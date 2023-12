[株式会社セルシス]

CLIP STUDIO PAINTとペンタブレットなどを会場限定のセットで特価販売



セルシスは、12月30日(土)~31日(日)に開催されるコミックマーケット103に出展し、「C103限定クリエイター応援キャンペーン」を実施します。また、本日12月15日(金)より、コミックマーケット103に来場できない方向けに、「アイドルマスター シャイニーカラーズ」とコラボレーションした「CLIP STUDIO PAINT PRO Ver.2.0買い切り版 限定パッケージ」を、数量限定・期間限定で創作応援サイト「CLIP STUDIO」でオンライン販売します。







▼詳しい情報は、「クリップスタジオ C103」で検索

https://www.clipstudio.net/promotion/c103/



「C103限定クリエイター応援キャンペーン」では、「アイドルマスター シャイニーカラーズ」とのコラボレーションによる「CLIP STUDIO PAINT PRO Ver.2.0 買い切り版 オリジナルアクリルフィギュア付き コラボパッケージ」や、セルシス製品が毎日、日替りで最大53%OFFになる「日替り割」での会場限定販売を実施します。(*1)



また、ブースでセルシス製品をご購入いただいた方には、「アイドルマスター シャイニーカラーズ 特製クリアファイル」(非売品)をもれなくプレゼントします。(*2)さらに、アイドルマスター シャイニーカラーズコラボ限定グッズが当たるSNSキャンペーンも実施します。



セルシスは、東2ホール、東4ホールの画材ブースに出展します。ワコム史上最高のこだわりを結集した「Wacom Cintiq Pro 17/22」などの液晶ペンタブレットを、イラスト・マンガ・Webtoon・アニメーション制作アプリ「CLIP STUDIO PAINT」とあわせて体験いただけるほか、Galaxy Tab Sシリーズ、Galaxy S23 Ultra、Surface Pro 9、Surface Laptop Studio、NEC LAVIE Tab、iPad Proや、サードウェーブ、ユニットコム、マウスコンピューターなど、国内主要BTOメーカーの最新デバイスで「CLIP STUDIO PAINT」の最新機能と描き心地をお試しいただけます。



コミックマーケット103

■開催日

12月30日(土)~31日(日)



■会場

東京ビッグサイト



■セルシスブース

・東2ホール ワコムxクリップスタジオブース



体験コーナー展示予定

・Galaxy Tab Sシリーズタブレット・スマートフォン

・Galaxy S23 5G Ultra

・Wacom Cintiq Pro 27

・Wacom Cintiq Pro 17/22

・Wacom Cintiq 16/22

・Wacom One 12/13 Touch

・ユニットコム iiyama SENSE-15FH043-C-UCZS-CSP

・マウスコンピューター DAIV Z4-I7I01SR-A

・NEC LAVIE T1295/DAS

・iPad / iPad Pro

・CLIP STUDIO TABMATE



・東4ホール サムトレーディングxクリップスタジオブース



体験コーナー展示予定

・Galaxy Tab Sシリーズタブレット

・Galaxy S23 5G

・Wacom Cintiq 16

・Wacom One 12/13 Touch

・Surface Pro 9

・Surface Laptop Studio

・サードウェーブ raytrek R5-AA5S

・iPad / iPad Pro

・CLIP STUDIO TABMATE





■C103限定クリエイター応援キャンペーン

▼日替り割(*1)

下記の各製品を1日30本限定で大特価の日替り価格で販売します。(*3)

12月30日(土)

・CLIP STUDIO PAINT EX + Wacom One12セット

・CLIP STUDIO PAINT PRO +Wacom One12セット

・CLIP STUDIO PAINT EX + CLIP STUDIO TABMATE



12月31日(日)

・CLIP STUDIO PAINT PRO + Wacom One13Touchセット

・CLIP STUDIO PAINT EX + Wacom One13Touchセット

・CLIP STUDIO PAINT PRO + CLIP STUDIO TABMATE



▼コミケ103限定!「CLIP STUDIO PAINT PRO Ver.2.0 買い切り版 オリジナルアクリルフィギュア付き コラボパッケージ」

コラボを記念して、コラボ衣装を着用したコメティックのアクリルフィギュアがセットされた「CLIP STUDIO PAINT PRO Ver.2.0 買い切り版[Windows / macOS]」を販売します。



また、会場に来られない方向けに数量限定・期間限定で、創作応援サイト「CLIP STUDIO」でオンライン販売します。

購入ページはこちら https://www.clip-studio.com/clip_site/tool/items/cspp_shinycolors_set



・会場限定版価格:7,000円(税込)

・CLIP STUDIO ストア価格:6,500円(税込・送料無料)





