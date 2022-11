[三栄]

2日分の試乗152枠に早朝から大行列



株式会社三栄(本社所在地:東京都新宿区、代表取締役社長:伊藤秀伸)は、EVやFCV、PHEV、HEVといった話題の次世代カーを満喫できる自動車体感イベント『EV+ Experience 2022 in Toyota City』(運営:EV+ Experience実行委員会|株式会社三栄)を2022年11月12日(土)~13日(日)、愛知県の豊田市駅前広場で開催しました。







このイベントは『 EV+ Experience 2022 in Toyota City 』と題し、愛知県・岐阜県で開催された「フォーラムエイト・ラリージャパン 2022」期間中の土日2日間、来場者体感型のスペシャルイベントとして開催。ラリージャパンのサービスパークが設置される豊田スタジアムへ向かうメイン導線にある豊田市駅前広場(とよしば、人工芝、GAZA南広場) が舞台になりました。世界選手権であるWRCという“お祭り”を盛り上げるべく、全国から訪れるファンと近隣にお住まい皆さまに「次世代カーに触れて、体感するイベント」を目指しました。





会期中はご出展各社様のご協力により、試乗8台、展示11台、特別展示1台、合計20台の車両でイベント運営を実施。初日は快晴、2日目はあいにくの雨模様となりましたが、試乗会には早朝から行列ができる大盛況となり、2日間で用意していた152枠すべてを予定どおり実施することができました。



当イベントは、カーボンニュートラル&エコロジーを実現した“新時代の自動車体感イベント”として展開。事務局企画として、トヨタ博物館の協力で2015年 WRCドイツに参戦した「ミライのレーシングカー」を場内に展示。日曜朝には国沢光宏さんご本人がサプライズで来場し、多くのファンからサインを求められていました。



なお、イベント名に冠した『EV+』とは、EV=電気自動車だけでは なく、水素で走るクルマやハイブリッド、プラグインハイブリッドなど、環境に配慮したすべての次世代カーを包括する意味として命名しました。文字どおり、誰よりも早く、未来のクルマを体感できるコンテンツが満載の入場無料イベントです。



EV+ Experience実行委員会は、初めて開催した次世代カーが主役のイベントに手応えを得ており、「来年以降、都内を含む新しいエリアでの開催を目指したい」というコメントを残しています。



■EV+ Experience 2022 in Toyota City 概要

日時: 2022年11月12日(土) 10:00~17:00 、13日(日) 10:00~16:00

場所: 豊田市駅前広場(とよしば、人工芝、GAZA南広場)愛知県豊田市喜多町2-98-1

主催: EV+ Experience実行委員会(株式会社三栄)

後援: ラリージャパン事務局(株式会社サンズ)

協力: 豊田市

入場料: 無料

内容: EV、PHEV、HEVなど次世代モデルの展示・試乗、レーシングカーの展示

特設ページ: https://rally-japan.jp/news/special-feature/ev/



■出展ブランド

TOYOTA / HONDA / NISSAN / MAZDA / SUBARU / MITSUBISHI / RENAULT (順不同)



■特別展示

MIRAI国沢号(トヨタ博物館)







当日のイベントの模様を写真でご紹介します。





試乗受付は、朝日が眩しい早朝から大勢の方に並んで頂きました。





試乗スタート前は、写真で見ても緊張が伝わってきます。試乗はラリーの気分が味わえるゲートを潜ってスタートします。





会場は多くの来場者で熱気に溢れていました。



















このイベントは、次世代カーに触れられるのが大きな魅力。





展示車中、唯一のレーシングカーはMIRAI国沢号。日曜朝には、国沢光宏さんご本人が来場。ファンからサイン攻めでした。





勝又智也さん(左)と松田亜希世さんがトークライブを実施。盛り上がりました!!





■株式会社三栄について

三栄は70年以上の歴史の中で自動車、レース関連の雑誌を中心に刊行を続け、その活動のなかで蓄えられた様々なリソースや業界内外との多様なネットワーク、専門性の高い知識とアーカイブを武器に、スポーツ、ファッション、アウトドアなど様々なジャンルに裾野を広げてきました。雑誌やイベント等を通じて、ブランド力を高め、ウェブや映像でもコンテンツを大きく展開しています。



代表取締役:伊藤秀伸

創業:昭和22年10月

設立:昭和27年9月17日

資本金:9,800万円

従業員:141名



〒163-1126

東京都新宿区西新宿6-22-1

新宿スクエアタワー26F



三栄公式ウェブ:https://san-ei-corp.co.jp/





2022年11月16日

株式会社三栄



