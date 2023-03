[日本コカ・コーラ株式会社]

「毎ドラ部 飛行船」が東京・有明の空に3月20日(月)から3月24日(金)まで最大5日間運航



コカ・コーラシステムは、基幹コーヒーブランド「ジョージア」において、史上最大規模となるブランド刷新を行い、新ブランドキャンペーンメッセージ「毎日って、けっこうドラマだ。」を、2023年3月20日(月)よりスタートします。これに伴い、本ブランドキャンペーンの中核活動として、「ジョージア」ブランド初となるユーザー参加型体験コンテンツ「毎ドラ部presented by GEORGIA(以下、「毎ドラ部」)」(https://mydrabu.georgia.jp)を、2023年3月20日(月)より、ウェブサイト上に開設します。





「毎ドラ部」では、ユーザーが、日常の一コマを切り取った写真を印象的なイラストに変換することができる「AIイラストメーカー」機能をはじめ、撮影場所を「毎ドラ部」のサイト内、マップ上に登録・シェアができる「聖地登録」、講談社の人気コミックス7作品とタイアップをして、まるで漫画の表紙や登場人物になれる限定企画「ジョージア毎ドラ部ヒーローズ supported by KODANSHA 人気コミックス わたしが表紙ジェネレーター」体験など、ブランドキャンペーンメッセージを実際に体験して楽しめるオリジナルコンテンツを提供します。



また、新「ジョージア」のスタートにあわせて、新しいブランドロゴがデザインされた「毎ドラ部 飛行船」が、2023年3月20日(月)から3月24日(金)の最大5日間、東京・有明エリアを運航※し、その後、「毎ドラ部」に日常を彩る空を舞台にした「スカイスナップ」機能の追加を予定しています(3月27日(月)スタート予定)。「スカイスナップ」は、「毎ドラ部 飛行船」に搭載されたカメラで、空から映る日常の一コマを、ユーザーが切り取って楽しめるコンテンツです。

※飛行船の運航状況は、天候等の影響により、予定が変更になる場合があります。

「ジョージア」は、「毎ドラ部」の参加型体験コンテンツの提供を通じて、何気ない日常も、ドラマにあふれていることに気づいていこう、という前向きなブランドメッセージを発信していきます。







新ブランドキャンペーンメッセージ「毎日って、けっこうドラマだ。」 スタート





「ジョージア」は、これまでも力強いキャンペーンメッセージを通じて、日本国内におけるコーヒーカルチャー形成の一端を担ってきました。そして、このたびの「ジョージア」のブランド刷新に伴い、「毎日って、けっこうドラマだ。」を新しい「ジョージア」のブランドキャンペーンメッセージに掲げ、ジョージアを飲むすべての人に、何気ない毎日にも幸せがあることに気づいてもらいたい、というブランドメッセージを伝えるコミュニケーション活動を積極的に展開します。





「ジョージア」オリジナル参加型体験コンテンツ「毎ドラ部 presented by GEORGIA」とは









「毎ドラ部 presented by GEORGIA」URL: https://mydrabu.georgia.jp

「毎ドラ部」は、新ブランドキャンペーンメッセージ「毎日って、けっこうドラマだ。」を体現する、消費者の毎日に寄り添った体験施策を集約する「ジョージア」ブランドオリジナルのコンテンツです。

2023年3月20日(月)のサイトオープン時は、メインコンテンツとなる「AIイラストメーカー」(https://mydrabu.georgia.jp/illust/aimaker/)や講談社の人気コミックス7作品とタイアップをした「ジョージア毎ドラ部ヒーローズ supported by KODANSHA 人気コミックス わたしが表紙ジェネレーター」を楽しむことができ、その後、「毎ドラ部 飛行船」と連動したオリジナルコンテンツ「スカイスナップ」が追加されます。コンテンツは、順次機能を拡充していき、これまでにない「ジョージア」ブランドを消費者が体感できる参加型体験コンテンツのプラットフォームとして活用していきます。







