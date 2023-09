[株式会社Cygames]

レンとヒナ、正義と悪のバトルの行方は?



TVアニメ「シャドウバースF」は朝9時30分から、テレビ東京系6局ネットにて好評放送中!本日は9月9日(土)朝9時30分から放送の第60話のあらすじ&先行カットをご紹介いたします!

また、大阪のツリービレッジにて『TVアニメ シャドウバースF×サンリオキャラクターズ』POP UP SHOPが9月13日まで開催中です!





第60話『悪の美学に溺れて消えろっ!』先行カット&次回予告動画

















第60話「悪の美学に溺れて消えろっ!」

▼あらすじ▼

ヒナがプレイした新たなアミュレットカード「猛毒の湿地」。このカードの恩恵を受けるフォロワーたちの猛攻は凄まじく、レンは最大のピンチに陥ってしまう! ピンチをチャンスに変えるのがレンのシャドバの真骨頂。しかし、逆転のきっかけを掴み切れないまま、レンはあっという間に危険水域まで体力を減らされてしまう。だがレンは、最高のバトルだと笑顔を見せ、ヒナを理解しようとまっすぐな眼差しを向ける。その姿にたじろいでしまうヒナ。反発する二人のバトルの決着は、近い。



▼staff▼

シナリオ:伊神貴世、磯崎倫太郎

絵コンテ:川口敬一郎、山本天志

演出:一居一平、山本天志

演出助手:山根幹史

総作画監督:原田大基、島沢ノリコ

作画監督:白鳥弘公、CHOI HEE EUN、HWANG MI JUNG、CHO JUNG HWA、LEE MI KYUNG、KIM HYUN AH、SIM MYEONG JU

作画監督補佐:戸丸昌洋、藤木奈々、菱沼優子



TVアニメ『シャドウバースF』第60話予告動画はコチラ⇒https://youtu.be/t2NxFZEbBmc



第1話~最新の第59話まで無料配信中!







YouTube「テレビ東京公式 あにてれちゃんねる」では

TVアニメ「シャドウバースF」の第1話から、最新の第59話まで無料配信中!

第60話放送前に是非ご覧ください!

TVアニメ「シャドウバースF」第59話はコチラ ⇒https://www.youtube.com/watch?v=OFMvRxbXMk4



『TVアニメ シャドウバースF×サンリオキャラクターズ』POP UP SHOP 大阪のツリービレッジにて開催中!







東京で好評だった『TVアニメ シャドウバースF×サンリオキャラクターズ』POP UP SHOPが、大阪のツリービレッジでも開催中!ドラグニルを探すとプレゼントが当選するキャンペーンや、購入特典なども実施中です。



・開催日時&場所

テレビ局公式ショップ~ツリービレッジ~ 大阪店

2023年9月1日(金)~9月13日(水) 営業時間:11時00分~21時00分



詳細はツリービレッジ公式サイトをご確認ください。



・ツリービレッジ公式サイト

⇒ https://tree-village.jp/news/014230.html



番組概要









タイトル:TVアニメ「シャドウバースF」

放送日時:毎週土曜日朝9時30時~ 放送中

放送局:テレビ東京系6局ネット



【イントロダクション】

ワールドランキング上位者となり、新たな“最強のシャドバプレイヤー”となったライト。セブンシャドウズへの挑戦権を獲得したライトたちは、巨大な浮島「シャドウエリア」へと招かれる。

バトルはライトたちとセブンシャドウズのチーム戦。各エリアに配置されたセブンシャドウズと勝負し、先に5勝したチームが勝者となる。

アーク、アークルーラー、そしてセブンシャドウズ。すべての真実は、バトルの果てに――。世界の行く末を決める、大いなる試練が始まる!!



【STAFF】

監督:川口敬一郎

副監督:林直孝

シリーズ構成:磯崎輪太郎 赤尾でこ

アートディレクター:ぽんず

キャラクター原案:岡田学彌 みけぼし ヘスン おにねこ

キャラクターデザイン:原田大基

フォロワー監督:北川大輔

サブキャラクターデザイン:新田靖成

デジフレデザイン:宮川知子

プロップデザイン:岩永悦宜

色彩設計:佐藤直子 品地奈々絵

美術監督:鐘權濱

美術設定:緒川マミオ

モニターグラフィックス:sankaku

3DCGディレクター:大嶋慎介(DEEN DIGITAL)

撮影監督:中村雄太 浅川茂輝 越山麻彦



編集:平木大輔

音響監督:飯田里樹

音楽:池頼広

音響制作:ソニルード

アニメーション制作:ZEXCS



【CAST】

天竜ライト:上村 祐翔

蜜田川イツキ:山村 響

真壁スバル:浦 和希

ドラグニル:井澤 詩織

ジェントルマン:森久保 祥太郎

風祭レン:武田 羅梨沙 多胡

小鳥遊ツバサ:富田 美憂

白銀ミカド:榊原 優希

邪星リョウガ:逢坂 良太

乙坂シオン:集貝 はな

ほか



公式HP: https://anime.shadowverse.jp/

公式X(Twitter): @shadowverse_anm

公式YouTubeチャンネル:

https://www.youtube.com/channel/UC-JGJyM34ZzX-EUkIzIwrLA

YouTube「テレビ東京公式 あにてれちゃんねる」(1話~最新話まで無料配信中):

https://www.youtube.com/@anitele_tx



*画像を使用の際は、下記のコピーライト表記の記載をお願いいたします。

(C) アニメ「シャドウバースF」製作委員会・テレビ東京

(C) 2023 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L642921



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/08-14:16)