 藤井サチ 発売記念「接客イベント」】

イベント日時:2023年11月23日(木)9:30~10:30

会場:ルミネエスト新宿 B1F riendaにて開催

11月23日(木)riendaルミネエスト新宿店にて「sachi×rienda」の商品を込む税込¥20,000以上お買い上げを条件に抽選で5名様に「接客イベント」参加チケットを配布いたします。



イベントの詳細は以下rienda公式BLOGよりご確認ください。

https://ameblo.jp/rienda-girls/entry-12818520267.html



発売詳細





【 商品取扱店舗、ONLINE STORE 】

< SHEL’TTER WEBSTORE >

2023年11月23日(木)AM 10:00~ 発売開始予定

< 店舗 >

2023年11月23日(木)発売予定

※発売日は店舗により異なる場合が御座います。

About 『藤井サチ』







藤井サチ

モデル・タレント



1997年、東京都生まれ。2012年に『ミスセブンティーン2012』に選ばれ、同誌の専属モデルとなった後、2017年からはファッション誌『ViVi』(講談社)の専属モデルとして活動。最近ではTOKYO MX「堀潤モーニングFLAG」やテレビ朝日「ビートたけしのTVタックル」などにも出演。ジャンルに囚われず、活躍の場を広げている新世代モデル。



■Instagram:https://www.instagram.com/sachi_fujii_official/?hl=ja

■Twitter :https://twitter.com/sachi_fujii_

■YouTube :https://www.youtube.com/channel/UCHoahZ97lRe8wSHkPBst16Q



【 rienda BRAND CONCEPT】

女性らしさに大人なエッジを効かせ

艶やかさに人を魅了させる

そんなセンシュアルなデザインを表現

~The beauty of being yourself is essential~



rienda WEB STORE: https://www.ec-store.net/sws/r/rSRIENDA/

rienda Instagram:@rienda_official

rienda Twitter(X):@_rienda



<会社概要>

・名称:株式会社バロックジャパンリミテッド( 東証プライム・証券コード 3548)

・創業:2000 年 3 月

・ 代表者:代表取締役社長 兼 最高経営責任者 村井 博之

・所在地:〒153-0042 東京都目黒区青葉台4-7-7 住友不動産青葉台ヒルズ

(企業サイト):https://www.baroque-global.com

(公式通販サイト):https://www.ec-store.net/



