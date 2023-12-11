［株式会社セルシス］

セルシスと株式会社アイビスが共催した、デジタル塗り絵コンテスト「塗りマス！」第二十六回の審査結果を、本日12月11日（月）に発表しました。



第二十六回は、enza対応ゲーム「アイドルマスター シャイニーカラーズ」の総勢28人をお題として、可愛いアイドル達を彩った素敵な塗り絵作品を多数ご応募いただきました。応募数はイラスト2,586件、タイムラプス動画670点の合計3,256点となりました。



審査結果はこちら：https://www.clipstudio.net/promotion/nurimas/







「塗りマス！」は、コンテストサイトからダウンロードした線画を自由な端末／アプリで彩色し、X(旧Twitter)にハッシュタグをつけて投稿することで応募できるコンテストです。今回の開催を含むこれまでの総応募数は、合計で12万4千点を超えます。



下記のパソコン賞1作品、モバイル賞3作品、シャニマス賞4作品に加え、優秀賞5作品、佳作30作品に協力各社提供の豪華賞品が進呈され、ご自身の応募作品がプリントされたアクリルパネルも贈られます。惜しくも入賞を逃した参加者には、抽選で50名様に特製コラボクリアファイルをプレゼントいたします。



また、塗り絵のタイムラプス動画をご応募いただいた方の中から抽選で1名様に「色彩賞」としてクリエイター向けモニターを、そして「塗りマス！」に初めて参加された方の中から、抽選で5名様に「初参加賞」としてMSIゲーミングスターターセットが贈られます。さらに、抽選で1名様に「レベルアップ賞」としてハンドモデルが贈られます。



【主な受賞作品】

■パソコン賞



彩色：トマトせんべいさん



■モバイル賞



彩色：（左から）田宮さん、TiMさん、二ノ宮さん



■色彩賞（抽選1名）



彩色：いなほさん

※色彩賞は、コンテストページから動画でご覧いただけます



■初参加賞（抽選5名）



彩色：（左上から）花咲りねさん、藤田さん、人参の姉ちゃん(ハート)さん、黒糖まっちゃさん、塩あめさん



■レベルアップ賞（抽選1名）



彩色：神代🍻🔺デザイナーVさん



■シャニマス賞



彩色：（左から）成戊蔵さん、かにいちもくさんさん、うみごけさん、夏鈴十瀬さん





▼賞と賞品

●パソコン賞 1作品

1. Wacom One 液晶ペンタブレット 12 (DTC121W0D)（提供：株式会社ワコム）



製品詳細：https://estore.wacom.jp/ja-JP/category/pen-displays/wacom-one/display.html#block-features



2. 入力デバイス Orbital2 STERNA（オービタルツー スターナ）（提供：株式会社BRAIN MAGIC）



製品詳細：https://brainmagic.tokyo/product/?from=nurimas



3. パソコンやタブレット、スマートフォンで使えるペイントアプリ CLIP STUDIO PAINT PRO 2デバイスプラン 3年版（提供：株式会社セルシス）



4. アイビスペイント オリジナルスタイラスペン（提供：株式会社アイビス）



●モバイル賞 3作品

1. クリエイター向けパソコン（いずれかが進呈されます。選択はできません。）

A. raytrek A4-R イラスト向けモデル（提供：株式会社サードウェーブ）



製品詳細：https://www.dospara.co.jp/TC276/MC13549.html



B. マンガ・イラスト制作向け|CLIP STUDIO PAINT向けエントリーモデル スターターパック

SENSE-15FH043-C-UCZS-CSP StarterPack [CLIP STUDIO PAINT]（提供：株式会社ユニットコム）



製品詳細：https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=925655



C. DAIV R4-I7G50WT-A (ホワイトカラー4点セット)（提供：株式会社マウスコンピューター）



製品詳細：https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/gdaiv-r4I7g50wtabbw102decal/?adid=ot_celsys_231101&argument=QzuaYF3M&dmai=a652dfbb70e740



