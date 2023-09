[エムエスアイコンピュータージャパン株式会社]

この度、エムエスアイコンピュータージャパン株式会社は、東京ゲームショウ2023出展を記念し、Amazon MSIストア公式ページにて「MSI GAMING WEEK! MSI x 東京ゲームショウ2023出展記念セール」を開催いたします。







セール期間は9月19日(火)から9月29日(金)までとなっており、マザーボードや電源、水冷クーラーなどMSI PCパーツ製品をお得に購入することが出来ます。この機会にぜひお買い求めください。

セール詳細は以下の通りになります。



●「MSI GAMING WEEK! MSI x 東京ゲームショウ2023出展記念セール」 詳細

セール期間: 2023年 9月 19 日(火)から9月29日(金)

セール会場: Amazon MSIストア公式ページ(https://msi.gm/S8C6FE32)

●セール対象商品一部抜粋

【Amazon.co.jp限定1年延長保証版 MAG Z790 TOMAHAWK WIFI/A】 期間限定 税込38,300円

製品URL:https://jp.msi.com/Motherboard/MAG-Z790-TOMAHAWK-WIFI



【MAG Z790 TOMAHAWK WIFIの主な特徴】

・基板上からLED装飾をなくし黒色で統一したデザインと、優れた耐久性が特徴の質実剛健モデル

・16+1+1フェーズ 90A PS対応の堅牢な電源回路を搭載し最新のCPUの性能を最大限に発揮することが可能

・リアI/Oパネルまで拡張された大型ヒートシンクがVRMをしっかりと冷却し、システムの安定性を維持

・PCIe 5.0 x16スロットや4基のM.2 Gen4スロットを搭載し、最新の高速通信デバイスに対応可能

・Intel 2.5G LAN + Wi-Fi 6Eを搭載し高速なネットワーク環境を構築することが可能

*現在日本国内では6Ghz帯は使用不可能となっています。

・SMTプロセスを採用し、最新の高クロックDDR5メモリに対応、信号のロスを抑制し安定した動作を実現

・Amazon.com限定3年製品保証



【Amazon.co.jp限定1年延長保証版 B760 GAMING PLUS WIFI/A】 期間限定 税込24,620円

製品URL:https://jp.msi.com/Motherboard/B760-GAMING-PLUS-WIFI



【B760 GAMING PLUS WIFIの主な特徴】

・大型のVRMヒートシンクと12+1+1フェーズの強力な電源回路を採用し、常に安定したパフォーマンスを実現するゲーマー向けモデル

・Realtek製2.5G LANとWi-Fi6Eに対応し、ゲーマーに最適な高速ネットワーク環境を構築することが可能

*現在日本国内では6Ghz帯は使用不可能となっています。

・小さなねじを使用することなくM.2デバイスの取り付けが可能なEZ M.2 Clipを搭載

・PCIe x16スロットを複数備え、グラフィックスカードのほかにキャプチャーカードやサウンドカードなども追加で搭載可能

・SMTプロセスを採用し、最新の高クロックDDR5メモリに対応、信号のロスを抑制し安定した動作を実現

・MSI Driver Utility Installerにより、ドライバーディスクを使用せず、簡単に必要なドライバーをインストール可能

*Windows 10もしくは11がインストールされており、インターネットに接続されている必要があります。

・Amazon.com限定3年製品保証



【MPG X670E CARBON WIFI】 期間限定 税込54,720円

製品URL:https://jp.msi.com/Motherboard/MPG-X670E-CARBON-WIFI



【MPG X670E CARBON WIFIの主な特徴】

・MSI伝統のカーボンブラックでスタイリッシュなデザインを採用

・18+2+1 90A PS対応の強力な電源回路を搭載し、最新のCPUの性能を最大限に発揮することが可能

・SMTプロセスを採用し、最新の高クロックDDR5メモリに対応、信号のロスを抑制し安定した動作を実現

・PCIe 5.0 x16スロットや2基のM.2 Gen5スロットを搭載し、最新パーツに対応

・Realtek 2.5G LAN + AMD Wi-Fi 6Eを搭載し高速なネットワーク環境を構築することが可能

*現在日本国内では6Ghz帯は使用不可能となっています。

・ねじを使用せずM.2デバイスの取り付け、取り外しができるスクリューレス M.2 Shield Frozrを搭載



【MEG CORELIQUID S360】 期間限定 税込36,830円

製品URL:https://jp.msi.com/Liquid-Cooling/MEG-CORELIQUID-S360





【MEG CORELIQUID Sシリーズの主な特徴】

・第7世代Asetek製ポンプを採用し、長寿命、静音性、強力な冷却力を発揮

・60mmウォーターブロックファンを搭載することにより、CPU VRM、M.2 SSDやその他の周辺部品の冷却が可能

・液晶ポリマーを使用した高静圧静音ファン「MEG SILENT GALE P12」を採用。高性能ファンブレードによる高静圧と風量により、高い冷却性能を発揮

・2.4インチIPSディスプレイを搭載し、MSI独自ソフトウェアの「MSI Center」を使用することで、画像やシステム情報などを画面に表示することが可能

・最新のLGA1700ソケット、Socket AM5に標準対応



●対象製品一覧



*上記製品以外にも、お得なバンドル品のセールを予定しております。

詳しくは、Amazon.com MSIストア公式ページ(https://msi.gm/S8C6FE32)をご覧ください



MSIについて

MSIは世界を牽引するゲーミングブランドとして、ゲーミング業界とeSports業界からもっとも信頼されているベンダーの一社です。MSIは、デザインの革新性、卓越した性能の追求、そして技術のイノベーションという基本原則に則り行動しています。すべてのゲーマーが熱望する機能を統合した製品を開発することで、ゲーミング機器に対する長い試行錯誤から解放し、ゲーマーの限界をも超えるパフォーマンス向上に貢献します。過去の実績さえ乗り越えようという決意のもと、MSIは業界の中でもゲーミングスピリットを持った「真のゲーミング(True Gaming)」ブランドであり続けます。

