ニコニコ生放送では、8月19日(土)に生放送した、DEAN FUJIOKAの誕生日そしてBEST ALBUMの発売を記念したスペシャル番組「DEAN FUJIOKA生誕祭&BEST ALBUM『Stars of the Lid』リリース記念ニコ生 生まれてきてくれてありがとう!ディーンの祝日」を、当日のメイキング映像と共に再放送いたします。







8月19日(土)のDEAN FUJIOKAの誕生日当日に生放送にてお届けした「DEAN FUJIOKA生誕祭&BEST ALBUM『Stars of the Lid』リリース記念ニコ生 生まれてきてくれてありがとう!ディーンの祝日」。

こちらの番組を、「DEAN FUJIOKA Live 2023 "Stars of the Lid" at 日本武道館」の前日となる9月22日(金)の21時よりニコニコ生放送にて再放送いたします。



番組では、進行役にチャンカワイを迎え、7月26日に発売されたDEAN FUJIOKA Best Album「Stars of the Lid」をイメージしたオリジナルケーキでお祝いをするところからスタート。Best Albumに関するトークはもちろんのこと、9月23日に開催される「DEAN FUJIOKA Live 2023 "Stars of the Lid" at 日本武道館」や、日本デビュー10周年を迎えての様々な思いを語っていただきました。



また、番組後半では、視聴者の方にも参加頂いた「バースデー大喜利」のコーナーや、DEAN FUJIOKAの手形ならぬ足形色紙プレゼント、そして、DEAN FUJIOKA×ニコニコ生放送で恒例となりつつある着ぐるみを着用した、ディぐるみと一緒に「スターを見ながらまぶたが落ちるまでトーク!」など、普段はあまり見ることのできないDEAN FUJIOKAの表情を見ることができる放送となりました。





なお、今回の再放送では、生放送終了後に実施されたインタビューを含むメイキング映像も放送。

生放送をご覧頂いた方も、見逃した方も、共に楽しめる内容となっておりますので、ぜひご視聴ください。





番組概要







番組名:DEAN FUJIOKA生誕祭&BEST ALBUM『Stars of the Lid』リリース記念 ニコ生特番振り返り&特番メイキング上映会

放送日時:2023年9月22日(金) 21:00~

L前半パート:2023年8月19日放送 ニコ生特番再放送

L後半パート:メイキング映像

視聴URL:https://live.nicovideo.jp/watch/lv342689163

VTR出演:DEAN FUJIOKA、チャンカワイ



■備考

※前半パートの一部、後半パートはプレミアム会員限定視聴となります。

※番組全編を視聴するには、ニコニコプレミアム会員のご登録が必要です。

※ニコニコ生放送・番組タイムシフト(アーカイブ)期間:番組終了後14日間(一度のみ視聴可能)

タイムシフト視聴権は、 視聴を開始した時点から「放送時間+24時間」が経過すると失効しますのでご注意ください。

※タイムシフトは、 プレミアム会員の場合番組開始前に予約をしなくても後から見逃し配信の視聴が可能です。

※一般会員の場合、 番組開始前にタイムシフト予約が必須です。

※一般会員の場合、 タイムシフトではプレミアム会員限定視聴パートはご視聴頂けません。



