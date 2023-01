[エイベックス通信放送株式会社]

『パラサイト 半地下の家族』のチョ・ヨジョンが主演を務め、『契約主夫殿オ・ジャクトゥ』のキム・ガンウと7年ぶりの共演となったドラマ『99億の女』が映像配信サービスdTVで配信スタートいたしました。







『パラサイト 半地下の家族』で、キム一家に乗っ取られる富豪・パク家の若奥様役を演じ、その美貌と演技力で世界を魅了したチョ・ヨジョン。



今作では、その真逆とも言える、不幸な境遇に立ち向かう主人公・ソヨンを演じています。



ソヨンは、破産寸前の会社経営者である夫からの暴力に苦しみ、人生のどん底にいる主婦。友人の夫ジェフンとの不倫関係にも陥り、惨めな思いを抱えていました。



そんな中、夜に密会していたジェフンとソヨンは、謎の交通事故現場で99億ウォンもの大金を発見。思わずその金を持ち帰り、人生をやり直すことを決意します。



一方、その交通事故を捜査し始めるのが、キム・ガンウが演じる元刑事のテウ。



贈賄容疑で職を追われたテウは、弟のテヒョンの死がその事故に関わっていたことを知り、真相究明に乗り出します。捜査中に出逢ったソヨンを疑い、徐々に距離を詰めていくのですが……。



さらに、大金を巡る泥沼の陰謀に巻き込まれていくソヨン。果たして、彼女の辿る運命は?





チョ・ヨジョンは、凛とした存在感を活かし、どん底から這い上がろうとする主婦を熱演。



さまざまな人物たちの愛憎が渦巻く中、人生最後の逆転チャンスにすべてを懸けるヨジョンの姿から目を離せなくなるはずです。



対するテウは、もともと事件にまっすぐ向き合う熱血漢の刑事だった男。



ヨジョンを疑いつつも、次第に手をさしのべようとする優しさを、キム・ガンウが丁寧に表現しています。



そして、ふたりを取り囲む人物たちがかなりのくせ者揃い!



ヨジョンと共犯関係にありながらしたたかに生きる不倫相手・ジェフンに『王女ピョンガン 月が浮かぶ川』のイ・ジフン、暴力を振るいヨジョンに固執する毒夫・インピョに『刑務所のルールブック』のチョン・ウンイン。自信に満ち溢れたジェフンの美しい妻・ヒジュに『SKYキャッスル~上流階級の妻たち~』のオ・ナラ、大金の鍵を握るテウの弟・テヒョンに『月桂樹洋服店の紳士たち~恋はオーダーメイド!~』のヒョヌなど、実力派キャストが集結しています。





人間の欲望が交錯し、最後まで展開の読めない全32話。本格サスペンスドラマ『99億の女』を、是非dTVでチェックしてみてはいかがでしょうか。





■『99億の女』



~あらすじ~



夫の暴力に苦しみ、人生に絶望した主婦ソヨン(チョ・ヨジョン)。 ある日、不倫相手のジェフン(イ・ジフン)と密会していたソヨンは、偶然、輸送車の事故を目撃し大金を発見する。 人生をリセットさせるための最後のチャンスだと思ったソヨンはジェフンにお金を持ち逃げすることを提案し、2人は共犯者となる。 そして、現金を運び出そうとした時、ソヨンは瀕死の男性を発見し助けるか迷うが、結局、見殺しにしてしまう。 一方、落ちぶれた元刑事テウ(キム・ガンウ)は最愛の弟テヒョン(ヒョヌ)の死にショックを受け、弟を死に追いやった犯人を必ず見つけようと事件を調べ始めるのだった…。



作品URL:https://bit.ly/3XDYsgi



コピーライト:Licensed by KBS Media Ltd. (C)2020 KBS. All rights reserved





■dTVサービス概要





【ライブも見るならdTV】



人気の映画、ドラマはもちろん、K-POPをはじめ話題の音楽ライブをゾクゾク追加中!



月額550円で見放題。※1※2さらに、最新のオンラインライブも毎月配信で音楽ライブ作品数NO.1※3!





大ヒット映画や話題のドラマのほか、人気アーティストのライブ映像やミュージックビデオなど音楽コンテンツも充実。dTVでしか見られない独占作品やオリジナルドラマまで多彩な作品が月額550円で見放題※1※2の映像配信サービスです。



さらに追加料金のお支払いで、最新のオンラインライブや新作映画も視聴可能。



スマートフォンはもちろん、TVやプロジェクターにも対応しているので臨場感あふれる大画面で音楽ライブや映画を楽しめます。



そして、Wi-Fiでダウンロードしておけば、通信制限の心配もなし!



誰でもWEBやアプリからカンタンに登録&解約ができて、初めて登録される方は、初月無料でお試しいただけます。※4





※1 App Store、Google Playでの購入は650円(税込)。

※2 一部個別課金コンテンツあり

※3 GEM Partners社調べ/2021年11月時点



国内主要定額制動画配信サービスにおける定額見放題の映画・ドラマ・アニメ(音楽映画・ミュージカルなど)を除く音楽コンテンツをカウント

※4 キャンペーン期間中(2014年11月1日~)に初回お申込みの場合に限り、7日間の初回無料期間を31日間に延長して適用します。その他の適用条件は、初回7日間無料と同様となります。ただし、31日間の初回無料期間が適用されている間は、権利者の都合により、一部ご視聴になれないコンテンツがあります。

過去に7日間の初回無料の適用を受けたお客さまで、本キャンペーンの適用を受けていないお客さまは適用対象となります。App Store、Google Play、dTVプリペイドカードの利用は除きます。本キャンペーンを終了する際は、「ドコモのホームページ」にてお知らせいたします。本キャンペーンは予告無く内容を変更させていただく場合がございます。





※別途パケット通信料がかかります。

※デバイスによっては一部ご視聴いただけないコンテンツがあります。

※ドコモの回線契約がないお客さまが本サービスをご利用いただくには、「dアカウント(R)」が必要です。「spモード(R)」契約でのご利用とサービス内容やお支払方法が異なる場合があります。また利用料のお支払いはクレジットカードのみとなります。

※「dTV」「dアカウント」「spモード」は株式会社NTTドコモの登録商標です。