体験施策1:人気イラストレーター2名を起用した「AIイラストメーカー」



「AIイラストメーカー」は、消費者が撮影した写真を人気イラストレーターのタッチに変換し、何気ない日常の一コマをドラマチックなイラストに仕上げることができます。サイト内では生成したイラストを、日本全国のマップ上に撮影場所とともにコメントを登録することができます。登録された場所は、“ジョージアの聖地”として、マップ上に表示、蓄積されていき、消費者は他のユーザーの聖地投稿を見て楽しむこともできます。

イラストを手掛けたのは、若者の日常を切り取ったシーンをセンチメンタルなタッチで描き、ミュージックビデオをはじめ、ジャンルを問わず活躍する実力派イラストレーターの「ゆりぼう」さんと、自身のイラストをNFT領域にも展開し、ポップなトーンがZ世代から絶大な支持を得ているイラストレーターの「ダニエル」さんの2名です。それぞれの特徴的なイラストが、消費者の日常をドラマチックに仕上げます。

https://mydrabu.georgia.jp/illust/illustrator/



◆ゆりぼう

2016年頃からSNSに絵を投稿し始め、2021年にフリーランスのイラストレーターへ転職。MVや装画、PRなどのイラストやアニメーションを手掛ける。

Twitter: https://twitter.com/yr_boubou

HP: https://yuribou.wixsite.com/yuribou



◆ダニエル

東京都在住。ショートカット偏愛家/イラストレーター。2019年より活動を開始。ショートヘア好きが高じ、「ショートカット女子」をアイコンに感情と物語が聴こえる絵を目指してSNSを中心に作品を発表している。

Twitter: https://twitter.com/danyl_robamimi

Instagram: https://www.instagram.com/danyl_robamimi/





●「AIイラストメーカー」https://mydrabu.georgia.jp/illust/aimaker/

使い方「カメラロールの中からイラスト変換したい画像をアップロード」→「2名の人気イラストレーターからお好みイラストタッチを選択」→「イラストが複数パターン生成されるので、自分の好みのテイストを選択」→「イラスト化完成」









体験施策2:「ジョージア毎ドラ部ヒーローズ supported by KODANSHA 人気コミックスわたしが表紙ジェネレーター」



「わたしが表紙ジェネレーター」は、講談社の人気コミックス7作品とタイアップをして、カメラロールの写真使って、まるで漫画の表紙や登場人物になれる、3月20日(月)から8月31日(木)の期間限定体験型コンテンツです。

ジョージア製品を購入、特設サイトにアクセスしてJANコードを読み取ると、好きな漫画フレームが選べます。そのフレームに自身のカメラロールの写真を重ね合わせることで、表紙風画像が生成されます。表紙風画像に加え、人気コミックスの漫画シーンがランダムに登場、画像内で主人公が語り掛けるシーンに自身の名前等の文字が入力でき※2、漫画に登場させることができます。

※2 文字の入力は4文字以内、ひらがな・カタカナ・漢字が使用可能です。



◆講談社の人気コミックス7作品の紹介 *順不同

「ブルーロック」

「パリピ孔明」

「ハコヅメ~交番女子の逆襲~」

「転生したらスライムだった件」

「ブルーピリオド」

「ちはやふる」

「のだめカンタービレ」

実施期間:2023年3月20日(月)~2023年8月31日(木)

(C)金城宗幸・ノ村優介 (C)四葉タト・小川亮 (C)泰三子 (C)伏瀬・川上泰樹 (C)山口つばさ (C)末次由紀 (C)二ノ宮知子/講談社



体験施策3:「毎ドラ部 飛行船」と連動した「スカイスナップ」



「毎ドラ部 飛行船」と連動したオリジナルコンテンツ「スカイスナップ」も3月27日(月)にローンチ予定です。「スカイスナップ」は、日常の何気ない瞬間に見上げる “空”を別の視点から楽しめるよう、飛行船に搭載されたカメラが撮影した画像を、誰でもサイトからダウンロードすることができます。“その時、その場所でしか、見られない空”、そんな瞬間を切り取って楽しめる機能です。



「ジョージア」ブランドサイト: https://www.georgia.jp/

「毎ドラ部 presented by GEORGIA」サイト: https://mydrabu.georgia.jp

「ジョージア」公式Twitter: https://twitter.com/GEORGIA_JAPAN

「ジョージア」公式Instagram: https://www.instagram.com/georgia_mydrabu