コミケ103会場で販売される会場限定版には、さらにA3クリアポスターも付属します。



※CLIP STUDIO ストアでお買い上げの場合、クリアポスターは付属しません。



▼購入特典1

ブースでセルシス製品をご購入いただいた方には「アイドルマスター シャイニーカラーズ 特製クリアファイル」(非売品)をもれなくプレゼントします。(*2)



▼購入特典2

ブースで3,000円以上ご購入の方には、CLIP STUDIO PAINTのオリジナルモバイルスタンドをもれなくプレゼントします。(*2)名刺スタンドとしても活用可能です。



■コミックマーケット103限定SNSキャンペーン企画

キャンペーン開催期間中にCLIP STUDIO PAINTの公式X(旧Twitter)アカウントをフォローして、キャンペーン対象ポストをリポストするだけで、抽選で30名様に「アイドルマスター シャイニーカラーズコラボグッズ」が当たるSNSプレゼントキャンペーンを実施します。



参加方法:

1.CLIP STUDIO PAINT(クリスタ)公式X(旧Twitter)アカウント(@clip_celsys)をフォロー

2.12月15日(金)にCLIP STUDIO PAINT(クリスタ)公式X(旧Twitter)アカウントから投稿されるキャンペーンポストをリポスト

開催期間:

12月15日(金)~12月31日(日)16:00まで

賞品一覧:

・A賞(5名):キャストサイン色紙(1枚に3名のキャストのサインが入っています)

川口莉奈(斑鳩ルカ)・三川華月(鈴木羽那)・小澤麗那(郁田はるき)

・B賞(5名):特大A1サイズ タペストリー

・C賞(5名):CLIP STUDIO PAINT PRO Ver.2.0 買い切り版 オリジナルアクリルフィギュア付き コラボパッケージ

・D賞(15名):コラボ限定衣装 特製クリアファイル



詳しくはこちら:https://www.clipstudio.net/promotion/c103/







▼「アイドルマスター シャイニーカラーズ」作品概要



『アイドルマスター シャイニーカラーズ』とは

2018年に『アイドルマスター』シリーズのひとつとしてサービスを開始。

ゲーム展開からはじまり、ゲーム以外にもライブイベント、グッズ、CD、ラジオなど幅広い展開を見せております。

2024年春にTVアニメ放送が決定し、TV放送に先駆けて2023年10月27日より全3章の劇場先行上映をしております。

さらに、新作アプリゲーム『アイドルマスター シャイニーカラーズ Song for Prism』も好評配信中です。

これからも羽ばたいていくアイドルたちの応援を、よろしくお願いいたします!



アイドルマスター シャイニーカラーズ公式サイト

https://shinycolors.idolmaster.jp/

アイドルマスター シャイニーカラーズ Song for Prism公式サイト

https://shinycolors-song-for-prism.idolmaster-official.jp/





▼enza対応ゲーム「アイドルマスター シャイニーカラーズ」作品概要

2018年4月24日より配信開始された、アイドル育成&ライブ対戦ゲームです。

ゲームプラットフォーム “enza”、iOS/Android のアプリ版にて配信中で、総プレイヤー数は600万を突破しています。

プレイヤーは芸能事務所「283プロダクション」のプロデューサーとなり、新人アイドルをレッスンやお仕事で育成し、コミュニケーションで絆を深め、トップアイドルへ導く内容となっております。





*1 日替り割は他の割引との併用はできません。日替り割は数に制限があります。また、お一人あたり2本までの販売とさせていただきます。

*2 数に限りがありますので無くなり次第、配布終了とさせていただきます。

*3 CLIP STUDIO PAINTはVer.2.0 1デバイスプラン 買い切り版 [Windows / macOS]でのご提供です。セット販売価格は会場で発表させていただきます。





株式会社セルシスについて

セルシスは、「クリエイションで夢中を広げよう」をミッションに掲げ、クリエイションを取り巻くすべての人をデジタル技術でサポートします。

イラスト・マンガ・Webtoon・アニメーション制作アプリ「CLIP STUDIO PAINT」や「CLIP STUDIO」などの創作活動をサポートするサービスを通じて、世界中のみなさまが、クリエイションを通じた多彩な体験を楽しんでいただけるよう支援を行ってまいります。



セルシスコーポレートサイト:https://www.celsys.com/

X:https://twitter.com/clip_celsys

YouTube:https://www.youtube.com/c/CLIPSTUDIOchannel

Instagram:https://www.instagram.com/clipstudioofficial/

TikTok:https://www.tiktok.com/@clipstudioofficial



お問い合わせ先

株式会社セルシス 広報担当 古野 / 高橋

〒160-0023 東京都新宿区西新宿4-15-7 パシフィックマークス新宿パークサイド 2F

e-mail:press@celsys.com



