[株式会社サザビーリーグ アイビーカンパニー]

お花見あんバタースコーンサンド 桜あん&いちごバター:3月1日(水)新発売



株式会社サザビーリーグ(本社:東京都渋谷区千駄ヶ谷/代表取締役社長 角田良太)が運営するスコーン専門店「BAKERS gonna BAKE(ベイカーズ ゴナ ベイク)」では、サクほろ食感のスコーンに、ふんわり桜の香り広がる餡、もちもちの白玉団子をあわせた“日本の春”がテーマの新作「お花見あんバタースコーンサンド 桜あん&いちごバター」など春限定のスコーン&ドリンクを2023年3月1日(水)より期間限定で発売します。















イギリス菓子のスコーンに、桜あん、もちもち白玉団子をあわせて“日本の春”を表現



シンプルな味わいや個性的な組み合わせのスコーンを展開するベイカーズ ゴナ ベイク。この春は、サクほろ食感のスコーンに、上品な味わいの白あんと国産の大島桜の葉を使用した“桜あん”、もちもちの“白玉団子”をあわせた「お花見あんバタースコーンサンド 桜あん&いちごバター」を提案します。



発酵バターといちごジャムで作る“自家製いちごバター”を一緒に頬張ることで、スコーンと和のエッセンスが融合した春の味わいに。ふんわり広がる桜の香り、花びらをあしらった桜色の見た目は、お花見シーズンのティータイムにおすすめです。



<商品概要>





NEW 春限定

■商品名:お花見あんバタースコーンサンド 桜あん&いちごバター

■価格:420円(税込)

■販売場所:東京ギフトパレット店、オンラインストア

■販売期間:2023年3月1日(水)~ 4月18日(火)



サクほろ食感のスコーンにふんわり桜の香りが広がる桜あんと自家製いちごバター、もちもちの白玉をサンドし、桜の花びらを飾りました。※オンラインストアではセット販売となります





苺×ピスタチオなど、春の味わいを楽しむ春限定スコーン&ドリンク



ワッフルシュガーを加えて焼き上げたストロベリースコーンに、発酵バターで作る“ピスタチオバタークリーム”と甘酸っぱいミックスベリージャムをサンドした「ストロベリースコーンサンド ピスタチオ&ミックスベリー」など、春の味わいが楽しめる期間限定スコーンや自家製いちごシロップ入りのティーソーダも登場します。



<商品概要>





NEW 春限定

■商品名:ストロベリースコーンサンド ピスタチオ&ミックスベリー

■価格:390円(税込)

■販売場所:東京ギフトパレット店、オンラインストア

■販売期間:2023年3月1日(水)~ 4月18日(火)



ワッフルシュガーを加えて焼き上げたストロベリースコーンに発酵バターを使用したピスタチオバタークリームと甘酸っぱいミックスベリージャムをサンド。※オンラインストアでは、セット販売となります





春限定

■商品名:ストロベリーシュガースコーン

■価格:360円(税込)

■販売場所:東京ギフトパレット店、オンラインストア

■販売期間:2023年3月1日(水)~ 4月18日(火)



甘くサクッとした食感のワッフルシュガーを加えて焼き上げたストロベリースコーン。苺の味わいが広がります。※オンラインストアでは、セット販売となります





NEW 春限定

■商品名:ストロベリーティーソーダ

■価格:490円(税込)

■販売場所:東京ギフトパレット店

■販売期間:2023年3月1日(水)~ 4月18日(火)



自家製いちごシロップとオーガニックアイスティーを使った春限定のティーソーダ。

※ストロベリーティー(写真右)もご用意しています





オンラインストア商品













NEW

桜といちごのお花見スコーンセット 2,400円(税込)

・お花見あんバタースコーンサンド 桜あん&いちごバター (季節限定)×1

・ストロベリースコーンサンド ピスタチオ&ミックスベリー(季節限定)×1

・ストロベリーシュガースコーン(季節限定) ×1

・ハニカムトフィースコーン×1

・チョコレート&アーモンド×1

・バターミルクスコーン ×1



※3/3発送分より販売開始します

※上記のほか「春のあんバタースコーンサンドセット」も限定発売します。





ベイカーズ ゴナ ベイク 店舗概要





ガラス越しに見える工房から漂う小麦粉と甘い砂糖の香り。

厳選した素材を使って、丁寧に焼き上げたスコーンは、どれも素朴で味わい深く、何を食べようか迷うほど。

日常をちょっと楽しくするスコーンに出会えます。



■ 店 舗 名: ベイカーズ ゴナ ベイク 東京ギフトパレット

■ 住 所: 東京都千代田区丸の内 1-9-1 東京駅八重洲北口「東京ギフトパレット」内

■ 電話番号: 03-6551-2332

■ 営業時間: 平日9:30~20:30 土日祝 9:00~20:30

■ 定 休 日: 東京ギフトパレットに準じる

■ 業態: 工房一体型スコーン専門店(テイクアウトショップ)



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/21-13:45)