2. ペンタブレット Wacom Intuos（提供：株式会社ワコム）



製品詳細：https://www.wacom.com/ja-jp/products/pen-tablets/wacom-intuos



3. 入力デバイス Orbital2 STERNA（オービタルツー スターナ）（提供：株式会社BRAIN MAGIC）



4. パソコンやタブレット、スマートフォンで使えるペイントアプリ CLIP STUDIO PAINT PRO 2デバイスプラン 3年版（提供：株式会社セルシス）



5. アイビスペイント オリジナルスタイラスペン（提供：株式会社アイビス）



●色彩賞 抽選1名様

1. ColorEdge CS2400R & キャリブレーションセンサー「EX4」（提供：EIZO株式会社）



製品詳細：https://www.eizo.co.jp/products/ce/cs2400r/



2. パソコンやタブレット、スマートフォンで使えるペイントアプリ CLIP STUDIO PAINT PRO 2デバイスプラン 3年版

または左手デバイスCLIP STUDIO TABMATE（提供：株式会社セルシス）



3. アイビスペイント オリジナルスタイラスペン（提供：株式会社アイビス）



●レベルアップ賞 抽選1名様

1. ARTIST SUPPORT ITEM ハンドモデル/R -WHITE-（提供：株式会社 壽屋）



製品詳細：https://www.kotobukiya.co.jp/product/detail/p4934054054558/



2. パソコンやタブレット、スマートフォンで使えるペイントアプリ CLIP STUDIO PAINT PRO 2デバイスプラン 3年版

または左手デバイスCLIP STUDIO TABMATE（提供：株式会社セルシス）



3. アイビスペイント オリジナルスタイラスペン（提供：株式会社アイビス）



●初参加賞 抽選5名様

1.MSIゲーミングスターターセット（MSIオリジナルバックパック＋MSIオリジナルゲーミングマウス＋マウスパッド）（提供：MSI（エムエスアイコンピュータージャパン株式会社））



2. パソコンやタブレット、スマートフォンで使えるペイントアプリ CLIP STUDIO PAINT PRO 2デバイスプラン 3年版

または左手デバイスCLIP STUDIO TABMATE（提供：株式会社セルシス）



3. アイビスペイント オリジナルスタイラスペン（提供：株式会社アイビス）



●シャニマス賞4作品

1. 「アイドルマスター シャイニーカラーズ トレーディングハート缶バッジ（vol.1）（vol.2）」（2種のうちいずれかが進呈されます。選択はできません。）（株式会社バンダイナムコエンターテインメント）





2. パソコンやタブレット、スマートフォンで使えるペイントアプリ CLIP STUDIO PAINT PRO 2デバイスプラン 3年版

または左手デバイスCLIP STUDIO TABMATE（提供：株式会社セルシス）



3. アイビスペイント オリジナルスタイラスペン（提供：株式会社アイビス）



●優秀賞 5作品

1. パソコンやタブレット、スマートフォンで使えるペイントアプリ CLIP STUDIO PAINT EX 2デバイスプラン 3年版（提供：株式会社セルシス）

製品詳細：https://www.clipstudio.net/paint/lineup#monthly_plan

2. アイビスペイント オリジナルスタイラスペン（提供：株式会社アイビス）





●佳作 30作品

アイビスペイント オリジナルスタイラスペン（提供：株式会社アイビス）

希望される方には、パソコンやタブレット、スマートフォンで使えるペイントアプリ CLIP STUDIO PAINT PRO 1デバイスプラン 1年版を進呈します。



■入賞者全員プレゼント

1. 入賞作品をプリントしたアクリルパネル

2. 塗りマス！特製クリアファイル



※画像はイメージです。実際の仕上がりとは異なります。



■抽選で50名様にプレゼント

塗りマス！特製クリアファイル



「アイドルマスター シャイニーカラーズ」について



2018年に『アイドルマスター』シリーズのひとつとしてサービスを開始。

ゲーム展開からはじまり、ゲーム以外にもライブイベント、グッズ、CD、ラジオなど幅広い展開を見せております。

2024年春にTVアニメ放送が決定し、TV放送に先駆けて2023年10月27日より全3章の劇場先行上映をしております。

さらに、新作アプリゲーム『アイドルマスター シャイニーカラーズ Song for Prism』も好評配信中です。

これからも羽ばたいていくアイドルたちの応援を、よろしくお願いいたします！



「アイドルマスター シャイニーカラーズ」サービス概要

■タイトル：アイドルマスター シャイニーカラーズ

■ジャンル：アイドル育成&ライブ対戦

■利用料金：基本プレイ無料（サービス内課金あり）

■コピーライト： THE IDOLM@STER(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

■配信プラットフォーム：

enza（スマートフォンブラウザ／PCブラウザ） https://shinycolors.enza.fun/

App Store https://itunes.apple.com/jp/app/id1448666290

Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bandainamcoent.shinycolors

■公式サイト https://shinycolors.idolmaster.jp/

■公式X https://twitter.com/imassc_official





株式会社セルシスについて

セルシスは、「クリエイションで夢中を広げよう」をミッションに掲げ、クリエイションを取り巻くすべての人をデジタル技術でサポートします。

イラスト・マンガ・Webtoon・アニメーション制作アプリ「CLIP STUDIO PAINT」や「CLIP STUDIO」などの創作活動をサポートするサービスを通じて、世界中のみなさまが、クリエイションを通じた多彩な体験を楽しんでいただけるよう支援を行ってまいります。



セルシスコーポレートサイト：https://www.celsys.com/

X：https://twitter.com/clip_celsys

YouTube：https://www.youtube.com/c/CLIPSTUDIOchannel

Instagram：https://www.instagram.com/clipstudioofficial/

TikTok：https://www.tiktok.com/@clipstudioofficial



お問い合わせ先

株式会社セルシス 広報担当 古野 / 高橋

〒160-0023 東京都新宿区西新宿4-15-7 パシフィックマークス新宿パークサイド 2F

e-mail：press@celsys.com



法人のお客様

https://www.celsys.com/clipsolution/



企業プレスリリース詳細へ （2023/12/11-18:16）