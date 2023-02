[JR東日本ホテルズ]

JR鎌倉駅東口より徒歩約2分に位置するホテルメトロポリタン 鎌倉(運営/日本ホテル株式会社、 総支配人/深澤 一郎)は、アメリカのデザインアワード「INTERNATIONAL DESIGN AWARDS 2022」のHotels & Resorts部門で銅賞を獲得しました。















【International Design Awards(IDA)について】

インターナショナル・デザイン・アワード(IDA)は、幅広い領域において卓越したデザインの先見者を発掘および評価するために、2007年にアメリカのロサンゼルスで設立された国際的なデザインアワードです。建築、インテリア、プロダクト、ファッション、グラフィックの5分野で構成され、毎年世界各国の優秀なデザイナーによる選りすぐりの作品が集まります。(IDA公式サイト:https://www.idesignawards.com/)



【審査員Ms.Laura Moschiniからのコメント】

「I like the simplicity of the lines of this project, the interesting use of wood.」

(このプロジェクトの線のシンプルさ、興味深い木目の使い方が好きです。)

審査員一覧:https://www.idesignawards.com/jury/



【ホテルメトロポリタン 鎌倉 過去の受賞歴等】





日本空間デザイン賞2021:ファイナリスト

THE PLAN AWARD 2021(イタリア):ファイナリスト

JIA 優秀建築選2021 100選:入選

CREDAWARD 2022(中国):優秀賞

インテリアプランニングアワード:入選





【設計概要】

「ホテルメトロポリタン 鎌倉」は、鎌倉のシンボル軸である若宮大路に面し、山と海の風景の中間、桜の名所である段葛の起点に位置しています。歴史文化と自然に恵まれた鎌倉の雰囲気を引き立てる建物・デザインでお客様をお迎えする「鎌倉の別邸」を目指しました。



■建築設計:株式会社日建設計

■インテリアデザイン:株式会社日建スペースデザイン 山本 祥寛 ・ 遠山 義雅

■敷地面積:約2,332平方メートル

■延床面積:約8,800平方メートル

■構造:鉄骨造 地下1階地上5階

■客室数:138室(12種類)ツイン103室(26~45平方メートル) ダブル35室(20~45平方メートル)

若宮大路に対して建物をセットバックさせ、既存の松や石垣を保存しながら新たにイチョウなどを植えた歩道の木々と一体となった前庭をつくり、鎌倉の風情と四季を感じられるようにしました。木々を主役として引き立てるシンプルでさりげない外観は、自己主張することなく、静かで穏やかに鎌倉の風景に溶け込みます。







前庭の玄関庇を抜けると、アオダモやモミジなどが茂る中庭に導かれ、低く張り出した軒とテラスによって中庭と一体になったロビーがお客様をお迎えします。心地よい風と共に、鎌倉らしい四季折々の風情を感じながらお寛ぎいただけます。一部の客室には、自宅のようにゆったりと寛ぐことができる小上がりのリビングスペースを設けました。間口いっぱいのフルハイト窓と、床面と連続する縁側が、鎌倉の風景とつながり、居心地の良さと開放感をもたらします。









※撮影:益永研司



-ホテル概要-

宿泊しなければ分からない古都・鎌倉の新しい魅力を発見して頂きたく“心魅かれる新たな古都へ”をテーマとしました。安心とくつろぎのひとときをご提供するホテルの社会的役割を果たしつつ、全ての皆様の健康と安全を最優先し、感染症予防の取り組みを実施。あたたかみのあるサービスで鎌倉の魅力を感じる空間と時間を提供します。

□名称:ホテルメトロポリタン 鎌倉(2020年4月24日開業)

□構造:地下1階地上5階

□住所:〒248-0006神奈川県鎌倉市小町1-8-1

□客室数:138室(12種類)全室禁煙

□施 設:1階Café&Meal MUJI(レストラン)、MUJIcom(物販店)



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/13-13:46)