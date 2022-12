[Z Entertainment株式会社]

URL: https://yahoo.jp/8GJ9hB













株式会社GYAOがヤフー株式会社と協力して運営する動画配信サービス「GYAO!」で、2022年に最も視聴された「韓国ドラマ」と「中国&台湾ドラマ」の年間ランキングベスト30が決定しました。韓国ドラマの第1位は『皇后の品格』、第2位は『復讐せよ~あなたの恨み晴らします~』、第3位は『輝く星のターミナル』。中国&台湾ドラマの第1位は『大唐女法医~Love&Truth~』、第2位は『王家の愛 侍女と王子たち』、第3位は『トキメキ☆雲上(ユンシャン)学堂スキャンダル~漂亮書生~』となりました。

なお、「GYAO!」では、「韓国ドラマ」「中国&台湾ドラマ」の年間ランキングベスト30にランクインした作品の一部を無料配信いたします。それぞれのランキングトップ10と、その中の厳選作品の見どころを紹介いたします。



<韓国ドラマ2022年 年間ランキングトップ10>

第1位『皇后の品格』

第2位『復讐せよ~あなたの恨み晴らします~【全22話特別編集版】』

第3位『輝く星のターミナル』

第4位『金よ出てこい コンコン』

第5位『ヘチ 王座への道』

第6位『輝け!きらびやかなボクヒの人生』

第7位『赤い靴』

第8位『緑豆の花』

第9位『赤い月青い太陽』

第10位『笑ってトンヘ』



<韓国ドラマ2022年 厳選作品の紹介>

■『皇后の品格』2022/12/19~2023/3/12

韓国の胸キュンなラブコメドラマ『運命のように君を愛してる』で共演したチャン・ナラとチェ・ジニョクが再タッグを組んだ宮中ラブロマンス。物語の舞台である架空の王室に渦巻く陰謀や私欲、愛憎、そして、権力を手にしようとする者たちの攻防戦がスリリングに描かれている。



■『復讐せよ~あなたの恨み晴らします~【全22話特別編集版】』2022/12/26~2023/4/16

物語のヒロインは、突然の不倫スキャンダルによって一夜にして人生のどん底に突き落とされた美人インフルエンサー。彼女が、さまざまな依頼人の「復讐代行」をしていく姿を描くサスペンス社会派復讐劇だ。なお、同ドラマの演出担当として、日本でも話題を呼んだ韓国の大人気ドラマ『梨泰院クラス』のスタッフが関わっている。



■『赤い月青い太陽』2022/12/20~2023/4/10

「親と子の在り方」をテーマに、さまざまな家族の愛の形を描いた社会派ヒューマンミステリー。韓国ドラマ『品位のある彼女』『私の名前はキム・サムスン』で知られる女優のキム・ソナが、夫と娘の3人で幸せに暮らしている児童カウンセラー役を熱演した。圧倒的な演技は多くの視聴者の涙を誘い、キム・ソナは「2018 MBC演技大賞」において最優秀演技賞を獲得した。



<中国&台湾ドラマ2022年 年間ランキングトップ10>

第1位『大唐女法医~Love&Truth~』

第2位『王家の愛 侍女と王子たち』

第3位『トキメキ☆雲上(ユンシャン)学堂スキャンダル~漂亮書生~【全30話特別編集版】』

第4位『太陽と月の秘密~離人心上~』

第5位『青雲志~天に誓う想い~』

第6位『驪妃(りひ)-The Song of Glory-』

第7位『ボディガード~翡翠に込めた誓い~』

第7位『聴雪楼 愛と復讐の剣客』

第8位『楚喬伝~いばらに咲く花~』

第8位『十年三月三十日~その愛、時をこえて~』

第9位『華麗なる皇帝陛下(エンペラー)』

第9位『明朝皇伝~大王への道~』

第10位『三国志 Secret of Three Kingdoms』



<中国&台湾ドラマ2022年 厳選作品の紹介>

■『大唐女法医~Love&Truth~』2022/12/12~2023/1/28

女性検視官と男性捜査官が、死体に隠された真実を追い求めていく中国時代劇。「男女バディもの」の面白さに加え、犬猿の仲だった男女がだんだん互いを信頼していく姿にキュンとさせられる。華やかな唐・貞観の時代の物語だが、ヒロインである検視官の仕事観や恋愛観は現代的で、舞台セットや衣装も現代的なミニマルスタイルだ。現代と時代劇の融合による、独自の世界観が楽しめる。



■『トキメキ☆雲上(ユンシャン)学堂スキャンダル~漂亮書生~【全30話特別編集版】』

2022/12/25~2023/3/16

韓国ドラマ『トキメキ☆成均館スキャンダル』の原作小説である『成均館儒生たちの日々』の舞台を中国へと移し翻案した本作。女子禁制の学堂に、男装女子が入学してきたことから大騒動となるラブコメ時代劇だ。男装女子とイケメンたちが繰り広げる、畳み掛けるような胸キュンシーンの連発はひと時も目が離せない。男装女子役を演じたジュー・ジンイーの美貌にうっとりするはず!



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/20-16:46)